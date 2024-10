Dvě přehlídky na Bojišti stačí, rozhodli zastupitelé po stížnostech na hluk

Zastupitelé usoudili, že dva velké letní festivaly jsou pro třicetitisícové město tak akorát. V novém znění vyhlášky o nočním klidu dostaly výjimku umožňující produkci i po půlnoci pouze Obscene Extreme, který se na Bojišti koná s jedinou přestávkou nepřetržitě od roku 1999, a také TrutnOFF založený na undergroundových základech.

První ročník se v amfiteátru uskutečnil v roce 1990 a areál na okraji města proslavil. V roce 2023 se festival na Bojiště vrátil po sedmi letech, jeho letošním headlinerem byla britská kapela The Jesus and Mary Chain.

Kromě toho letos Bojiště hostilo další dva třídenní festivaly: na konci června obnovený Artu Kus a v závěru července Pod Parou. Podle trutnovského starosty Michala Rosy (ODS) to už je příliš a je potřeba noční klid o letních prázdninách začít více chránit.

„Myslím si, že pro město velikosti Trutnova představují dva velké festivaly dostatečné společenské a kulturní vyžití. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli po jednání s obyvateli blízkého i širšího okolí,“ vysvětlil starosta. Lidé žijící na Bojišti si v minulosti na hluk stěžovali opakovaně.

Čtyři festivaly byly příliš

Letošní festivalová sezona byla výjimečná, ještě nikdy se na Bojišti v létě nekonalo tolik akcí. Jedním z důvodů, proč se je Trutnov rozhodl redukovat, je i to, že přehlídky dnes už běžně začínají uprostřed pracovního týdne.

„Původně byl v Trutnově jeden festival, pak dva a najednou během velmi krátké doby počet narostl na čtyři, což pro areál ani okolí není ideální stav. Navíc se těžiště festivalového programu v poslední době přesouvá z pátku a soboty do středy a čtvrtka,“ řekl Michal Rosa.

4. července 2024

Kromě vícedenních přehlídek bylo na Bojišti několik menších koncertů, v září měl premiéru jednodenní festival skandinávského středověku Battlefield Rituals, který však končil hodinu před půlnocí. Novou podobu vyhlášky o nočním klidu podpořila také opozice.

„Chápeme, že čtyři festivaly už jsou moc a že lidem, kteří tam žijí, hluk vadí. Obscene Extreme i TrutnOFF jsou vyhlášené festivaly a mají na Bojišti své místo,“ sdělil zastupitel Petr Sobotka (Zelení, Žít v Trutnově).

Ze hry už vypadl Artu Kus. První ročník multižánrové přehlídky se konal v roce 2019, kdy zaplnila srpnový termín po festivalu TrutnOFF. V loňském roce se naopak kvůli návratu východočeského Woodstocku z Brna neuskutečnil. Letos organizátoři uspořádali pátý ročník, ale comeback měl pouze jepičí život.

„S organizátorem festivalu, který je zároveň provozovatelem areálu, jsme se domluvili, že festival ukončí,“ potvrdil starosta.

Likvidační, zní od punkerů

Z Bojiště odejde také festival Pod Parou, největší punková akce v České republice. S Trutnovem byla spojená od roku 2021, letošní ročník byl celkově jedenadvacátý. V minulosti se festival konal v Moravské Třebové, v roce 2015 se přesunul do Vyškova a nyní organizátory po třech letech v Trutnově opět čeká hledání nové lokality.

V situaci, kdy produkce musí skončit hodinu před půlnocí, nejde podle hlavního organizátora Martina Sedláka festival uspořádat.

„Za těchto okolností to není reálné, je to pro nás likvidační. Diváci jezdí hlavně na večerní program, kapely přijíždějí z různých festivalů a není možné, aby headliner hrál ve čtyři odpoledne. Nikdo se s námi dopředu nebavil a neupozornil nás na to. Rozhodlo se o nás bez nás. Za tři roky, co jsme na Bojišti, jsme přitom žádné oficiální stížnosti nezaznamenali. Vychází mi z toho, že někdo má zájem, aby náš festival v Trutnově nebyl. Možná někomu vadíme,“ řekl Martin Sedlák.

Návštěvnost festivalu se podle něj pohybovala do dvou tisíc fanoušků. „Přístup radnice je, jako když myšička vařila kašičku: tomu dáme, tomu míň, tomu nic. Pokud žijeme ve spravedlivé společnosti, tak buď všichni dostanou stejně, nebo nic. Myslím si, že všichni by měli mít stejné podmínky,“ dodal organizátor punkového festivalu.

Zázemí areálu vylepšili

Na Bojišti budou v příštím roce pokračovat koncerty v zákulisí, promítat bude letní kino a přibudou další akce. „Kalendář na příští rok se už plní. Velký zájem je v poslední době i o firemní akce na Bojišti,“ poznamenal provozovatel městského areálu Roman Dorňák.

Trutnovu se chátrající Bojiště podařilo v poslední době pozvednout. Město v loňském roce vylepšilo zázemí, deset milionů korun stálo nové hlediště s lavičkami a rekonstrukce prostoru před pódiem, které se dříve po dešti měnilo ve velkou bahnitou plochu. Další peníze šly do opravy hlavní přístupové cesty k amfiteátru, dělníci také zrekonstruovali pískovcové schodiště.

Železobetonovou budovu u hlavního vstupu město nedávno prodalo za 3,2 milionu korun pivovaru Trautenberk z Malé Úpy. Nový majitel „skleník“ společně s navazujícím bývalým motorestem plánuje přestavět na moderní restauraci.