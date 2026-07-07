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Poslance Doksanského odvolali z představenstva hokejového Mountfieldu

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  18:24
Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)

Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...
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Valná hromada extraligového hokejového klubu Mountfield HK v červnu odvolala poslance a hradeckého opozičního zastupitele Denise Doksanského (ANO) z funkce člena představenstva klubu. Stalo se tak na návrh města Hradce Králové, které je polovičním vlastníkem klubu. Novým členem představenstva se na návrh města stal opoziční zastupitel Petr Nebeský (Rozvíjíme Hradec).

O výsledku valné hromady svolané z podnětu města dnes informoval předseda představenstva klubu Aleš Kmoníček.

Návrh na odvolání Doksanského z představenstva klubu koaliční zastupitelé schválili na dubnovém zasedání. Učinili tak na návrh zastupitele Kamila Podroužka (za Hradecký demokratický klub). Zdůvodnil jej Doksanského působením ve Střední škole Sion High School, která měla zhruba před čtyřmi lety s některými studenty a jejich rodiči spory o školné.

„Klub má významnou mládežnickou základnu, v jeho představenstvu by tedy neměl být nikdo, pro koho jsou děti a studenti jen nástrojem zisku,“ uvedl v návrhu Podroužek.

Doksanský již dříve své odvolání prosazené hradeckou koalicí označil za politickou mstu primátorky Pavlíny Springerové (HDK) a vedení města za jeho působení ve Sněmovně a kritická vystupování na jednáních zastupitelstva. Věc označil za zbytečné politikum a žabomyší války ukřivděných lidí. Obvinění z neoprávněného vymáhání školného po studentech označil za nepravdivá.

Hnutí ANO náhradníka za Doksanského do představenstva klubu nenavrhlo. Podle dřívějšího vyjádření předsedy zastupitelského klubu ANO Lukáše Fiedlera hnutí nikoho nenominovalo proto, že změny krátce před komunálními volbami nepovažuje za vhodné.

Klub vlastní rovným dílem město a prodejce zahradní techniky Mountfield. Doksanský byl členem představenstva klubu od roku 2023, předtím od roku 2019 zasedal v dozorčí radě.

Další krok k odvolání Doksanského z hradeckého hokeje. Zbytečné politikum, tvrdí poslanec

Koaliční zastupitelé také v lednu doporučili radním města odvolat Doksanského z komise městské rady pro výchovu a vzdělávání. Doksanský v únoru na členství v komisi sám rezignoval. Zdůvodnil to pracovním vytížením po zvolení poslancem, jímž se stal loni v říjnu. Ze stejného důvodu v květnu rezignoval na členství v komisi pro cestovní ruch. ČTK řekl, že v letošních komunálních volbách do zastupitelstva města kandidovat nebude.

V Hradci Králové vládne koalice čtyř subjektů, a to koalice HDK a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů, většinu v 37členném zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO.

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