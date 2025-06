Z malé regionální akce se festival během let proměnil v mezinárodní projekt s nadregionálním přesahem. Dopustit na přehlídku nedají takové osobnosti jako pianisté Boris Giltburg a Matthias Kirschnereit, Štefan Margita, Kateřina Englichová, Pavel Šporcl, Dagmar Pecková ani přední tělesa včetně Clarinet Factory.

Festival slaví kulaté jubileum. Jakou proměnou prošel za těch dvacet let a jaké plány máte do těch dalších?

Tereza Kramplová: Festival se za dobu svého konání proměnil z regionální hudební události ve výrazný kulturní projekt s mezinárodním přesahem. Začínali jsme s velkým nadšením, ale skromně. Ráda připomínám, že myšlenka festivalu se zrodila od samotných starostů obcí, kteří dodnes berou akci za svou. V průběhu času dostal profesionální vedení i náplň a dnes je přehlídkou toho nejlepšího, co si můžeme dovolit.

Jaká je bilance?

Tereza Kramplová: Dnes za sebou máme přes 220 koncertů, více než 1 200 účinkujících a na 50 tisíc posluchačů. Každý rok se snažíme hledat nové cesty – dramaturgické, produkční, výtvarné i tematické – ale základní téma zůstává stejné: přivést špičkovou hudbu do výjimečných barokních kostelů, oživit genius loci tohoto kraje a skrze umění pomáhat jeho památkám. Do dalších let si přeji, aby festival zůstal otevřený, živý a stále s důrazem na kvalitu – ať už jde o hudbu a prostor, nebo vztahy.

Co je pro vás při výběru interpretů a stavbě dramaturgie nejdůležitější?

Tereza Kramplová: Každý ročník je vždy velkou výzvou. Naší touhou je, aby každý následující byl lepší a osobitější než ten předchozí. Spolupracujeme se soudobými skladateli, kteří píší na objednávku festivalu díla inspirovaná Broumovskem, v minulých letech jsme se zaměřili na rezidenční umělce, letos je hlavním tématem baroko. Při výběru interpretů hledám spojení výjimečnosti a citlivosti k prostoru. Ne každý ansámbl se do našich kostelů hodí. Hudba tu musí rezonovat nejen akusticky, ale i symbolicky, celek by měl dávat smysl v prostoru, čase i respektovat genius loci místa. Pomyslným sopránem bývá u nás mladá generace – začínající umělci a laureáti soutěží, kteří festivalu dodávají svěžest. Bas tvoří renomovaní interpreti a tělesa, která přinášejí své jméno a zkušenost. A ti, kdo hrají „mezi řádky“, jsou skladatelé, průvodci, studenti, dobrovolníci, účetní, produkční. Jsou to lidé, kteří se na festivalu podílí a vytvářejí celkovou atmosféru koncertů.

Energické gospely Úvodní koncert v kostele sv. Máří Magdalény v Božanově v sobotu 28. června od 18 hodin patří gospelům a americkému sboru Jeremy Winston Chorale. Ten se vrací po dvou letech, tentokrát s třiceti zpěváky. Vstupné je 490 korun.

Jak došlo ke spolupráci s rezidenčním skladatelem Milošem Orsonem Štědroněm a co od něj festival očekává?

Tereza Kramplová: Spolupráce s Milošem Orsonem Štědroněm navazuje na naši dlouhodobou linii zadávání premiér domácím skladatelům, jejich díla vznikají přímo na míru místu, tématu nebo konkrétnímu kostelu. Dosavadní práce Miloše Štědroně oslovila mě i přípravný tým silným autorským rukopisem a divadelním cítěním. Jeho letošní rezidence přinese hned tři novinky: Overturu pro Filharmonii Hradec Králové, kompozici pro skupinu lesních rohů, kterou uvedou účastníci Letních hornových kurzů, a smyčcový kvartet pro Pavel Bořkovec Quartet. Tím, že dlouhodobě oslovujeme vynikající soudobé skladatele, věříme, že obohacujeme kulturu v regionu a že nová díla zakoření v našem regionu stejně jako například barokní repertoár.

Co považujete mezi letošními novinkami za nejzajímavější a čím bude 20. ročník jiný než ty předešlé?

Tomáš Mrština: Dvacátý ročník jsme chtěli pojmout jako oslavný – a zároveň jako prostor pro nové nápady. Tím hlavním je dramaturgická linka baroka, která se odrazí nejen v hudbě, ale i ve vizuálním stylu celého festivalu. Spolupracujeme se studenty „Sutnarky“ – Západočeské univerzity v Plzni, kteří pro nás připravili novou výtvarnou koncepci. Chystáme barokně stylizované hostesky, nové ilustrace kostelů, výtvarné prvky v tištěných programech, hravé ilustrace pro děti.

A v hudbě?

Tomáš Mrština: Máme velkou radost například z návratu gospelového sboru The Jeremy Winston Chorale, který rozezní Božanov na konci června tradičními gospely. Mezi komornější momenty patří koncert při svíčkách s Ester Pavlů a Barborou Kubíkovou v Adršpachu, baroko akcentuje ve svém programu soubor Collegium Marianum, ale objeví se i ve velké většině dalších programů. Pro rodiny s dětmi připravujeme Rodinné odpoledne s festivalem na Kopečku v Hejtmánkovicích pod širým nebem, tentokrát s jazzem, divadlem pro děti, výtvarnými dílnami a stánky s občerstvením. Jinými slovy: Přijeďte v létě na Broumovsko a užijte si hudbu vážně i nevážně.