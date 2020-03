Babiš při návštěvě Královéhradeckého kraje zapomněl na primátora i hejtmana

Diplomatický problém způsobil patrně největší otřes hradecké koalice (ANO, ODS, Změna pro Hradec) od jejího vzniku v říjnu 2018. Předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup v ostrém prohlášení pohrozil dokonce rozpadem koalice.

„Nemůžeme se zbavit dojmu, že nás, své koaliční partnery, naši kolegové z hnutí ANO vyměnili za stranickou poslušnost. Sami se aktivně podíleli na přípravě a realizaci návštěvy ministerského předsedy a tím se podíleli i na obejití primátora a celé ODS. Je to věc, kterou si v rámci koalice budeme muset jasně vyříkat. Nedokážu si představit pokračování koalice, kde se jeden partner takto chová k druhému. Je to vážné ohrožení vzájemné důvěry i samotného koaličního projektu,“ prohlásil Soukup.

„Škoda, že si to musíme takto vyřizovat přes média,“ odpověděla náměstkyně primátora pro ekonomiku Monika Štayrová, podle níž hradecká ODS o pracovní návštěvě Babiše věděla.

Primátor: Koalici jsem nepodepsal s panem Babišem

Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) sice rozpad koalice důrazně vyloučil, ale současně přiznal zklamání z premiérovy návštěvy Hradce Králové. Babiš ve městě viděl například stav fotbalového stadionu, obhlédl křižovatku Mileta, našel si čas i na setkání s vedením Krajské hospodářské komory, stavil se také ve fakultní nemocnici, ale primátora na žádné z míst nepozval.

V Náchodě lidé Babiše vypískali Desítky lidí 26. února vypískaly předsedu vlády Andreje Babiše při příjezdu do Náchoda. Premiér do jednadvacetitisícového Náchoda přijel vlakem z Jaroměře. Demonstranti na premiéra čekali na nádraží. Do dvaceti demonstrantů bylo i na nádraží v Jaroměři.

„Nejsem uražený a spím velmi dobře, ale to nepozvání vystihuje jeho osobnost. Jestliže někdo chce řídit stát jako firmu, měl by zavolat řediteli, když přijede na návštěvu do cizí firmy,“ konstatoval Hrabálek.

Podle něj si koalice roztržku vyříkala už na pondělním kolegiu primátora:

„Troufám si říct, že moje nepozvání není dílem zdejšího hnutí ANO, ale spíš neobratností premiérovy kanceláře. Když už on sám nemá kinderstube, prostě jsem tam nebyl. Mohl jsem udělat gesto, že se nechám dovézt na stadion a tam premiéra přivítám na našem majetku, ale možná by to bylo i hloupé. Nepozvání beru jako lapálii. Koaliční smlouvu jsem podepsal s kolegy z hnutí ANO a nikoli s panem Babišem.“

Hejtman si setkání musel zařídit sám

Minimálně stejně zvláštní jako nepozvání hradeckého primátora bylo informační vakuum o návštěvě směrem k vedení kraje. Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) se s Babišem minulý týden nakonec setkal, avšak kdyby sám nevyvinul iniciativu, Babišovo turné, které Martin Soukup nazval předvolební agitací, by se také obešlo bez něj.

Hejtman potřeboval s Babišem probrat neodkladnou záležitost - státní investici přesahující jednu miliardu korun. Ministerstvo zdravotnictví by mělo do výstavby nové infekční kliniky ve fakultní nemocnici vložit více než 600 milionů korun, chystaná dostavba rychnovské nemocnice má stát přes 400 milionů.

„Skutečně mi přišlo zvláštní, že jsme na setkání nebyli pozváni, a vnímal jsem to jako chybu. Projednávaly se záležitosti jako dálnice D11, železniční vysokovská spojka, silnice v majetku kraje i záležitosti kolem infekční kliniky a nepozvání je zvláštní i s přihlédnutím k tomu, že v případě návštěv jiných krajů byli hejtmani k jednání vždy přizváni,“ upozornil Štěpán, jenž si nakonec jednání s Babišem a současně s místopředsedou vlády Karlem Havlíčkem (ANO) zařídil sám.

„Diskutovali jsme o naplňování memoranda průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, stále tam je totiž rest státu ve smyslu rychnovské nemocnice. Zároveň jsem požádal i o setkání s ředitelem fakultní nemocnice, protože výstavbu infekční kliniky vnímám jako jednu z absolutně prioritních investic státu, a to i bez aktuální epidemie koronaviru,“ uvedl hejtman.

Senátor: Respektuji to a nekňourám

I když se ministr dopravy Havlíček při turné v kraji rozhovořil o dokončení dálnice D11 k polským hranicím a diskutovalo se i o projektu železniční vysokovské spojky, která by výrazně zrychlila cestu do Náchoda, u jednání s podivem chyběl i náměstek hejtmana pro dopravu a současně senátor Martin Červíček. Nebylo to poprvé: když se do regionu na podzim vydal exministr dopravy Vladimír Kremlík, ani on Červíčka nepozval.

„Předpokládal bych, že kdykoli přijede vláda a premiér do Královéhradeckého kraje, bude se chtít setkat se svými partnery. Například o vysokovské spojce se s ministerstvem dopravy bavíme už dva roky, kraj je rovněž velmi výrazně zapojen do výstavby dálnice D11, a tak bych bez ohledu na politickou příslušnost očekával elementární slušnost, že se nám někdo ozve, abychom přišli diskutovat. Na druhou stranu premiér má výsostné právo pozvat si na jakoukoli návštěvu, koho chce. Já to respektuji, nekňourám, ale očekával bych, že při řešení problémů v dopravě bude pozván zástupce kraje,“ řekl Červíček.

Připomněl opakované výroky Babiše, že při svých jednáních nechce nikoho vynechávat: „A pak přijede do kraje a už nikdo neřekne: Vážení partneři, nepřijeli byste na setkání, abychom se mohli pobavit? Kdo chce, prostor si najde. Počkám si tedy na jinou příležitost,“ podotkl senátor za Náchodsko.