U Betléma vzniká neobvyklá vodárna, turisté se z ní rozhlédnou v září

Stavba za 60 milionů korun bude hotová v polovině srpna, rozhledna se slavnostně otevře 19. září.
Vodojem zajistí bezpečnější dodávky pitné vody pro Hřibojedy s 234 obyvateli i dvě sousední obce Litíč a Libotov. Ty jsou kvůli systému posilovacích čerpacích stanic zcela závislé na dodávkách elektřiny. Poměrně často však dochází k jejich výpadkům. Vodu do této oblasti přivádí vodovod z Velichovek.
Součástí vodojemu jsou i dvě akumulační betonové nádrže s celkovým objemem 120 metrů krychlových. Sloužit budou jako zásobárna vody pro krizové situace.
„Když jsou plánované odstávky elektřiny, dáváme k posilovacím stanicím elektrocentrály. Pokud by ale došlo k náhlému výpadku, vodojem i bez elektřiny díky nádržím pokryje spotřebu vody pro Hřibojedy, Litíč a Libotov na dva až tři dny,“ vysvětluje starosta Hřibojed Miloš Dohnálek (TOP 09).
Na anténní věži o průměru téměř šest metrů, kterou tvoří ocelová zinkovaná konstrukce, jsou technologie pro řízení bezdrátových komunikačních systémů a telemetrie.
„Napojujeme se na stávající vodovod, nejsme schopni nikam dát kabely, abychom to propojili. Proto to musíme řešit bezdrátově,“ upozorňuje starosta.
Od počátku uvažovali i o rozhledně
Ve výšce 33 metrů je vyhlídková plošina, na niž vede 189 schodů. Točité schodiště stavbaři instalují v těchto dnech.
„Už když jsme před deseti lety začali připravovat změnu územního plánu, uvažovali jsme na Hřibojedském vrchu o rozhledně. Stavět vodojem s věží a hned vedle ní rozhlednu by byl nesmysl, takže jsme to včlenili do jedné stavby,“ říká Miloš Dohnálek.
Z plošiny se otevře výhled na panorama Krkonoš a Orlických hor. Vznikající rozhledna se už objevila v online turistických mapách. Klub českých turistů kvůli ní přeznačil páteřní červenou pěší trasu, která vede do Braunova Betléma a do hospitálu Kuks.
„Ve spojení s procházkou Braunovým Betlémem a naučnou stezkou to bude moc pěkný turistický cíl,“ uvedla v diskusi na facebooku Renata Derdová.
Lavičky a voda zdarma
Práce na novém vodojemu skončí nejpozději v polovině srpna, následovat bude dvanáctiměsíční zkušební provoz. Slavnostní otevření vodohospodářské stavby s rozhlednou Hřibojedy plánují na 19. září.
Rozhledna bude pro veřejnost přístupná od začátku dubna do konce října zdarma. Turisté budou moci prostřednictvím QR kódu přispět na údržbu, úklid a odvoz odpadků.
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„Na vyhlídkové plošině o osmi sloupech bude v každé výseči tabulka s náhledem pohoří,“ poznamenává starosta.
Pro výletníky budou k dispozici lavičky, stojany na kola, barevné koše na tříděný odpad a informační tabule Hřibojedský vrch ve třech jazykových verzích. Návštěvníci si navíc u vodojemu budou moci zdarma načepovat vodu z kohoutku.
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Hřibojedy projekt připravovaly několik let. Pro obec se čtyřmilionovým rozpočtem by šedesátimilionová investice nebyla myslitelná. Už v roce 2021 získala dotaci na pořízení projektové dokumentace.
Vodojem začal vznikat v roce 2024. Ministerstvo životního prostředí přidělilo dotaci téměř 42 milionů, částkou 4,5 milionu korun přispěl Královéhradecký kraj. Státní fond životního prostředí obci poskytl půjčku bezmála 18 milionů s garantovaným jednoprocentním úrokem na deset let.
Hřibojedský vrch ozvláštní rozhledna (červená značka). Jen o 1,5 kilometru dál v Novém lese se nachází vyhledávaný Braunův Betlém (modrá značka), který nechal vytvořit hrabě Špork pro lázeňské hosty na Kuksu.
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Součástí projektu je také výstavba automatické tlakovací stanice mezi Hřibojedy a sousední Litíčí a úpravna vod s obnoveným 20 let starým vrtem. Třicet metrů hluboký vrt dělníci znovu vystrojili, vyčistili a zapojili do vodovodní sítě. Posílí dodávky pitné vody pro obec.
„Vrt je schopen ročně dodat 65 tisíc kubických metrů vody, Hřibojedy mají roční spotřebu třináct tisíc kubíků. Kdyby se cokoli stalo ve Velichovkách, dokážeme severní větev vodovodu pokrýt z našeho vrtu,“ říká Miloš Dohnálek. Došlo rovněž k rozšíření vodovodní sítě směrem k Braunovu Betlému.