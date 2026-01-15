Pochodně, lyže i medaile. Výkony olympioniků připomíná výstava v Malé Úpě

Výstava pod názvem Olympijská sezona nabízí atraktivní projekce, ale ukáže také třeba kombinézu Květy Jeriové z Lake Placid 1980 nebo dres hokejisty Roberta Reichela z vítězného Turnaje století v japonském Naganu.
Výstava vznikla ve spolupráci s Českým olympijským výborem, koncepci navrhl sportovní fotograf Herbert Slavík.
První expozici se zpětnými projektory, které promítají fotografie a videa na třicet posuvných skel potažených mléčnou fólií i na šedý koberec, otevřel Hořec už v loňské zimě.
Tentokrát pro návštěvníky připravil dvě podlaží plná olympijských vzpomínek a příběhů.
„Olympiáda je symbolem výjimečných výkonů, odvahy a lidských příběhů. V Malé Úpě tuto myšlenku letos žijeme naplno. Výstava je pozvánkou do světa inspirace a radosti ze sportu,“ uvádí ředitel skiareálu Martin Buček.
Projekční technologie diváky vtahují do slavnostních zahajovacích ceremoniálů a legendárních okamžiků zimních her.
„Připomínáme nejúspěšnější sportovce i zajímavé události, ať už to byl běžec na lyžích Bjørn Dæhlie, legendární bolero krasobruslařského páru Jayne Torvillové a Christophera Deana v Sarajevu 1984 nebo příběh sjezdaře Hermanna Maiera, který měl v Naganu 1998 při sjezdu těžký pád, ale za pár dnů získal dvě zlaté medaile v super-G a v obřím slalomu,“ vyjmenovává Herbert Slavík.
Vybíral z desítek hodin záběrů
Na multimediálním projektu začal pracovat loni v červenci, zhlédl desítky hodin archivních záběrů. Většinu záznamů poskytlo Olympijské muzeum ve švýcarském Lausanne.
Výstava Olympijská sezona
Pořadatelé ji otevřeli v Centru Hořec v Horní Malé Úpě čp. 112 28. prosince. Přístupná je denně od 8:00 do 18:00. Trvá do konce března.
„Výběr jsem dělal ve spolupráci s režisérem a střihačem. Zabralo to spoustu hodin, ale nebylo to tak složité, protože jsem zhruba věděl, co hledáme,“ vysvětluje fotograf, který se zúčastnil hned několika zimních olympiád. V posledních letech je dokumentuje pro Český olympijský výbor.
Projekce využívají dynamické střihové filmy i archivní záběry a prolínají se s vystaveným artefakty. Třeba při pohledu na kombinézu biatlonisty Michala Krčmáře mohou návštěvníci souběžně sledovat záznam z jeho stříbrného sprinterského závodu v Pchjongčchangu.
Každá video smyčka trvá deset až čtrnáct minut. První část expozice vrcholí síní slávy českých olympioniků, připomíná zlaté úspěchy skokana Jiřího Rašky, krasobruslaře Ondřeje Nepely, běžkyně na lyžích Kateřiny Neumannové, Ester Ledecké nebo zlatých hokejistů z Nagana.
U novějších záznamů nechybí ani původní komentář televizních moderátorů.
Ester udělala výjimku
Druhé podlaží Centra Hořec zaplnilo především sportovní vybavení olympijských medailistů. Mezi nejcennější exponáty patří snowboardy, na kterých Eva Adamczyková a Ester Ledecká získaly zlaté olympijské medaile, dres hokejového reprezentanta Roberta Reichela z Nagana nebo kompletní závodní set polské legendy ve skoku na lyžích Adama Malysze.
„Narazili jsme na mimořádnou ochotu sportovců zapůjčit nám jejich vybavení. Od Ester Ledecké tu máme nejen zlatý snowboard z olympiády v Pchjongčchangu, ale také kombinézu, kterou navrhl její bratr Jonáš, přilbu a chrániče. Hodně si toho vážíme, protože pro Ester má vybavení velkou hodnotu a běžně ho nepůjčuje,“ poznamenává Herbert Slavík.
K vidění jsou také skokanské lyže z éry Jiřího Rašky, skeleton z 90. let, který vyrobil Pavel Lubas z Jizerských hor, lyže Kateřiny Neumannové a startovní čísla Lukáše Bauera.
Výstava dále představuje kolekce olympijského oblečení českých reprezentantů inspirované výtvarným uměním, modely vycházejí z děl Františka Kupky, Alfonse Muchy a Vojtěcha Preissiga. Je zde také bunda Evy Adamczykové s motivem obrazu Pavla Roučky.
Figury pro prezentaci olympijských kolekcí vytvořil speciálně pro tuto expozici sochař Jakub Flejšar, jenž byl trenérem Adamczykové.
Dalším unikátem jsou originály olympijských pochodní z posledních tří zimních olympijských her v Soči, Pchjongčchangu a Pekingu. Návštěvníci si mohou prohlédnout i kompletní sestavu plakátů ze zimních her od roku 1924.
Čerstvě dokončená rekonstrukce
Centrum Hořec nacházející se v nadmořské výšce 1 050 metrů vzniklo rekonstrukcí bývalého hotelu z 20. let minulého století. V roce 2020 zchátralou budovu koupila firma Skimu podnikatele Martina Kulíka, která vlastní maloúpský skiareál.
Z původního hotelu zůstaly pouze obvodové zdi a nosné konstrukce, nová je fasáda, střecha, okna a kompletní proměnou prošel interiér. V bývalé kotelně se jako první otevřela půjčovna lyží a vybavení, v roce 2022 následovala kavárna s obchodem, o rok později v přízemí zahájil provoz nejvýše položený kinosál u nás.
Multimediální galerie se v prvním podlaží na místě někdejších hotelových pokojů otevřela v loňském roce.
„V letošním roce jsme dodělali druhé patro a tím jsme dokončili rekonstrukci Centra Hořec,“ dodává Martin Buček.