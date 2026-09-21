Na policii se obrátil majitel hrobky Pavel Sršeň. Už za života Soni Červené (1925 – 2023) se o místo staral, pak na něj hrobku coby bezdětná převedla.
Na Pouchově byl ve středu 9. září, na výročí 101 let od narození světově uznávané zpěvačky a herečky. Tehdy byla hrobka v pořádku, poškození zjistil při další návštěvě o deset dnů později.
„Jsou tam vrypy, zřejmě po páčidlu. Pod vrchní černou částí v jednom místě je evidentní, že tam bylo páčidlo zasunuto. Vrypy jsou na hranách kamene. Nejhorší je, že nikde na pouchovském hřbitově nejsou kamery,“ podotýká Pavel Sršeň.
„Určitě se nikdo dovnitř nedostal, předpokládám, protože to by vypadalo jinak. Na dvou místech je deska odsazená, odpadlé spárování. Z doslechu od správce se na pouchovském hřbitově teď dějí nějaké věci... Normálně smýšlejícímu člověku musí být jasné – nejenom to, že je to hovadina, ale že to nemůže zvednout. Nedá se k tomu místu ani zajet autem. Netuším, proč to někdo udělal, to je na vyšetření policií,“ míní.
Pomoci by mohl podle něj leda nějaký svědek, když nejsou kamerové záznamy. „Stalo se, opravíme to,“ říká Pavel Sršeň.
Policie se vandalským činem zabývá. „Dosud neznámý pachatel v době od 9. do 19. září poškodil blíže nezjištěným způsobem a předmětem dva kusy náhrobních desek a jeden kus kamenné desky hrobu umístěného na hřbitově Pouchov. Vzniklo několik odštěpů na hranách, čímž byla způsobena dosud nevyčíslená výše škody,“ sdělila mluvčí královéhradecké policie Martina Jandová.
Policisté zjišťují veškeré okolnosti události a pátrají po pachateli, který hrob poškodil. „Pokud jste si v uvedeném místě všimli něčeho podezřelého nebo máte informace, které by nám mohly pomoci případ objasnit, ozvěte se na linku 158,“ požádala mluvčí.
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