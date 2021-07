Krkonošské hotely se pozvolna plní, turisté jsou v plánování opatrnější

Hoteliéři, provozovatelé restaurací a turistických atrakcí přišli o celou zimní sezonu a také na jaře byly mnohdy jediným zdrojem jejich příjmů státní kompenzace. Doufali, že s příchodem letních prázdnin budou Krkonoše opět plné turistů.

Se slabým červnem se to sice nedá srovnávat, ale očekávaný boom se zatím také nekoná. Jako v předcovidové době to v horských střediscích zatím vypadá pouze o víkendech. V týdnu je návštěvnost o poznání slabší než v minulých sezonách.

„Nálada je mnohem lepší, ale pořád to není takové, jaké jsme to očekávali. Zatím je brzo dělat nějaké závěry, loni se to pořádně rozjelo až po 10. červenci,“ říká Martin Jandura, majitel ubytovacího portálu a informačního centra ve Špindlerově Mlýně.

Víkendová obsazenost ubytovacích zařízení v největším krkonošském středisku podle něj dosahuje až 90 procent, v týdnu je zhruba šedesátiprocentní. U lidí došlo k zásadní změně při plánování dovolené.

„Zatímco dříve byly hotely zamluvené třeba už od května, teď to lidé hodně nechávají na poslední chvíli,“ doplňuje Jandura.

Horský hotel Javor v Malé Úpě, který se specializuje na rodiny s dětmi a má kapacitu 120 lůžek, patří mezi ty šťastnější. Na červenec a srpen je obsazený zhruba z 85 procent.

„Je to o deset procent méně než v loňském roce touto dobou, ale každým dnem nějaká rezervace přibude,“ uvádí recepční hotelu. Převažují týdenní pobyty, lidé začali ubytování ve větší míře poptávat až v závěru června. V předcovidové době byl Javor přes léto beznadějně obsazený.

Na den nebo dva

Na boudě Portášky ve Velké Úpě je ze 75 lůžek obsazena přibližně jen čtvrtina. Turisté přijíždějí na výrazně kratší dobu než dříve, převažují jednodenní výletníci.

„Běžně bychom touto dobou měli plno z osmdesáti procent. Čekal jsem, že začátek prázdnin bude silnější. Neexistují týdenní pobyty, lidé přijíždějí na noc nebo dvě. Zřejmě se bojí rezervovat delší pobyty. Loni si podle mě všichni mysleli, že covid skončí, a plánovali delší dovolenou. Letos jsou mnohem opatrnější,“ vysvětluje provozovatel boudy Michal John.

Odhaduje, že pětinu rezervací dovolenkáři ruší, protože jsou v karanténě nebo nemohou přijet. Naproti tomu jednodenních výletníků je na Portáškách, soudě podle vytíženosti restaurace, dostatek. „To je srovnatelné s loňským rokem,“ dodává John.

Že se turistická sezona rozjíždí a potáhnou ji stejně jako před rokem hlavně domácí dovolenkáři, potvrzuje ředitelka vrchlabského regionálního infocentra Klára Hančová.

„V červnu byly zajímavé jen víkendy, ale tento týden se to rozjelo. Je vidět, že do Krkonoš najíždějí turisté. Zdá se, že to bude podobné jako loni v létě. Výjimečně se objeví pár polských nebo německých turistů, cizinců je zatím pomálu.“

Po červnovém rozvolnění koronavirových omezení zůstaly krkonošské podniky poloprázdné a rezervace nabíhaly velmi pomalu. Ve Špindlerově Mlýně byla začátkem měsíce obsazena zhruba jen třetina lůžek na letní prázdniny a řada restaurací zůstala kvůli chabé návštěvnosti zavřená nebo fungovala pouze o víkendech. Červen ale každoročně patří mezi nejslabší měsíce v sezoně.