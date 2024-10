Devítiletý hoch v parku marně volal mámu. Byla na nádraží opilá, až padala z lavičky

Základní část hokejové extraligy vstupuje do druhé čtvrtiny. Kompletní čtrnácté kolo startuje už v poledne zápasem Karlových Varů s Českými Budějovicemi. Od 17 hodin hraje Třinec se Spartou, o půl...

Je to jízda, která zatím úplně převrací loňské statistiky. K potěše fanoušků. Loni totiž hokejisté hradeckého Mountfieldu získali ve všech domácích zápasech základní části 37 bodů, letos už 21....

Jedenadvacítka přivítá Belgii v odvetě play off v Hradci Králové

Česká fotbalová reprezentace do 21 let odehraje odvetný zápas play off o postup na mistrovství Evropy proti Belgii znovu v Hradci Králové. Termíny oznámila Fotbalová asociace České republiky na svém...