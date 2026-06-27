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Mozart i Kingdome Come. Festival Za poklady Broumovska láká širší publikum

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  12:00
Předznamenáním festivalu byl koncert studentů ZUŠ v broumovském kostele sv....

Předznamenáním festivalu byl koncert studentů ZUŠ v broumovském kostele sv. Václava. (19. června 2026) | foto: Za poklady Broumovska

Předznamenáním festivalu byl koncert studentů ZUŠ v broumovském kostele sv....
Předznamenáním festivalu byl koncert studentů ZUŠ v broumovském kostele sv....
Předehru 21. ročníku festivalu obstaraly v Opatských sálech broumovského...
Předehru 21. ročníku festivalu obstaraly v Opatských sálech broumovského...
33 fotografií
Sobotou začíná letní festival Za poklady Broumovska. Jeho 21. ročník čítá od soboty 27. června do 29. srpna dvanáct koncertů. Přehlídka v pohraničních barokních kostelech spojí Mozarta s hudbou Jana Valty k veleúspěšné hře Kingdom Come: Deliverance. Začátky koncertů jsou o sobotách většinou od 18:00.

Co bývalo lokální beneficí pro poničené baroko, je dnes festivalem s mezinárodním renomé a osvícenou dramaturgií. Z kostelů se mezitím stala národní kulturní památka.

Zůstalo však to nejdůležitější – nezaměnitelná atmosféra hudby vesměs v kostelech z dílen Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů. A i dobrovolné vstupné na vybrané akce, jež pomáhá obnově sakrálních památek.

Dopustit na přehlídku nedají takové osobnosti jako pianisté Boris Giltburg a Matthias Kirschnereit, Štefan Margita, Kateřina Englichová, Dagmar Pecková ani přední tělesa včetně Clarinet Factory. A nyní se k nim jistě přidá rezidenční skladatel Jan Valta, autor hudby k celosvětově úspěšné hře Kingdom Come: Deliverance.

Kingdom Come vs. Requiem

Na festivalu vystoupí i jako dirigent a představí se od komorních projektů až po velký symfonický závěr.

„Herní hudba dnes přirozeně navazuje na klasickou tradici. Chceme ji představit jako plnohodnotnou součást koncertního repertoáru. Mimořádným zážitkem bude srpnový závěrečný koncert Filharmonie Hradec Králové, který bude Jan Valta dirigovat. Jeho hudba z Kingdom Come: Deliverance zde zazní spolu s Mozartovým Requiem. Festival nabídne také komorní suitu z Kingdom Come v podání samotného autora a jeho kolegů,“ uvádí umělecká ředitelka festivalu Tereza Kramplová.

Předznamenáním festivalu byl koncert studentů ZUŠ v broumovském kostele sv. Václava. (19. června 2026)
Předznamenáním festivalu byl koncert studentů ZUŠ v broumovském kostele sv. Václava. (19. června 2026)
Předznamenáním festivalu byl koncert studentů ZUŠ v broumovském kostele sv. Václava. (19. června 2026)
Předehru 21. ročníku festivalu obstaraly v Opatských sálech broumovského kláštera klarinetistka Anna Paulová a harfenistka Jana Boušková. (1. května 2026)
33 fotografií

Jan Valta k tomu dodává: „Mozartovo Requiem je samozřejmě naprosto nedostižné, stejně jako jeho autor sám. Ale nedokázal jsem odolat. Mozart pro mě vždy byl, je a bude obrovským inspiračním zdrojem. Přišlo mi správné postavit vedle sebe hudbu z Kingdom Come: Deliverance II a skladbu, která byla jednou z jejích přímých inspirací.“

Přehlídka nabídne i komentované prohlídky běžně nepřístupných kostelů, náležících k perlám barokní kultury. O svižný rozjezd se postarají 27. června slavné filmové melodie v broumovském sále Dřevník. Skladby z filmů jako Buď zdráv, umělče, Policajt nebo rošťák nebo Poslední tango v Paříži zazní v podání sólistů jazzové formace The Loop Jazz Orchestra.

„Letošní téma filmové a herní hudby otevírá festival širšímu publiku. Chceme ukázat, že také hudba vznikající pro jiný účel než pro koncertní sály může být silná, inspirativní a přirozeně patřit do kontextu festivalu,“ podotýká Kramplová.

Má vlast pro sólový klavír

Program nabízí klasický repertoár, komorní koncerty i výjimečné projekty. Jedním bude recitál pianisty Matyáše Nováka, který 18. července uvede unikátní úpravu tří částí Smetanova cyklu Má vlast pro sólový klavír. S tímto projektem vystupuje i na prestižních světových pódiích včetně newyorské Carnegie Hall.

Souběžně s festivalem se uskuteční Letní hornové kurzy, největší akce svého druhu v Evropě, která každoročně hostí až sto účastníků z celého světa. Kurzy i tentokrát povedou špičkoví čeští i zahraniční lektoři.

Silným momentem bude premiéra skladby Halali Jana Valty, monumentálního díla pro až stovku lesních rohů. „Halali je festivalová tradice a těší mě, že mohu být letos její součástí. Pro mě jde hlavně o možnost spolupracovat s elitní českou hráčkou na lesní roh Zuzanou Rzounkovou, se kterou jsme nahrávali právě i hudbu ke Kingdom Come: Deliverance II,“ vyznává se Valta.

Halali a sto lesních rohů

Halali zazní 29. července před kostelem sv. Michaela ve Vernéřovicích v podání účastníků Letních hornových kurzů.

„Vidět a slyšet desítky hornistů najednou je zážitek, který se neomrzí. Každý rok přitahuje nové publikum i interprety z celého světa,“ říká Kramplová.

Festival podporuje současnou tvorbu a každý rok spolupracuje s českou elitou. Vybrané autorky či autoři pak na objednávku festivalu realizují inspirativní premiéry – díla úzce spjatá s Broumovskem, jeho geniem loci a kulturním dědictvím.

Novinkou je také spolupráce s polským festivalem Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

„Spolupracujeme s našimi sousedy i se vzdálenějšími zeměmi. Letos se představí rakouské Duo Minerva, umělci z Polska, Slovenska, Francie a dalších zemí. Spolupráce s festivalem Felixe Mendelssohna Bartholdyho znamená cennou výměnu umělců i programů,“ pokračuje Kramplová. Festival není jen hudební přehlídkou, ale i pozváním k objevování kouzla broumovských památek.

Za dvě dekády Poklady uspořádaly přes 240 koncertů, na něž přišlo více než 52 tisíc diváků.

„Broumovsko nabízí něco, co dnes chybí – klid a prostor být přítomen. Festival není maratonem, ale cestou. K hudbě, k sobě, ke krajině. Myšlenkou naší přehlídky je dlouhodobě oživovat příhraniční region špičkovou hudbou, přivážet co možná nejlepší umělce, podporovat kulturní dědictví a ukazovat, že evropské kulturní centrum nemusí být pouze ve velkých městech,“ zdůrazňuje Kramplová. Více na www. zapoklady.cz.

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Mozart i Kingdome Come. Festival Za poklady Broumovska láká širší publikum

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