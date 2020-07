Město snížilo pokutu za pozdní otevření hotelu, majitelé čekali poděkování

Zástupci společnosti Hotel Start Jičín hovoří o zklamání, vedení radnice o přiměřeném kompromisu. Dohoda o snížení penále každopádně znamená ukončení dohadů a vyřešení sporu, který se táhl od roku 2018.

Jeho zárodky však sahají už do roku 2010, kdy firma Hotel Start Jičín od města stejnojmenný hotel koupila za 12 milionů korun. Podle smlouvy s radnicí měla zchátralou budovu poblíž sportovního areálu opravit a zprovoznit. To se stalo a z ruiny je jedno z nejmodernějších ubytovacích zařízení v regionu. Termín otevření se však několikrát posunul, vždy s posvěcením města, a smluvní pokuta za jeho nedodržení mezitím narůstala.

Poslední termín byl konec dubna 2018, avšak hotel přejmenovaný na reStart se otevřel až v létě. Firma se bránila, že poslední zpoždění bylo jen v řádu týdnů a na protahování kolaudace město mělo podíl.

Podnikatel bere dohodu s lítostí

To však radnice neakceptovala a pokutu vyčíslila na půl milionu korun. Koncem loňského roku dokonce kvůli vymáhání chtělo uzavřít smlouvu s právní kanceláří, avšak majitelé hotelu nakonec požádali o snížení či odpuštění částky. Radnice nakonec rozhodla o jejím snížení o 150 tisíc korun.

„Částku 350 tisíc korun bude firma pravidelně splácet po dobu pěti let. Je to uzavřená záležitost, z čehož mám dobrý pocit,“ potvrdil jičínský starosta Jan Malý (ANO).

Jednatel společnosti Hotel Start Jičín Jan Ent však nadšení nesdílí: „Nějak jsme se dohodli, je mi to líto, ale dohodu respektujeme. Stále jsme očekávali spíše poděkování. Opravili jsme ruinu, zadlužili jsme se do konce života. Myslím si, že jsme toho pro Jičín udělali hodně, a čekali jsme, že to někdo ocení. Toho jsme se nedočkali. Jako firma rozhodnutí respektujeme, ovšem osobně mi je z toho smutno.“

Sankce je vyšší, než původní

Podle starosty však město nemohlo pokutu snížit více s ohledem na řádné hospodaření s obecním majetkem:

„V rozhodnutí jistě sehrála roli i situace, v jaké se majitelé hotelů ocitli kvůli koronaviru. Pohledávka z titulu nezaplacené smluvní pokuty je však majetkem města a my k tomu musíme přistupovat s péčí řádného hospodáře a zvážit okolnosti. Nechali jsme si vypracovat vyjádření právního oddělení a podle jeho stanoviska byl strop právě těch 350 tisíc korun.“

Konečná výše smluvní pokuty tak přesahuje původní sankci 300 tisíc korun, která se však dvakrát zvýšila o 100 tisíc.

„Dohoda byla, že za každý další rok prodlení se částka zvýší. Původně to bylo 300 tisíc korun, poté přibylo ještě dvakrát sto tisíc. Ke zpoždění stačí třeba i jen dva dny, zkrátka to 1. května 2018 otevřené nebylo. Firma tvrdí, že se zpozdila jen o týdny a pokuta se má proto snížit, ale tak to není. Smluvní pokuta byla uložena podle dohody. Objekt odevzdán nebyl a městu vznikl nárok na uplatnění pokuty,“ vysvětloval před časem starosta Malý.

Na zpoždění mělo vliv město

Ent oponoval, že na pozdní otevření hotelu mělo vliv samotné město: „Jedním z důvodů bylo, že jsme museli nejdřív zkolaudovat parkoviště. Abychom mohli zkolaudovat hotel, museli jsme mít určitý počet parkovacích míst. Zdržení nastalo proto, že město potřebovalo na parkovišti přeložit nějaký kabel a sloup. Že na zpoždění mělo vliv město, není naše tvrzení, to je prostě pravda.“

Tahanice o peníze přitom v Jičíně mohly skončit, ještě než se rozhořely naplno. Přestože se termín otevření několikrát posunul a pokuta mezitím narůstala, pokud by firma splnila ten úplně poslední, město by žádné sankce nevyžadovalo.

„Smluvní dokumentace včetně všech dodatků, které byly schvalovány, stanovovala určité termíny zprovoznění. Ty se posouvaly, avšak neodpouštěly kumulaci roční pokuty. Za každý rok prodlení po podpisu smlouvy byla pokuta 100 tisíc korun. Pokud by to zprovoznili v termínu, tak by žádná pokuta vyžadována nebyla,“ potvrzuje tiskový mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Rozložení splátek firmě v krizi uleví

Stejně jako další ubytovací zařízení i hotel reStart postihla omezení kvůli koronaviru a v březnu zavřel. Jen za první měsíc nouzového stavu vyčíslili majitelé storna rezervací na 3,5 milionu korun.

Přestože se situace výrazně zlepšila, následky krize budou patrné ještě dlouho. Rozložení splátek na dobu pěti let je tak pro firmu výraznou úlevou.

„Rozhodně to vítáme. Letošní rok je pro nás katastrofický. Jsme velmi rádi, že turisté začali do Jičína opět jezdit, hotel máme plný. Jedná se převážně o tuzemské návštěvníky, pro které jsme připravili speciální balíčky, hodně jsme se zaměřili na rodiny s dětmi. Jsme za to šťastní, díváme se dopředu a už se nechceme vracet k dohadům s městem. Chceme se s letošním rokem vypořádat jako všichni v našem oboru,“ zdůraznil Ent.

Hotel reStart je s jedenácti patry a výškou 42 metrů nejvyšší obytnou budovou ve městě, dominanta jičínského náměstí Valdická brána je vyšší o deset metrů.