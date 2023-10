První mezinárodní zápas na stadionu v Hradci odehrají ženy, přivítají Bosnu

Liga národů žen poprvé Liga národů žen se letos hraje poprvé. Soutěž je podobně jako její mužská varianta provázána s kvalifikacemi o postup na mistrovství Evropy a světa. Týmy jsou podle národního koeficientu rozděleny do skupin ve třech výkonnostních ligách A, B a C, mezi nimiž se bude postupovat a sestupovat. Čtyři vítězné reprezentace ze čtyř skupin „áčka“ se utkají o celkový triumf na závěrečném turnaji. Ten se uskuteční jednou za čtyři roky a dva finalisté se kvalifikují na olympiádu. Do tří výkonnostních lig bude rozdělena i pozměněná kvalifikace o postup na evropský šampionát v roce 2025, která začne na jaře 2024. Nasazení týmů do bojů o ME se bude odvíjet od jejich výsledků v premiérovém vydání Ligy národů. Češky čeká 27. září zápas v Bosně, o čtyři dny později odveta v Hradci. V prosinci vyrazí fotbalistky do Běloruska, doma se utkají se Slovinkami. Oba výběry se Češkám v září podařilo porazit a nyní vedou v Lize B skupinu číslo 4.