Hostinné plánuje cestu na pozemku, který pronajímá majitelům domu. Petice je proti

Hostinné chce vytvořit spojku, která zkrátí cestu mezi ulicemi Opletalovou a Šestidomí. O trvalé zpřístupnění zahrady, kterou mají majitelé od města pronajatou, podle radnice požádalo několik obyvatel. Stávající trasu zkrátí o několik desítek metrů. Stavební úřad už v roce 2010 stejný záměr zastavil.

Zahrada nedílně patří k domu od jeho vzniku v roce 1936. Město získalo pozemek o výměře 258 čtverečních metrů v roce 1950, od té doby ho majitelé domu s číslem popisným 521 v Opletalově ulici mají pronajatý.

Jde o zhruba čtyři metry široký a 60 metrů dlouhý pruh pozemku. Kateřina Čvančarová, která v domě žije více než padesát let, zde má vysázen rybíz, angrešt a další keře, v části je jednoduchý přístřešek a skleník. Od sousedního domu pozemek odděluje dřevěný plot.

„Celý život se o zahradu staráme, patří k našemu domu. Pokud tu vznikne cesta, přijdeme o klid a soukromí. Bude se mi špatně zajíždět do garáže, nevím, kde budu parkovat auto,“ říká Kateřina Čvančarová.

Majitelé sousedního domu Motlochovi mají u plotu záhony, ohniště i posezení. Ani oni nejsou plány radnice rozpůlit zahradu novou stezkou nadšení.

„Budeme mít ulici ze tří stran. Je to nejdelší strana našeho pozemku, máme tam umístěno celé zázemí. Není to kam vystěhovat. Většina lidí má do ulice průčelí a zahradu vzadu. Nevíme, co si o tom máme myslet, proč najednou o tu cestu tak jde a je to taková priorita. Je zvláštní, jakou rychlostí všechno běží,“ bědují Motlochovi.

Bezpečnost, nebo zbytečnost?

Město argumentuje tvrzením, že zamýšlená komunikace zvýší bezpečnost chodců a cyklistů.

„Vyhnou se tak křížení s frekventovanou komunikací III. třídy, obyvatelům směřujícím z této lokality do centra města se zkrátí trasa,“ uvádí starostka Hostinného Dagmar Sahánková (nestraník).

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Podle petičníků je zamýšlená cesta zbytečná. „Propojení ulic stavbou nové stezky nemá pro obyvatele města praktický význam, v podstatě kopíruje bezpečnou trasu cyklostezky při břehu Labe. Propojení ulic je nepotřebné, naopak by vytvořilo nová riziková místa pro střet chodců s cyklisty a auty,“ upozorňuje petice na to, že navrhovaná úprava, která spojí ulice Lidickou a Ke Splavu, vytvoří nepřehledná křížení se stávajícími komunikacemi.

Problematické jsou podle odpůrců hlavně rozhledové poměry, výhled na budoucí křižovatce komplikuje například dřevěná garáž.

Úřad už jednou řízení zastavil

To byl ostatně jeden z důvodů, proč hostinský stavební úřad už v roce 2010 územní řízení zastavil. Také tehdy se místní proti stezce postavili peticí, nasbírali 70 podpisů.

„Umístění nové stavby koliduje se stávajícími stavbami a porosty v území, nebyla zcela zhodnocena bezpečnost stavby – napojení na komunikaci,“ konstatoval mimo jiné stavební úřad před čtrnácti lety.

Když tehdy město žádost o vydání územního řízení nedoplnilo požadovanými dokumenty, úřad řízení zastavil.

„Je to tady takhle celou dobu a nikdy jsem se nesetkala s tím, že by někomu vadilo, že to musí obcházet po hlavní silnici, kde je chodník. Nikdy by mě nenapadlo, že se tady město rozhodne udělat stezku,“ podivuje se Kateřina Čvančarová.

Podle starostky jsou námitky, že trasa vytvoří nepřehledná křížení, neopodstatněné: „Projekt bude připraven tak, aby dodržel veškeré normy a požadavky pro stavbu tohoto typu a byl bezpečný i v místech křížení se stávajícími komunikacemi.“

Město pozemek neprodá kvůli stokám

Město argumentuje i tím, že přes zahradu začali lidé chodit na jaře, kdy se kvůli rekonstrukci kanalizace proměnila ve staveniště.

Podle majitelů domu je to nesmysl. „Nikdo tady nechodil, protože to bylo nebezpečné. Stály tu bagry, přístup na pozemek byl zabezpečený pletivem, aby někdo nespadl do příkopu,“ tvrdí Kateřina Čvančarová. Zároveň připomíná, že město v minulosti některé ulice v okolí zaslepilo, nyní však dělá přesný opak.

Rodina v minulosti opakovaně žádala radnici o prodej pronajatého pozemku. Kvůli tomu, že se pod ním nacházejí kanalizační stoky, však neuspěla. Město teď už zaslalo výpověď nájemní smlouvy, záměr vytvořit spojku mezi Opletalovou ulicí a Šestidomím schválila rada a navzdory předložené petici také zastupitelstvo. Město novou komunikaci připravuje zatím projekčně, podle starostky o tom, jakou podobu a povrch bude mít ani kdy se bude realizovat, ještě nerozhodlo.

Komplikace s budoucími ulicemi mají také na okraji Rychnova nad Kněžnou. Vzniká tam čtvrť Nová Sibiř, ale nemá napojení na uliční síť. Majitel jednoho pozemku je ve sporu s městem kvůli neuskutečněné směně a louku si oplotil: