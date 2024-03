Podnikatelka chce stavět v Hradci sklady, petičníci upřednostňují nadjezd

MF DNES a server iDNES.cz byly v lednu první, kdo o záměru budování průmyslového a skladovacího areálu až pro 180 zaměstnanců informoval. Tehdy se začínala podepisovat petice, k níž se za deset dnů připojilo 886 lidí.

Jejich prohlášení podporuje zcela jiný plán, jenž ostře koliduje s Induparkem, totiž stavbu nadjezdu přes budoucí železniční dvoukolejku na Týniště nad Orlicí.

„Peticí jsme chtěli dát městu na vědomí, že obyvatelé nesouhlasí s vybudováním Induparku a s důsledky jeho vlivu na okolí. Zároveň vyjadřuje podporu územnímu plánu, který definuje další budoucnost městské části Plácky,“ řekl obyvatel Plácek Martin Štěpán, jeden ze zakladatelů petice.

Plácky versus Klára Sovová

Vlna protestů proti proměně louky ohraničené vilovou výstavbou, železniční tratí a ulicí U Fotochemy však nenechala v klidu ani investora. Indupark chce budovat pražská společnost Poirot. Předsedkyní představenstva je majitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová, současná členka ODS, za kterou v roce 2020 v obvodu Trutnov kandidovala do senátních voleb. S nevelkým odstupem skončila třetí.

Ta svůj záměr naopak obhajuje: „Náš projekt je v souladu s platným územním plánem. Je realizován v areálu, který je určen pro nerušící výrobu. Jako investor bychom mohli realizovat projekty, které by lokalitě jistě ublížily, jako továrnu na čištění ryb nebo na výrobu žrádla pro kočky a psy. Protože jsme v areálu vybudovali luxusní digitální hotel Hertz pro náročné klienty, chceme v místě zachovat příjemné prostředí. Záměrem našeho projektu je naopak zvýšení úrovně dané lokality.“

Podle Sovové má být Indupark souborem menších skladových dílen o velikosti 280 metrů čtverečních pro drobné podnikatele. Investor už registruje zájemce, mezi ně prý patří například výrobce doplňků pro dům a zahradu z cortenové oceli nebo prodejce vířivek či spojovacích materiálů.

Dohodou, anebo po zlém?

Zatímco s platným územním plánem Hradce Indupark nekoliduje, s novým, jenž by měl platit už v příštím roce, si nerozumí. Ten sice s drobnějšími skladovacími areály počítá, ale hlavně je v něm mimoúrovňový nadjezd přes železnici, který je navržen přímo do pozemku investora.

„Nový plán v tomto místě počítá s přeložkou Kydlinovské ulice. Přejezd vede přímo přes lokalitu, kde investor počítá se stavbou hal. Přeložka je v územním plánu už řadu let, ale záměr Induparku je nový, takže se domnívám, že by bylo na místě jej upravit tak, aby respektoval připravovaný územní plán. Nové dopravní spojení je ve veřejném zájmu,“ zdůraznil náměstek primátorky pro oblast životního prostředí a zastupitel určený pro pořízení územního plánu Adam Záruba (Změna a Zelení).

Zatím neexistuje kompromis, na kterém by se shodly všechny tři strany - město, investor i místní. Nabízí se směna pozemků nebo jejich výkup od města. Obyvatelé Plácek se však obávají, že firma do vyhlášení nového územního plánu svůj záměr stihne.

Zatím na papíře rovněž existuje studie, jež u nich také vzbuzuje hrůzu. „Jde o vynucenou variantu budoucího nadjezdu, který by se vyhnul průmyslovým halám a naopak zasáhl do pozemků rodinných domů v sousedství. Indupark by zde dostal absolutní přednost před místními,“ vyjádřil tyto obavy Martin Štěpán.

„Nezákonný postoj úřadu“

Na postup úřadů si však stěžuje i investor. Na vině je podle Kláry Sovové stavební úřad.

„Obdobný projekt v bezprostředním sousedství Hotelu Hertz byl schválen na sklonku roku 2023 na totožném stavebním úřadě. Při podání žádosti o společné stavební povolení a v probíhajícím řízení jsme se však setkali s nezákonným a zaujatým postojem a přístupem jak stavebního úřadu, tak úředníků. Chápeme, že určitý byrokratický proces je daný zákonem, ale s námi je zacházeno zcela odlišně. Jsme v této souvislosti rovněž znepokojeni únikem informací z živého spisu u stavebního úřadu,“ uvedla Klára Sovová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Ta svůj projekt chce v pondělí 4. března od 17 hodin představit právě v hotelu Hertz, tedy přímo na místě uvažovaného Induparku.

Plácky, hradecký ostrov

Areál má mít výměru přes 16 tisíc metrů čtverečních, parkoviště s kapacitou 132 míst a podle výpočtů by se v něm mělo denně otočit víc než 400 aut včetně nákladních. Veškerá doprava by sem mířila jen z ulic Kydlinovské a U Fotochemy.

„Plácky jsou vlastně dopravním ostrovem uprostřed města ohraničeným železnicí ze západu a jihu a řekou Labe na východě. Existuje pouze jediná příjezdová ulice z hlavního městského okruhu, který je už dlouhé roky beznadějně přetížený. Město řeší, jak dostat auta z města a ne, jak je napumpovat do zaplněných ulic,“ řekl zakladatel petice.

Podle Sovové je cílem Induparku stát se dobrým sousedem. „V místě chceme zachovat příjemné prostředí. Záměrem projektu je zvýšení úrovně dané lokality,“ tvrdí.

„V Pláckách nejde o žádnou zapomenutou a neudržovanou lokalitu, kterou by Indupark zachránil a oživil,“ podotkl k tomu Štěpán.