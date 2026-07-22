Podle informací redakce iDNES.cz měl v městské společnosti fungovat princip kontroly čtyř očí. Odeslat desítky milionů korun tak nemohla jen účetní nebo někdo z vedení organizace. Takový zaměstnanec potřeboval k ruce dalšího člověka.
„V městských organizacích je nastavený mechanismus, který předpokládá kontrolu více osobami,“ potvrdila bez dalších podrobností mluvčí královéhradecké radnice Kateřina Rohlíčková.
Podvodníkům nahrál i fakt, že městská společnost musí transparentně informovat o svém hospodaření. Z účetní závěrky za loňský rok je zřejmé, že k 31. prosinci 2025 měla na běžných účtech 100 milionů korun.