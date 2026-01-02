Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie hledá muže se sečným nástrojem

Autor: ,
  18:04
V královéhradeckém obchodním centru Futurum muž napadl sečným nástrojem při konfliktu jiného člověka. Policie po útočníkovi pátrá a nákupní centrum evakuovala. Záchranáři evidují dva zraněné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

„V současnosti zasahujeme v královéhradeckém obchodnímu centru Futurum, kde dle prvotních informací mělo dojít k útoku nožem. Centrum evakuujeme a v současnosti nemáme informace o tom, že by hrozilo další nebezpečí,“ uvedla policie na síti X.

Podle záchranářů při incidentu utrpěl vážné bodné zranění jeden muž a lehce zraněna byla jedna žena. „V tuto chvíli mám hlášené dvě zraněné osoby. Jeden muž utrpěl zranění trupu a horní končetiny a žena lehké řezné poranění ucha,“ informovala mluvčí záchranářů Lucie Hanušová.

V obchodním centru byl shodou okolností europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který byl v poschodí, ve kterém je občerstvení. „Slyšel jsem řev, viděl jsem, jak k Futuru přijíždějí auta policistů. Lidé byli v šoku, slyšel jsem, jak lidé říkají: Oháněl se tam blázen s mačetou,“ řekl ČTK Zdechovský.

Na místě je podle něj je zásahová jednotka policie i záchranáři. „Vše probíhá velmi profesionálně,“ uvedl Zdechovský, který přišel do Futura krátce po 17:00.

K incidentu se vyjádřil také ministr vnitra Lubomír Metnar. Se znepokojením jsem přijal informaci o násilném útoku, při kterém byli v Hradci Králové zraněni lidé. Policie intenzivně pátrá po pachateli a dělá maximum, aby byl pachatel co nejrychleji dopaden. Zraněným přeji brzké uzdravení,“ sdělil na síti X.

2. ledna 2026  18:04

