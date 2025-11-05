Český pavilon z výstavy Expo v Japonsku nakonec nechceme, rozhodl Hradec

  17:16
Město Hradec Králové už nebude usilovat o český pavilon ze světové výstavy Expo v Japonsku. Rada města neschválila návrh pokračovat v přípravách odkupu a přenesení pavilonu do Hradce Králové. Téma se proto ani nedostalo na pořad následného zasedání zastupitelů, řekla mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková. Náklady na koupi a přenos se odhadovaly až na 280 milionů korun. Expo skončilo 13. října.
Na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace dnes ministr zahraničí Jan...

Na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace dnes ministr zahraničí Jan Lipavský a generální komisař pro Expo Ondřej Soška otevřeli český národní pavilon. (13. dubna 2025) | foto: Apropos Architects

Účastníci veřejné debaty v přednáškovém sále Muzea východních Čech probírali,...
Rodina s certifikátem milióntého návštěvníka.
Hlava státu v roli obdivovatele. Prezident Petr Pavel si s úsměvem fotil 3D...
Český národní pavilon na Expo 2025 v japonské Ósace přivítal přes milion lidí.
O možnost získat pavilon se zajímají i Pardubice a Pardubický kraj. Zatím ale pouze sondují možnosti, řekl v úterý pardubický primátor Jan Nadrchal (ANO). Město oslovilo Česká centra, aby se vyjasnily náklady, zvažuje spolu s architekty, kde by mohl pavilon stát a jaká by měla být jeho náplň.

Královéhradecká primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub), která záležitost pavilonu řešila, dříve označila získání pavilonu za výjimečnou příležitost, jak posílit kulturní identitu města a rozvoj cestovního ruchu. Současně uváděla, že koupě se nemůže udát „na sílu“. Podmínkou pro získání pavilonu by podle ní bylo to, že město na projekt získá dotaci, která pokryje nejméně 85 procent nákladů.

Opozice v čele s hnutím ANO záměr koupě pavilonu kritizovala pro předpokládané vysoké náklady. Plnou podporu záměr neměl ani v radniční koalici. Regionální manažer koaliční ODS Patrik Šiml získání pavilonu označil za drahý experiment s tím, že Hradec Králové by měl prioritně investovat do obnovy svých budov, které zoufale potřebují investice, například do budovy Adalbertina či kongresového centra Aldis.

Český pavilon z Ósaky pro Hradec zadarmo nebude, město chce smlouvat o ceně

Česká účast na Expo v polovině října k budoucnosti pavilonu sdělila, že ve hře je prodej pavilonu do Česka, prodej do Japonska nebo rozprodej jednotlivých částí pavilonu. Výstaviště by se podle plánu japonských organizátorů mělo postupně proměnit zpět ve staveniště. Demontáže pavilonů by se měla odehrát v zimních měsících.

Náklady na pořízení a přenesení pavilonu ze dřeva a skla do Hradce Králové komisař české účasti na Expu Ondřej Soška v debatách s královéhradeckými zastupiteli a veřejností v srpnu a v září vyčíslil na 206 až 278 milionů korun. Samotný pavilon, který má odolat zemětřesením i tajfunům, by stál asi 130 až 150 milionů. Možnost darování pavilonu městu Soška vyloučil.

Kritici koupě poukazovali na nejasné využití pavilonu a neznámé budoucí provozní náklady. Podle Sošky by se v něm mohly konat koncerty, výstavy, konference či festivaly.

Od dubnového začátku Expa pavilonem prošlo více než 1,5 milionu návštěvníků. Celé Expo navštívilo 29 milionů lidí. Výstavy Expo se účastnilo 158 zemí včetně Česka a sedm mezinárodních organizací.

24. července 2025
Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu

Před dvěma lety v Hradci Králové platil projekt na propojení Stříbrného rybníka s řekou Orlicí za příliš odvážný na to, aby mohl být v dohledné době uskutečněn. Plány, které mají vylepšit kvalitu...

4. listopadu 2025  9:31

Chata na Šerlichu slaví stovku. Masarykovu bustu ukryli za války až moc důkladně

Premium

Známá Masarykova chata v Orlických horách stojí sto let. U jejího zrodu kousek pod vrcholem Šerlichu byli činovníci Klubu českých turistů. O jménu se rozhodlo už v roce 1919. Chata v roce 1938...

3. listopadu 2025

