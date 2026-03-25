„Matka se o svého potomka stará, mládě ale pije nepravidelně. Je drobnější a méně průbojné než mládě předchozí,“ upozornil mluvčí Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem Michal Šťastný.
Chovatelé stav mláděte průběžně monitorují, ale do odchovu se snaží zasahovat co nejméně. Aby měla matka klid na porod, už dříve pro veřejnost pavilon zavřeli.
Teď se sice otevře, a lidé tak budou moci matku s dítětem pozorovat, avšak na místě bude nepřetržitě průvodcovská služba. Mládě totiž potřebuje pro zdárný vývoj klid.
Dvorský hrabáč se narodil jako podměrečný, ale mléko mu chutná
Dvorská zoo je jedním z mála úspěšných chovatelů hrabáčů. V Česku je návštěvníci mohou spatřit také v Praze, Olomouci či v Plzni. Právě do Prahy dočasně přesídlil chovný samec Eka ze Dvora Králové. Ten do Safari parku dorazil v roce 2014 z Jekatěrinburgu. O tři roky později k němu do specializovaného zařízení v pavilonu Africká savana přibyla i samice Skyla.
Pár je velmi harmonický a stal se jedním z nejúspěšnějších rodičů ve světových zoologických zahradách. První mládě hrabáče se ve Dvoře narodilo v roce 2017, další v roce 2019, 2021 a 2023.
Zvířata s nápadně dlouhým čumákem, lepkavým jazykem a mohutnými drápy na silných končetinách přes den spí v osvíceném doupěti, s příchodem tmy začínají rejdit a hledat při pochůzkách potravu. Ve volné přírodě dokáže hrabáč během jediné noci spořádat až 50 tisíc termitů.