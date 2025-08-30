Spor nejen hudební. Škola zve na Michala Davida, Hradec na Tata Bojs a drony

Ve vyřizování účtů mezi hradeckou koalicí a opozicí se proměnila režie posledního prázdninového dne, který měl být diváckým vrcholem oslav 800 let města. Důvodem střetu se stal nedělní koncert Michala Davida a večerní ohňostroj v centru. V zastupitelské exhibici měla navrch koalice, ale to může být divákům jedno. O nedělní show zdarma nepřijdou.
Nejprve v neděli ve 14:00 na Velkém náměstí začíná akce Ahoj prázdniny, Michal David vystoupí od 19:00 a naváže ohňostroj ve 20:45.

Už v 16:00 však na někdejším vojenském letišti začíná konkurenční party s koncertem kapely Tata Bojs, kteří zahrají od 19:30. Pak ještě ve 21:15 bude unikátní dronová show, do které vystartuje na 500 strojů.

Termínový střet zavinil červencový nečas, kvůli němuž se celý plánovaný program v Parku 360 musel přesunout na neděli 31. srpna. A střet se přesunul i do programu zastupitelstva.

Zatímco Ahoj prázdniny s koncertem Michala Davida pořádají soukromé školy Sion vedené opozičním Denisem Doksanským (ANO), dronovou show si hýčká coby jeden z vrcholů výročních oslav Hradce vedení města.

Program na Velkém náměstí získal záštitu hejtmana i města, Denis Doksanský v úterý prosil o finanční podporu od radnice. Částku 515 tisíc korun nakonec nedostal. Koalice se hlasování jednotně zdržela a tři zastupitelé byli proti, 15 souhlasných hlasů opozice na dotaci nestačilo.

Pokleslé, či maloměšťácké

„Nemůžu si pomoct, ale připadá mi z vaší strany jako podpásovka dát akci záštitu a zároveň nepřiznat podporu. Je to neuvěřitelně pokrytecké, protože tady se odehraje možná největší událost v rámci oslav 800 let města. Budou tady tisíce lidí, kteří se těší na ohňostroj a Michala Davida,“ řekl Denis Doksanský.

Program Ahoj prázdniny

Velké náměstí, neděle 31. srpna

  • 14:00 – autogramiáda hokejistů Mountfield HK, hráči Dávid Mudrák, Jordann Perret, Graeme McCormack a Petr Kalina
  • 15:30 – autogramiáda fotbalistů FC Hradec Králové za účasti Václava Pilaře, Daniele Horáka, Patrika Vízka, Jakuba Uhrinčati a Ondreje Mihálika
  • 16:00 – zpěvák Karel Vaňura
  • 17:00 – herec a režisér Tomáš Magnusek s hosty
  • 17:30 – autogramiáda basketbalistů GAPA HK
  • 18:00 – chlapecký pěvecký sbor Boni Pueri
  • 18:40 – Tomáš Magnusek s hosty
  • 19:00 – Michal David se skupinou Kvatro, v závěru se přidá sbor Boni Pueri s písní k tomuto večeru
  • 20:45 – osmiminutový ohňostroj k 800 letům
  • 22:00 – závěr

„Chápu, že tady kdysi paní primátorka prohlásila, že je to pokleslá kultura a že já jsem podporovatel pokleslé kultury, ale to nevadí. To, jak se k tomu dnes město postavilo, je smutné. Jako byste části Hradečáků říkali: Nestojíme o vás, váš způsob zábavy je pro nás pokleslý, my jsme něco vznešenějšího a hodnotnějšího,“ prohlásil Doksanský.

Primátorka Pavlína Springerová (HDK) se však okamžitě ohradila proti slovu „pokleslé“. „To jsem nikdy neřekla. Maloměšťácké, to ano,“ připustila.

„Nekoordinovali jste se“

Přestože hlasování o finanční podpoře přímým řezem opět oddělilo koalici od opozice, podle vedení města v něm nehrála roli politika, ale spíš laxní tým organizátorů.

„My jsme si na zastupitelstvu schválili, jak budeme pracovat s rokem oslav. Naprosto zásadní je to, že všechny projekty včetně těch nejmenších, které si mohou sáhnout maximálně na 18 tisíc korun, budou procházet dramaturgickou radou, která je buď doporučí ke schválení, nebo ne,“ uvedla Ilona Dvořáková (nez. ), náměstkyně primátorky pro oblast kultury.

„A tady bohužel se mnou ani s dramaturgickou radou a týmem osmistovky nikdo nejednal a neřekl, že plánuje takovou akci. Velmi mě to mrzí, protože ta nekomunikace může způsobit, že když se sešly dvě akce v jeden termín, berou to někteří jako naschvál,“ podotkla Dvořáková.

19. června 2023

„Je škoda, že jste to nepředložili dramaturgické radě, mohlo se to zakomponovat a udělat hezky i graficky. Komunikace jde za vámi, vy jste se ani nesnažili o koordinaci s námi,“ doplnila primátorka.

Ohňostroj povolilo až hejtmanství

Pořadatelé koncertu se hájili tím, že když na jaře žádali o zábor veřejného prostranství, smlouvu s interpretem hitů Nonstop, Decibely lásky či Discopříběh ještě neměli podepsanou.

Oslavy 800 let vyjdou na 60 milionů. Hradec přiveze i hvězdy, jména tají

Spory kolem Michala Davida se však netýkají jen finanční podpory či polemiky o vkusu. Radnice totiž organizátorům po koncertu neumožnila na náměstí odpálit ohňostroj, a školy Sion se tak musely domluvit s vedením hejtmanství na půjčení Pivovarského náměstí.

„Už to, jak se město postavilo k ohňostroji, který se snaží zablokovat, a nevychází nám vstříc, je smutné. My ohňostroj v každém případě uděláme, protože ho máme povolený z pozemku kraje. Bylo by lepší použít i pozemky města, ale pyrotechnici si s tím poradí. Vše jsme řádně splnili. Připadá mi to velmi smutné. Myslím, že i 500 tisíc, o které jsme žádali, jsou jen drobné ve schválených výdajích na výroční oslavy,“ uvedl Denis Doksanský, ředitel škol Sion a současně čtyřka kandidátky hnutí ANO v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny.

Osmiminutový ohňostroj pořádaný školami by měl v neděli začít po 20:00. V tu samou chvíli už bude na letišti hrát kapela Tata Bojs a do městem pořádané dronové show bude zbývat hodina. Mnoho Hradečáků si tak mezi programy na Velkém náměstí a v Parku 360 bude muset vybrat.

Nejdřív bejbypunkový Kefír, pak pokus o rekord

Čtyři týdny po koncertu Bryana Adamse se v hradeckém Parku 360 uskuteční víkend, který lze označit za multifestival plný hudby, adrenalinu, divadla i unikátní podívané. V sobotu začíná bejbypankový festival Kefír, na něj v neděli naváže z července přesunutá dronová show.

Kefír se už v areálu zabydlel. Kemp se otevře v pátek, večerní program obstará open air show divadla V.O.S.A. V sobotu se na hlavním pódiu od 12:00 vystřídají The Tap Tap, Fast Food Orchestra, The Atavists a Kašpárek v rohlíku. V šapitó vystoupí Iva Marešová a Razam nebo N.O.H.A., na valníku zahraje Márdi z Vypsané fiXy a Mad Rock Brno. V Posteli s nebesy budou číst Tonya Graves či Arnošt Goldflam a kromě dalších interpretů se v Parku 360 připravují i zážitkové a adrenalinové atrakce.

Park v neděli poslouží i dronové show, která má přinést rekordy. Do vzduchu totiž vzlétne dosud nevídaných 500 strojů. Patnáctiminutová show bude vrcholem večera, v němž odehraje velký koncert skupina Tata Bojs i další muzikanti. Vstup do Parku 360 je zdarma, stejně jako kyvadlová autobusová doprava. Program začíná v 17:00, drony vzlétnou asi ve 21:15.

Když v červnu vylétlo při festivalu Ignis Brunensis nad brněnskou přehradu 300 dronů, šlo o český rekord. Při světelné show stroje na noční obloze vytvořily Věstonickou venuši, obrys brněnského závodního okruhu i s helmou nebo draka, který se proměnil v krokodýla, symbol města.

Na hradeckém letišti vystartuje o 200 dronů více. Dosud největší hradecký roj naprogramovaných strojů vyletěl také v Parku 360, při festivalu Rock for People v roce 2023 jej však tvořilo jen několik desítek strojů.

Vyjádření hrdosti

Česká společnost Spectrum Production vlastní flotilu více než tří tisíc dronů, což z ní dělá jednoho z nejvýznamnějších evropských hráčů na trhu multimediálních představení. Do Hradce přiveze letku 500 naprogramovaných strojů, které vytvoří obrazce široké kolem 150 metrů.

„Za přípravou jsou stovky hodin práce. Vše začíná bezpečnostními opatřeními a povoleními. Prostor musí být zvolen dostatečně velký, aby drony nelétaly nad diváky. Při vymýšlení příběhu jsme zvolili nejikoničtější symboly a místa, která Hradec, jeho historii i současnost charakterizují. Pět set dronů se v České republice proletí poprvé,“ řekl David Zaorálek, šéf brněnské firmy Spectrum Production.

Příprava trvala několik měsíců. „Dronová show bude opravdu jedinečným zážitkem, který bude patřit k vrcholům 800. výročí města. Unikátní bude nejen samotné provedení, ale i skutečnost, že podobná akce v takovém rozsahu se v Česku ani na Slovensku nekonala,“ zdůraznila primátorka Pavlína Springerová (HDK).

„Chtěli jsme vytvořit symbolické, moderní a vizuálně silné vyjádření hrdosti na Hradec Králové. Dronová show v takovém rozsahu navazuje na naši technologickou současnost a zároveň odkazuje k historii města,“ doplnil Ivan Kurtev, ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti.

Úseky světelné dronové show mohou být vidět i z větší vzdálenosti, ale celé představení vynikne jen na místě. A protože vstup je zdarma, očekávají se tisíce diváků. Zdarma je i kyvadlová doprava od 16:00 od Aldisu se zastávkami mezi 20:30 a 21:00 i u Adalbertina, aby o show nepřišli ani diváci koncertu Michala Davida. Ten na Velkém náměstí začíná v 19:00.

Park 360 a okolí budou pro automobilovou dopravu v neděli od 15:00 uzavřeny. Kromě parkovacích míst ve městě bude dostatečná kapacita Green Parkingu na louce u Piletického potoka za Kauflandem.

