Potřebuji pomoc, škrtí mě had, volal chovatel na tísňovou linku

  21:58
Hasiči v pondělí večer zachránili v Hroznětíně na Karlovarsku chovatele hadů, kterého škrtila krajta. Muž zavolal na tísňovou linku, že ho had škrtí. Hasičům, kteří na místo přijeli, se povedlo dvoumetrového škrtiče z muže sundat dřív, než upadl do bezvědomí. Muže i hada se podařilo zachránit, informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Potřebuji pomoc, škrtí mě had,“ řekl na tísňovou linku chovatel hadů okolo 17:30. Upřesnil, že jde o jeho hada, konkrétně o krajtu tmavou, kterou má omotanou kolem krku a vlastními silami ji nedokáže ze sebe sundat.

„Z hlasu volajícího bylo zřejmé, že má potíže. Operační středisko vyslalo dvě jednotky hasičů a informovalo také kolegy ze záchranné služby. První na místě byli profesionální hasiči ze stanice Ostrov, dorazili za sedm minut od prvního zavolání na tísňovou linku. Potvrdili, že zhruba dvoumetrový had škrtí oznamovatele, který již upadal do bezvědomí. S vynaložením značných sil se podařilo hada z krku muže sundat, aniž by zvířeti ublížili, a uložili ho bezpečně zpět do terária,“ popsal neobvyklý zásah hasičů Kasal. Hasiči také muži, kterému hrozila smrt udušením, poskytli první pomoc včetně kyslíkové terapie až do příjezdu posádky záchranné služby.

Komu utekla krajta? Škrtič vyděsil ženu u hřbitova, nikdo se k němu nehlásí

Podle mluvčího hasičů nešlo o první zásah u stejného chovatele. V květnu loňského roku požádal muž o pomoc, kdy stejný had, krajta jménem Marry, uvízl v konstrukci dveří a potřeboval vyprostit. „Zatímco tenkrát šlo o život hada, tentokrát bylo potřeba zachránit život jeho chovateli,“ uvedl Kasal. Zásahů s přítomností nejrůznějších zvířat mají hasiči každý rok velký počet, nikdo ze zasahujících ani na příjmu tísňové linky si ale podle mluvčího nevzpomíná, že by si někdo zavolal o pomoc kvůli škrtiči kolem vlastního krku.

Krajta tmavá ve volné přírodě obvykle dorůstá délky 3,7 metru. Samice jsou delší a mohutnější než samci. Hmotnost samic se obvykle pohybuje od 29 do 75 kilogramů, hmotnost samců většinou od sedmi do 18,5 kilogramu. Původem je z Asie.

