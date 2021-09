Hradec chce část zisku ze sdílených koloběžek, zpoplatní jim parkování

Vyděláváte u nás, tak plaťte, vzkazuje radnice v Hradci Králové provozovatelům sdílených koloběžek s elektrickým pohonem, kteří v krajském městě na začátku prázdnin spustili své služby.



Zastupitelé novelizovali vyhlášku o poplatcích za užívání veřejných ploch, která řeší poplatky pro stánkaře nebo předzahrádky restaurací. Od října se bude vztahovat i na parkování kol a koloběžek s elektrickým pohonem, které slouží ke komerčním účelům. Provozovatelé těchto služeb zaplatí za čtvereční metr 3 koruny denně.

„Jde o komerční službu. Na provozu koloběžek vydělávají, proto mi přijde spravedlivé, aby za zábor chodníku platili stejně jako restauratéři, kteří si postaví předzahrádku,“ vysvětloval novelu vyhlášky náměstek primátora pro majetek Pavel Marek (ANO).

Zavedení poplatku se má projevit až příští rok, protože do konce roku 2021 platí v Hradci Králové kvůli pandemii osvobození od plateb za zábory veřejných ploch. Novela na jednání vzbudila rozruch. Části zastupitelů se nelíbilo, že Hradec místo podpory alternativní a ekologické dopravy po městě zatěžuje elektrostroje dalšími poplatky.



„Měli bychom jim spíše pomáhat. Chápu, že koloběžky způsobují po městě problémy, ale nejprve bych počkal na výsledky memoranda a teprve později případně zavedl poplatky,“ odmítl návrh opoziční zastupitel Kamil Kubica (Piráti) (Více čtěte v článku Záplava koloběžek v Hradci působí potíže).

Pavel Marek zavedení poplatků zdůvodňuje především tím, že město má kvůli provozu sdílených koloběžek zvýšené náklady.

„Kvůli špatně zaparkovaným koloběžkám a problémům s jejich uživateli má městská policie více práce a nemůže se věnovat jiným činnostem. Náklady vznikají také technickým službám například při úklidu chodníků. Pracovník musí vystoupit z čisticího stroje, odklidit koloběžku, pak tím místem projede a zase ji vrátí zpátky. Podobný problém je při sečení, když se koloběžka povaluje v trávě. To jsou vyčíslitelné náklady,“ argumentoval Marek.

„Ministerstvo nám vyhlášku hodí na hlavu“

Použití vyhlášky na elektrokola a elektrokolběžky je však právně sporné. I sami úředníci upozornili na to, že novelu bude zřejmě posuzovat ministerstvo vnitra. Jde o to, že zákon o zvláštním užívání veřejných komunikací neumožňuje zpoplatňovat provoz koloběžek.

„Myslím, že nám ministerstvo tu vyhlášku hodí na hlavu. Pokud by to bylo v pořádku, předpokládám, že by to i jiná města před námi řešila obdobným způsobem,“ varovala šéfka opoziční HDK Pavlína Springerová. Zastupitelé kromě vyhlášky řešili také memorandum o spolupráci. To měli na stole už podruhé. První verzi v červnu odmítli.



Nyní již upravené memorandum prošlo, avšak chybí v něm zcela zásadní část - dohoda o stanovištích, kde mohou koloběžky parkovat. Právě absence souhlasu města se zřízením stanovišť nyní brání tomu, aby provozovatelé koloběžek Bolt a Lime v ulicích Hradce označili parkovací místa.

„Nechali jsme vyrobit cedule, stojany a samolepky za desítky tisíc korun a chtěli jsme je umístit na odstavná místa, ale bez memoranda si to nedovolíme. Nemůžeme jen tak někde instalovat cedule, na to potřebujeme součinnost radnice nebo technických služeb,“ vysvětlil už dříve Václav Petr ze společnosti Lime.

Dohodu o odstavných místech má nahradit právě nová vyhláška. Podle radnice koloběžky nově budou moci stát jen tam, kde to povolí úředníci. „Půjde o klasické správní řízení. Provozovatel podá na městě žádost o zábor veřejného prostranství a úřad mu vydá souhlas, případně stanoví podmínky,“ vysvětlila v pondělí zastupitelům tajemnice magistrátu Markéta Bartušová.

Proti trendu podpory ekologické mobility?

Úřední mašinerii musejí Bolt a Lime stihnout do konce září. Pokud do té doby nezískají rozhodnutí úřadu, mohou jim hrozit sankce za porušování vyhlášky, podobně jak to v minulosti zažili někteří restauratéři. Radnice jim totiž kvůli pandemii odpustila poplatky, avšak dál musejí o umístění předzahrádek oficiálně žádat.

Novinka překvapila i dalšího hráče na poli sdílené mobility - provozovatele sdílených kol Nextbike.

„Slyšíme o tom poprvé, Hradec Králové je snad jediným městem na světě, které jde proti trendu podpory ekologicky šetrné mobility. Naštěstí my nemáme v Hradci Králové elektrokola, takže se nás vyhláška netýká. Znamená to však pro nás, že o zavedení elektrokol do Hradce ani nebudeme uvažovat,“ reagoval na zprávu o vyhlášce Lukáš Luňák z české pobočky Nextbike.