Oblíbený klub sídlí v bývalé vývařovně ROH. Na jaře nevyhověl při plošných kontrolách hasičů a hrozilo mu uzavření.
Poslední večírek se vzpomínáním na místní legendy snowboardingu se odehrál 10. října už s omezeným provozem. Už předtím však provozovatelka spustila crowdfundingovou kampaň Zachraň KlonDike. V horském středisku totiž není jiné místo pro koncerty, přednášky, divadlo či promítání.
Původně jsem si myslela, že už s klubem skončím, že na to nemám energii a morálku dohadovat se s úřady. Hodně lidí mi ale řeklo, že nechtějí, aby klub skončil. Mezi přispěvateli do naší sbírky jsou často muzikanti nebo manažeři kapel.