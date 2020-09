Je to výmysl, tvrdí muž souzený za znásilňování nevlastních dcer mezi rakvemi

Hlavní líčení začalo dnes ráno, kromě M. K. je obžalovaný i jeho bratr D. K. Jména obviněných nelze zveřejnit kvůli ochraně obětí trestných činů.



„Už jsem devět měsíců ve vazbě, žiju tam mezi vrahy a pedofily, já se ale nechci zařadit mezi tyto lidi, těžce to nesu. Ani tady nechci návštěvy, jsem psychicky na dně,“ vypověděl pětačtyřicetiletý M. K.



„Obžalovaný v období od zimy na přelomu let 2002 a 2003 až do léta 2014, nejprve v kotelně domu, a to nejméně ve třech případech, a následně v bytě nebo v přilehlém skladu rakví a voliéře pro psy, a to v desítkách případů, přiměl nezletilou k různým formám pohlavního styku, a to včetně soulože,“ uvedl státní zástupce v obžalobě.



Dále řekl, že muž využil svoji fyzickou převahu a dívka se mu ze strachu podvolila a časem úplně rezignovala. Dodnes podle něj trpí poruchou osobnosti a je závislá na péči jiné osoby.

V případě o osm let mladší sestry první poškozené je obžaloba prakticky totožná. Uvádí, že muž dívku také zneužíval, jen to bylo v jiném časovém období. Ani této dívce ještě nebylo 15 let.

Ze zločinu znásilnění se zpovídá i bratr obžalovaného, který podle spisu také jednu ze sester přiměl k sexuálním praktikám, k souloži však v tomto případě nedošlo.



Byl jsem přísný táta, to přiznávám

M. K. bydlel s partnerkou a jejími třemi dětmi v bytě od doby, co byla děvčata malá.

„Holkám jsem pomohl, vychovával jsem je. Když jsem je poznal, tak byly zanedbané. Moje partnerka měla manžela opakovaně ve vězení, o děti se nestaral,“ řekl obžalovaný a popsal, že to s děvčaty nebylo nikdy jednoduché. Starší dcera podle něj v pubertě utíkala z domova, často ji hledali.

„Udala mě na sociálku, protože jsem jí dal po jednom útěku zaslouženou facku. Střídala kluky, odešla a ozvala se třeba až za 14 dnů. Byl jsem přísný táta, to přiznávám. Většina jejích partnerů byli Romové a mně se to nelíbilo, protože s nimi nemám dobré zkušenosti. V dětství mě šikanovali,“ pokračoval M. K.

Jinak ale dívky u soudu chválil a tvrdil, jak jsou pracovité a že s nimi dobře vycházel. Láskyplně mluví i o matce děvčat, se kterou žil, dokud neskončil ve vazbě. Prý se chtějí vzít.

Partneři dcer na mě chtějí vysoudit peníze, tvrdí

Předseda senátu Jiří Vacek se obžalovaného například ptal, zda byl s děvčaty někdy v kotelně či ve skladu rakví sám.

„Ne, nikdy. Samy tam se mnou nikdy nebyly,“ odpověděl rozhodně obžalovaný.

Podle jeho slov jsou dívky zmanipulované jejich současnými partnery, kteří z něho chtějí vysoudit peníze, protože sami mají finanční problémy. Přítel jedné z dívek se tím prý veřejně na internetu vychloubal a už dříve M. K. vyhrožoval, že není problém, aby ho „dostal do basy“.

„Vždyť se podívejte, jak jsou výpovědi dívek naprosto shodné, to není možné. Nejsem hyena, nejsem pedofil. Jsem normální táta, vlastním pohřební službu, pracuju od rána do noci. Všechno si to vymyslely, jsem tu, abych očistil své jméno,“ zopakoval.

Bratr obžalovaného D. K. přiznal, že s jednou ze sester „něco měl“, ale odmítl, že by to bylo nedobrovolně. Dívka mu prý nadbíhala, protože se do něho zamilovala. On jí také řekl, že ji miluje. „Ani poté, co se to stalo, jsme spolu neměli žádný problém,“ řekl muž, který je na rozdíl od bratra stíhaný na svobodě.

Obžalovanému M. K. hrozí za znásilnění nezletilé 5 až 12 let vězení, jeho bratrovi dva roky až 10 let. Rozsudek v případu zatím nepadl.