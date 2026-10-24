Jejím prvním náměstkem bude Dominik Žilka (STAN), který má odpovídat za bydlení, digitalizaci a IT, vnitřní služby, technické služby a provoz města.
Současný náměstek Lukáš Řádek (TOP 09) bude pokračovat ve druhém volebním období a dostane gesci strategického a územního rozvoje, mobility, energetiky, životního prostředí a dotací.
Novým náměstek primátorky se stane Kamil Podroužek (HDK), který dostane investice, majetek města a městské organizace. Ve vedení města zasednou i Kamil Kubica (Piráti) a Martina Erbsová (Zelení), těm však budou kompetence teprve přiděleny.
Trojkoalice se také shodla, že koaliční smlouvu podepíše v pondělí 2. listopadu dopoledne. V úterý je pak na programu ustavující jednání zastupitelstva, kde by primátorkou měla být opětovně zvolena Pavlína Springerová (HDK).
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10. října 2026
„Rozdělení zbývajících gescí zůstává předmětem dalších jednání. Cílem koaličních partnerů je nastavit kompetence tak, aby na sebe jednotlivé oblasti logicky navazovaly, odpovědnosti byly jasně vymezené a nové vedení města mohlo efektivně fungovat,“ stojí v komuniké trojkoalice, která se dohodla, že k dalšímu jednání se sejde tuto neděli večer v restauraci U Rudolfa.
Na programu bude kromě jiného personální složení jedenáctičlenné rady města. „Všem koaličním partnerům byl předložen návrh koaliční smlouvy na období 2026 až 2030, který byl na čtvrtečním jednání společně prodiskutován,“ uvedla hradecká koalice, která se již dříve shodla i na programových prioritách.
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Koalice v Hradci zůstane tříčlenná. Odmítla podmínky ODS a bude vládnout bez ní
Jsou jimi rekonstrukce Benešovy třídy, příprava obnovy Velkého náměstí, rozvoj dostupného bydlení, stavba parkovacích kapacit, přijetí zásad spolupráce s investory, modernizace škol, kultivace veřejného prostoru a odpovědná rozpočtová politika.
Teprve tento týden padla možnost, že by koalice měla pohodlnou většinu 24 mandátů. Jednalo se o tom, zda zbývající čtyři koaliční zastupitele dodá ODS, trojkoalice se však shodla, že občanské demokraty nepotřebuje. ODS tak skončí v opozici spolu s hnutím ANO a uskupením Náš Hradec.