Nové čtvrti za miliardy je Hradec nakloněn, vzniknou stovky žádaných bytů

Jak už v srpnu informovala MF DNES, jde o louku těsně za městským okruhem mezi obchodní zónou Kaufland, železniční tratí a někdejší Gumovkou.



Původně tu měl stát obrovský supermarket se všemi minusy, které podobnou výstavbu provázejí. Hradec však včas přeřadil na zpátečku, a tak se na lukrativním místě v docházkové vzdálenosti od historického centra města bude moci začít stavět úplně nová hradecká čtvrť.



O Severní zóně nyní z radnice vypadla velmi zajímavá čísla. Přestože si to asi jen málokdo uvědomuje, nová čtvrť by mohla být větší než Labská Kotlina I. Odhadem tu na ploše kolem 110 tisíc metrů čtverečních může vzniknout nejméně 1 500 bytů asi pro 3 500 lidí. To vše na pozemcích města.



Finanční náročnost obřího projektu se však odhaduje mezi třemi až čtyřmi miliardami korun, je tedy jasné, že radnice by vše musela svěřit developerské společnosti. Jsou tu sice i jiné překážky, ale vedení města je velkým plánům nakloněné. Padají dokonce i roky, kdy by se území mohlo začít zásadně měnit.

Prvním krokem bude revitalizace Piletického potoka, protože louka je součástí záplavového území. Hradec již vlastní revitalizační studii a cestu k zástavbě významně otevírají protipovodňové prvky.

„Ještě sice musíme dořešit některé majetkoprávní vztahy, ale myslím, že nejpozději do roku 2023 by revitalizace Piletického potoka mohla být hotová. Náklady odhadujeme kolem tří milionů korun a počítáme se zařazením do dotačního programu ITI,“ říká náměstek primátora pro oblast životního prostředí Martin Hanousek (Změna a Zelení).



Podle něj je akce jedním z opatření k adaptaci města na klimatickou změnu. Šlo by zároveň o první revitalizaci vodního toku na jeho území. V současné době přímý tok Piletického potoka bude meandrovat.

Novou čtvrť by měl chránit val, vzniknou i nové tůně, stezky pro chodce a cyklisty, uplatnění snad konečně najde i torzo Mostu plukovníka Šrámka, které pohříchu již několik let leží na břehu Orlice ve Svinarech. „Prvním cílem je vytvořit přírodní prostředí k rekreaci obyvatel, nivu Piletického potoka,“ pokračuje Hanousek.

Také další etapa se zatím rýsuje jen na papíře: na vizualizacích a vůbec celé urbanistické studii pracuje brněnské studio Pelčák a partner architekti. Studie napoví, kolik bytů by u Piletického potoka mohlo vzniknout.

Komerční pás by pak novou čtvrť odděloval od silnice k letišti a průmyslového areálu bývalé Rubeny. Na vizualizacích je nyní zastavěné území ve tvaru trojúhelníku, vidět je více než třiceti několikapatrových bytových domů, ale i uvažované dopravní napojení lokality včetně zeleně. Nejen významově, ale i rozlohou by se Severní zóna mohla blížit ke stavebnímu boomu, který již v lokalitě u přírodní památky Na Plachtě naráží na maximální kapacity.



Hradec Králové si uvnitř sídliště představuje i objekt školky i startovacího bydlení. Radnici je jasné, že bez developera to nepůjde, nejspíš ji čeká vyjednávání o vztazích s potenciálním investorem.

„Severní zóna by se mohla začít stavět asi za pět let“

„Jde o to, aby si tam developer nedělal, co chce, bude nutné zpracovat jakýsi regulační plán. Ten ale můžeme začít realizovat, až budeme mít územní plán, o kterém se již řadu let říká, že bude hotový přibližně za dva roky. Každopádně to vidím tak, že v ideálním případě by se takzvaná Severní zóna mohla začít stavět asi za pět let. Rozhodně jde o unikátní myšlenku a projekt,“ uzavírá Hanousek.

S tím souhlasí i hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS). „V lokalitě podél Piletického potoka má město jedny z posledních pozemků, které by se daly vhodně použít ke kvalitnímu bydlení. Území je zatím v záplavové zóně, proto je třeba vyřešit charakter potoka tak, aby bylo území bezpečné a bylo jej možné zpřístupnit pro bydlení,“ říká Hrabálek.



„Záměr zpracovaný architektem je hodný pozornosti díky poloze i počtu bytů. Teď podle mě bude hlavní dobře to uchopit a vést diskusi například o tom, zda vyhlásit veřejnou soutěž na nějakého developera. I to by mělo být jednou z variant,“ upozorňuje náměstek pro oblast investic a rozvoje města Jiří Bláha (ODS).