Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

U Betléma vzniká neobvyklá vodárna, turisté se z ní rozhlédnou v září

Tomáš Plecháč
  11:36
Unikátní venkovní galerie soch Braunův Betlém už nebude pro turisty jediným důvodem k návštěvě Hřibojed u Dvora Králové nad Labem. Na Hřibojedském vrchu v nadmořské výšce 423 metrů vzniká velmi neobvyklá stavba – nadzemní vodojem s 38,5 metru vysokou anténou, která bude zároveň sloužit jako rozhledna.

Stavba za 60 milionů korun bude hotová v polovině srpna, rozhledna se slavnostně otevře 19. září.

Vodojem zajistí bezpečnější dodávky pitné vody pro Hřibojedy s 234 obyvateli i dvě sousední obce Litíč a Libotov. Ty jsou kvůli systému posilovacích čerpacích stanic zcela závislé na dodávkách elektřiny. Poměrně často však dochází k jejich výpadkům. Vodu do této oblasti přivádí vodovod z Velichovek.

Nový vodojem zajistí bezpečnější dodávky pitné vody pro Hřibojedy, ale i sousední Litíč a Libotov.
Z rozhledny v Hřibojedech bude výhled na Krkonoše a Orlické hory.
Hřibojedy budují netradiční vodojem s anténou a vyhlídkovou plošinou ve výšce 33 metrů.
Hřibojedy budují netradiční vodojem s anténou a vyhlídkovou plošinou ve výšce 33 metrů.
32 fotografií

Součástí vodojemu jsou i dvě akumulační betonové nádrže s celkovým objemem 120 metrů krychlových. Sloužit budou jako zásobárna vody pro krizové situace.

„Když jsou plánované odstávky elektřiny, dáváme k posilovacím stanicím elektrocentrály. Pokud by ale došlo k náhlému výpadku, vodojem i bez elektřiny díky nádržím pokryje spotřebu vody pro Hřibojedy, Litíč a Libotov na dva až tři dny,“ vysvětluje starosta Hřibojed Miloš Dohnálek (TOP 09).

Na anténní věži o průměru téměř šest metrů, kterou tvoří ocelová zinkovaná konstrukce, jsou technologie pro řízení bezdrátových komunikačních systémů a telemetrie.

„Napojujeme se na stávající vodovod, nejsme schopni nikam dát kabely, abychom to propojili. Proto to musíme řešit bezdrátově,“ upozorňuje starosta.

Od počátku uvažovali i o rozhledně

Ve výšce 33 metrů je vyhlídková plošina, na niž vede 189 schodů. Točité schodiště stavbaři instalují v těchto dnech.

„Už když jsme před deseti lety začali připravovat změnu územního plánu, uvažovali jsme na Hřibojedském vrchu o rozhledně. Stavět vodojem s věží a hned vedle ní rozhlednu by byl nesmysl, takže jsme to včlenili do jedné stavby,“ říká Miloš Dohnálek.

Z plošiny se otevře výhled na panorama Krkonoš a Orlických hor. Vznikající rozhledna se už objevila v online turistických mapách. Klub českých turistů kvůli ní přeznačil páteřní červenou pěší trasu, která vede do Braunova Betléma a do hospitálu Kuks.

„Ve spojení s procházkou Braunovým Betlémem a naučnou stezkou to bude moc pěkný turistický cíl,“ uvedla v diskusi na facebooku Renata Derdová.

Lavičky a voda zdarma

Práce na novém vodojemu skončí nejpozději v polovině srpna, následovat bude dvanáctiměsíční zkušební provoz. Slavnostní otevření vodohospodářské stavby s rozhlednou Hřibojedy plánují na 19. září.

Rozhledna bude pro veřejnost přístupná od začátku dubna do konce října zdarma. Turisté budou moci prostřednictvím QR kódu přispět na údržbu, úklid a odvoz odpadků.

Restaurátoři zbavili Betlém mechů a lišejníků. Sochy ošetřili párou i lihem

„Na vyhlídkové plošině o osmi sloupech bude v každé výseči tabulka s náhledem pohoří,“ poznamenává starosta.

Pro výletníky budou k dispozici lavičky, stojany na kola, barevné koše na tříděný odpad a informační tabule Hřibojedský vrch ve třech jazykových verzích. Návštěvníci si navíc u vodojemu budou moci zdarma načepovat vodu z kohoutku.

Braunův Betlém na Kuksu projde jen očistou, velkolepé zázemí asi nevznikne

Hřibojedy projekt připravovaly několik let. Pro obec se čtyřmilionovým rozpočtem by šedesátimilionová investice nebyla myslitelná. Už v roce 2021 získala dotaci na pořízení projektové dokumentace.

Vodojem začal vznikat v roce 2024. Ministerstvo životního prostředí přidělilo dotaci téměř 42 milionů, částkou 4,5 milionu korun přispěl Královéhradecký kraj. Státní fond životního prostředí obci poskytl půjčku bezmála 18 milionů s garantovaným jednoprocentním úrokem na deset let.

Hřibojedský vrch ozvláštní rozhledna (červená značka). Jen o 1,5 kilometru dál v Novém lese se nachází vyhledávaný Braunův Betlém (modrá značka), který nechal vytvořit hrabě Špork pro lázeňské hosty na Kuksu.

Hřibojedský vrch ozvláštní rozhledna (červená značka). Jen o 1,5 kilometru dál v Novém lese se nachází vyhledávaný Braunův Betlém (modrá značka), který nechal vytvořit hrabě Špork pro lázeňské hosty na Kuksu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Součástí projektu je také výstavba automatické tlakovací stanice mezi Hřibojedy a sousední Litíčí a úpravna vod s obnoveným 20 let starým vrtem. Třicet metrů hluboký vrt dělníci znovu vystrojili, vyčistili a zapojili do vodovodní sítě. Posílí dodávky pitné vody pro obec.

„Vrt je schopen ročně dodat 65 tisíc kubických metrů vody, Hřibojedy mají roční spotřebu třináct tisíc kubíků. Kdyby se cokoli stalo ve Velichovkách, dokážeme severní větev vodovodu pokrýt z našeho vrtu,“ říká Miloš Dohnálek. Došlo rovněž k rozšíření vodovodní sítě směrem k Braunovu Betlému.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Na vrcholu Krkonoš leží čerstvý sníh, jednu kupu vzali útokem i medvědi

Medvědi si ve výběhu v Krkonoších užívají umělý sníh od vlekařů (24. července...

Moderní technologie pro výrobu umělého sněhu v plusových teplotách vlekaři na Černé hoře nenasazují jen pro rychlejší start zimní sezony. Technický sníh vyrábějí i uprostřed léta. V pátek vytvořily...

Tříletý chlapec zemřel po pádu ze stožáru. Komunita mluví o požehnání i sjednocení

Premium
ilustrační snímek

Policie prověřuje okolnosti tragické smrti tříletého chlapce, který o víkendu při komunitním setkání v Žacléři na Trutnovsku utrpěl smrtelná zranění po pádu ze stožáru vysokého napětí. „Prociťme...

Podvod za 46 milionů: peníze odcházely několik dní, ředitelka měla dovolenou

Premium
Magistrát města Hradce Králové

Podvodníci si nevytipovali Správu nemovitostí Hradce Králové náhodou. Z veřejně dostupných listin vyplývá, že na běžných účtech měla firma začátkem letošního roku uloženo 100 milionů korun. Falešný...

Prázdné studně, hrozí praskání domů. Přestavba nádraží v Hradci přerušit nejde

Premium
Karel Pícha ukazuje prázdnou studnu u hlavního nádraží v Hradci Králové (23....

Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové lidem v okolí mizí voda ze studní. Úbytek zaznamenali, když stavbaři kvůli ražbě kabelových tras začali odčerpávat tisíce kubíků vody denně. Některé studny...

Africkou divočinu plnou mláďat si naplno užijete na safari uprostřed Evropy

Safari Park Dvůr Králové, léto 2026, mláďata

Nejenže jsou výběhy Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem plné okatých, roztomilých a často i raritních či vzácných zvířat, mnohdy v rodinných skupinách, dohromady se stovkami letošních i...

U Betléma vzniká neobvyklá vodárna, turisté se z ní rozhlédnou v září

Nový vodojem zajistí bezpečnější dodávky pitné vody pro Hřibojedy, ale i...

Unikátní venkovní galerie soch Braunův Betlém už nebude pro turisty jediným důvodem k návštěvě Hřibojed u Dvora Králové nad Labem. Na Hřibojedském vrchu v nadmořské výšce 423 metrů vzniká velmi...

29. července 2026  11:36

Bláto z obchvatu Náchoda má svého kontrolora. Recept na úklid hledali týdny

Premium
Zastávka na Babí. Pracovník městského úřadu Tomáš Dohnal k běžné práci ještě...

Stavbu obchvatu Náchoda provázejí oblaka prachu a úporné bláto. Když se firmy loni pustily do práce a na podzim se začaly vršit stížnosti na znečištěné ulice, musel nastoupit Tomáš Dohnal z...

28. července 2026

Kriminálník dostal dalších 10 let. Podle soudu družku ubil pěstmi a zneužil dítě

Krajský soud v Hradci Králové

Za smrt družky poslal Krajský soud v Hradci Králové recidivistu Jiřího F. na deset let do vězení. Podle spisu ženu loni v srpnu zbil v garáži ve Vrchlabí, kde dvojice bez domova přebývala. Poškozená...

28. července 2026  16:59

Místo betonu dřevo a dvě miliardy. Lesy ČR se vrací k projektu dřevostavby

Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové

Je rozhodnuto: podnik Lesy ČR by do roku 2034 měl v Hradci Králové dokončit největší administrativní dřevostavbu v České republice. Ještě v dubnu nebylo jasno, státní společnost zvažovala...

28. července 2026  10:04

Stavbaři na obchvatu Náchoda už betonují vnitřek tunelu Dolní Radechová

Stavbaři betonují sekundární ostění tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu...

Stavbaři dokončují betonování ostění vnitřku tunelu Dolní Radechová, který bude součástí budovaného obchvatu dvacetitisícového Náchoda. Celá stavba silnice postupuje podle harmonogramu. Tunel by měl...

27. července 2026  13:19

Obětí podvodu v Hradci byla i úřednice, která 46 milionů vyplatila. Oklamali ji

Magistrát města Hradce Králové

Pracovnice městské firmy v Hradci Králové, která nedávno poslala 46 milionů korun podvodníkům, s nimi pravděpodobně nespolupracovala. Z dosavadního vyšetřování kriminalistů vyplynulo, že na pachatele...

27. července 2026  11:28

Zpátky na ledě, Hradečtí se na úvod obešli bez trenérů. Předtím pluli po řece

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Ne snad, že by k tréninku trenéry nepotřebovali, ale k seznámení se s ledem po několikaměsíční pauze to bez nich pochopitelně šlo. Hokejisté hradeckého Mountfieldu tímto ne tak často vídaným krokem...

27. července 2026  7:59

Hradec - Pardubice 2:1, skvělý vstup do sezony. Votroci ovládli také derby

Sestřih zápasu
Fotbalisté Hradce slaví gól Van Burena (uprostřed) do sítě Pardubic.

Východočeské derby ovládli fotbalisté Hradce Králové, kteří navázali na povedené čtvrteční vystoupení v předkole Evropské Ligy. V duelu 1. kola české ligy porazili rivala z nedalekých Pardubic 2:1....

26. července 2026  19:25,  aktualizováno  21:55

Kniha o pevnosti Josefov: Vstupenky se prodávaly i v obuvi, turisté fasovali lampy

Autoři knihy 100 let provázení v josefovském podzemí Ilona Honzerová a Vojtěch...

Sto let od prvních organizovaných prohlídek podzemí si připomíná pevnost v Josefově. V tradici, kterou zahájil Klub československých turistů (KČST), pokračovaly tělovýchovná jednota, národní výbor i...

26. července 2026  7:11

Po fotbalové aréně chce Hradec i novou hokejovou, mohla by stát na louce u univerzity

Fanoušci na hokeji v Hradci Králové (19. 4. 2023)

Když na začátku roku unikly dílčí zprávy ze studie proveditelnosti, která poměrně nemilosrdně nastiňuje budoucnost lokality zimního stadionu v Hradci Králové, mezi hokejovými fanoušky vypukla vášnivá...

25. července 2026

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Podvod za 46 milionů se přelévá v kampaň, pravidla ve firmě byla stará 15 let

Premium
Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK, druhá zleva) a náměstek pro majetek a sociální oblast Pavel Vrbický (Piráti, druhý zprava).

Hradcem Králové už pátý den hýbe kauza podvodně vylákaných 46 milionů korun z městské Správy nemovitostí. Opoziční zastupitelé vyzvali vedení města ke složení funkcí. Ti takové výkřiky označili za...

24. července 2026  17:56

Tříletý chlapec zemřel po pádu ze stožáru. Komunita mluví o požehnání i sjednocení

Premium
ilustrační snímek

Policie prověřuje okolnosti tragické smrti tříletého chlapce, který o víkendu při komunitním setkání v Žacléři na Trutnovsku utrpěl smrtelná zranění po pádu ze stožáru vysokého napětí. „Prociťme...

24. července 2026  15:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×