Dostavbu hradeckého lesního okruhu stoply žáby, získají tůně a jezírka

Až příští rok začne dostavba poslední části hradeckého lesního okruhu, přibudou tu i jezírka. Na vině je nejspíš odbytá příprava stavby. Než se sem stačila nastěhovat mechanizace, předběhli ji vloni na jaře obojživelníci. V mokřadech se objevili skokani, ropuchy i čolci a stavba za téměř osm milionů korun se musela zastavit.

Znovu se rozjede nejdříve v první polovině příštího roku. Město musí přepracovat původní projektovou dokumentaci. Ta již bude s přísně chráněnými druhy živočichů počítat. Jiná trasa stezky bude respektovat i nově vytvořené tůně a jezírka.

Hradecká rada v úterý rozhodla, že se rozloučí se stavební firmou Okrouhlický, která měla poslední díl lesního okruhu zbudovat, a začne nanovo.

„Na podzim loňského roku jsme si nechali vypracovat hydrogeologické a geologické posouzení lokality, které původní projektant neprovedl, ačkoliv to bylo součástí zadání. Z jedenácti sond bylo u devíti zjištěno, že hladina podzemní vody je těsně pod terénem, jen několik centimetrů. To je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli nechat přepracovat projektovou dokumentaci,“ řekl náměstek primátorky pro oblast investic Lukáš Řádek (TOP 09).

Nová příležitost

Podle něj však nový začátek přinese i výhody: „Chceme to využít jako příležitost. Z nezáměrně vzniklých mokřadů chceme vytvořit biotop pro zvláště chráněné druhy živočichů. Kromě toho nám přepracování projektové dokumentace nabízí i možnost uložení sítí pod stezku, takže předejdeme kácení stromů.“

Okruh v hradeckých lesích Jedenáctikilometrový okruh v městských lesích se otevřel v září 2014, když město Hradec Králové nechalo vyasfaltovat chybějících sedm kilometrů trasy, práce stály 13 milionů korun. V Česku jde o unikát, a to i díky doplňkovým vábničkám pro sportovce, například vloni v létě byl zřízen 800metrový okruh pro běžce vystlaný pilinami a štěpkou.

Sítě měly původně vést na druhé straně silnice. Pokládat kabely pro plánovanou novou obřadní síň mají v plánu firmy ČEZ a Cetin. Když město na problém narazilo, požádalo krajský odbor životního prostředí o výjimku k pokračování ve stavbě. Hejtmanství souhlasilo s podmínkou ponechání tůní pro obojživelníky.

„S ohledem na tyto živočišné druhy a na stanovisko krajského úřadu jsme se rozhodli stezku mírně odklonit od původního koridoru. Nedojde však k dalšímu výraznému zásahu do krajiny, pouze stávající mokřady budou upraveny na poněkud vzhlednější jezírka,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Adam Záruba (Změna a Zelení).

Dál mezi auty a autobusy

Radnice se domnívá, že by přepracovanou projektovou dokumentaci mohla získat ještě letos. Se zahájením výběru stavitele nové stezky počítá na jaře příštího roku, budování by mohlo začít do letních prázdnin roku 2025. Cyklisté a bruslaři tedy ještě déle než rok budou muset posledních asi 800 metrů okruhu sdílet s auty a autobusy městské hromadné dopravy.

„Úsek od Zděné boudy k Lesnímu hřbitovu je opravdu za trest. Je to dost nebezpečné a kazí to dojem z celého lesního okruhu. Já vždy zaparkuji u Lesního hřbitova a abych se vyhnula silnici s auty, nejezdím po okruhu dokola, ale vždy jen od parkoviště ke střelnici a pak zase zpátky,“ řekla Jana Michajlíková, která na populární Hradečnici bruslí několikrát týdně.

Stavební firma Okrouhlický za dosud provedené práce dostane asi 200 tisíc korun. Nová trasa i jiný způsob stavby zaviní zdražení, ale město by o většinovou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury nemělo přijít.

„Věřím, že se vejdeme do ceny mezi 10 a 15 miliony korun. Nová trasa bude respektovat přirodní hodnoty území, eliminovat riziko kácení a navíc umožní uložení datových kabelů pod stezku. Ten problém jsme sice nezavinili, ale snažíme se jej vykompenzovat ještě lepším řešením,“ vysvětlil Lukáš Řádek.