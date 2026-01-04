Stejně jako pominula sláva zdejšího nábytkářství, výroby pian, koželužny či továrny na tkalcovské stavy, zavřela se před lety voda i nad hotelem. Zdejší taneční sál už dlouho neslouží svému účelu, restaurace, v níž naposledy fungovalo asijské bistro, je roky zavřená a v pokojích jako by se zastavil čas.
Když se však objekt před časem objevil v realitní inzerci, radnice v Týništi nad Orlicí zbystřila. Obratem si nechala vypracovat znalecký posudek a rozhodla se chátrající objekt koupit.
„Měli jsme strach, aby hotel nekoupil nějaký spekulant s nájemními byty nebo ubytovnou. Aby nám na náměstí nevzniklo něco, co sem nepatří a co tady určitě nechceme,“ vysvětluje starosta Týniště nad Orlicí Michal Procházka (SNK s podporou TOP 09).
Radnice musela postupovat rychle. V zastupitelstvu našla jednoznačnou shodu, a když posudek potvrdil, že prodejní cena je v pořádku, Týniště objekt za necelých 25 milionů korun koupilo. Nechtělo totiž dopadnout jako jiná města v okolí, kde opuštěné objekty koupili spekulanti, kteří do bytů nastěhovali často problémové nájemníky. Takovému scénáři by nahrával i fakt, že v objektu stále funguje topení, některé pokoje jsou pronajaté a uvnitř zůstalo i původní vybavení.
„Známe to třeba z Josefova nebo Nového Bydžova. Ti lidé celé odpoledne posedávají na lavičkách po okolí a nevypadá to vůbec dobře. Na náměstí by něco takového být nemělo. Navíc je tam sál, o který bychom neradi přišli. Na vesnicích, kde se prodaly hospody se sálem, je dnes místo sálu třeba večerka,“ říká opoziční zastupitel Martin Štěpánek (Nezávislí).
Radnice zatím neměla čas řešit, jak s budovou dál naloží. Zastupitelé se shodli zatím jen na tom, že objekt koupí. Město si teď nechá vypracovat stavebně-technický průzkum, který zhodnotí stav budovy, a mezitím bude hledat budoucí využití objektu.
„Od občanů slyším, že jsme udělali dobře. V sále je vysoká spodní vlhkost, protože budově chybí spodní izolace. Na několika místech zatéká do střechy, ale to je poměrně jednoduchá oprava. Nicméně nemá smysl to opravovat, dokud za hot budeme mít jasno, co s objektem dál,“ míní starosta.
Radnice má zatím v hledáčku několik variant. Základním požadavkem je zachování společenského sálu, který nyní ve městě chybí. Větší kulturní akce se konají v sále kulturního centra. V přízemí by mohla vzniknout kavárna nebo nové prostory pro některou z městských organizací.
Část zastupitelů by ráda v objektu viděla prostory pro místní spolky. Třeba zdejší mateřské centrum sídlí v objektu, který již má nejlepší roky dávno za sebou.
„Variant je rozhodně více a budeme o nich diskutovat. V záloze může být přestavba horních podlaží na městské nájemní byty. Pomůže nám to i na dvoře městského úřadu, protože areál hotelu s ním souvisí, i když mezi hotelem a úřadem je ještě jeden dům,“ doplňuje starosta Procházka.
Byty město prodává
Vznik nájemních bytů je jen záložním plánem, byť okolní radnice nové nájemní byty staví. Vznikají třeba z bývalého pasťáku v Kostelci nad Orlicí. Týniště má však podle Procházky vlastních bytů dostatek, aktuálně kolem osmdesátky. Proto není toto téma ve městě příliš aktuální.
Naopak radnice se části bytů zbavuje. Nedávno prodávala obálkovou metodou 55metrový byt 2+1 na sídlišti U Dubu za základní cenu 2,3 milionu korun. Držení bytu bylo pro město dlouhodobě ztrátové, protože radnice dlouho nezvedala nájemné, a to se dostalo už pod úroveň, kterou město stojí držení bytu.
„Šlo o jednotku, která se v privatizaci neprodala, a my jsme museli přispívat do tamního společenství vlastníků. Rozhodli jsme se, že nemá cenu držet jednotlivé byty v soukromých domech a soustředíme se na to, abychom měli bytový fond ucelený,“ vysvětluje starosta.
Město v letošním roce revidovalo nájemní smlouvy a přijalo nová pravidla, podle nichž se nájemné postupně přibližuje tržní hladině. Letos se tak řada smluv měnila. Týniště aktuálně pronajímá byty za 90 korun za metr čtvereční. Komerční nájemné se přitom pohybuje kolem 200 korun za metr. Až tak vysoko však radnice necílí.
„Nejspíš zůstaneme na nižších cenách. Chtěli bychom, aby byty byly dostupné,“ uzavírá starosta.