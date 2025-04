„Líbí se mi koncepce. Klade na mě nároky být zpřítomněný, bez papíru líčit dojmy z architektury, kterou tedy znám a mám ji za ta desetiletí nastudovanou. Přece jen je to pro mě takový sport. Musím se soustředit a musím to v tu chvíli dát. Když začneme natáčet, v tu chvíli vím, že žiju. Je to intenzivní,“ říká Vávra o sérii Lev salonu.

Co když přijde něco nečekaného?

Všechna vyrušení jsou v tomto ohledu vlastně pozitivní, protože nakopávají řetěz a nutí mě reagovat.