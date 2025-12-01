Úraz ho nezastavil. Mladý paraglidista z Broumovska uletěl světový rekord

Paraglidista Hugo Hadaš při jednom z přeletů nad brazilským vnitrozemím (23. října 2025) | foto: archiv H. Hadaše

Štěpánka Tůmová
  17:00
Student broumovského gymnázia Hugo Hadaš láme světové rekordy v paraglidingu. Letos překonal 498 kilometrů nad Brazílií, loni na jiném typu křídla urazil 512 kilometrů. Do vzduchu se přitom vracel po vážném úrazu.

Východní cíp Brazílie, start u města Caraúbas, pak deset a půl hodiny ve vzduchu, sám jen s tátou. Při volném přeletu osmnáctiletý Hugo Hadaš urazil 498 kilometrů, jeho otec Lukáš téměř 497. Kochali se, ale především pátrali po stoupavých proudech, bez nichž by tu dálku nezvládli.

Letos 13. října počasí rekord nevěstilo, skoro nefoukalo, byla hodně vysoká oblačnost. Otec s paraglidistou Stanislavem Klikarem z Machova, který křídla i konstruuje, se chystali po dvoudenní pauze letět, ale Hugovi se do takového dne startovat nechtělo. Přesto se nakonec přidal.

Dvakrát jsem zavolal, zda někdo nevyjde ven. Místo toho asi patnáct metrů ode mě někdo vystřelil.

Hugo Hadaš

Úraz ho nezastavil. Mladý paraglidista z Broumovska uletěl světový rekord

