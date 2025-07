Hostinné se v posledních letech vylidňuje. Projekt může být důležitým impulzem, jak zastavit nepříznivý demografický vývoj.

Dvoupodlažní budova s uzavřeným nádvořím patří desítky let k nepřehlédnutelným kulisám podkrkonošského města. Na to, že by se pro brownfield povedlo najít kupce, by si ještě nedávno vsadil málokdo.

Družstvo Coop Development se o Labský mlýn zajímalo už před několika lety, poprvé město oslovilo v roce 2021. Letos v dubnu zastupitelé schválili definitivní prodej areálu za 7,5 milionu korun. Podle ujednání ve smlouvě přednostní právo pronajmout si družstevní byty budou mít obyvatelé Hostinného.

Podlahová plocha Labského mlýna měří čtyři tisíce metrů čtverečních. Investor kromě bytů počítá také s podnikatelskými prostorami. Podle předsedkyně družstva Anny Ježkové ještě není jasné, kolik bytů vznikne:

„Zatím nemáme přesná čísla, jenom odhady, protože k projektu existují pouze studie. Odhadujeme, že vznikne třicet až čtyřicet bytů a v přízemí nebytové prostory pro služby.“

Památkáři souhlasí s částečným bouráním

Labský mlýn je součástí městské památkové zóny. I proto bude jeho přeměna na bytový komplex složitá. „Projekční činnost zahájíme obratem, avšak časovou náročnost je předčasné odhadovat, právě z důvodů památkové ochrany a veškerých povolení,“ poznamenala Anna Ježková. V odhadech se zatím pohybují také náklady.

Labský mlýn V historii Hostinného sehrál Labský mlýn klíčovou úlohu. Původně tam stál hrad, pak zámek později přestavěný na přádelnu. V roce 1835 ji bratři Gustav a Vilém Kieslingové předělali na moderní strojní papírnu a založili tak slavnou papírenskou tradici, která trvá dodnes. Pořídili v Čechách teprve druhý papírenský stroj umožňující výrobu nekonečného pásu. Výroba v Labském mlýně skončila v polovině 80. let minulého století, když národní podnik Krkonošské papírny výrobu přesunul do nového závodu na druhém konci.

Některé části areálu vypadají už na první pohled velmi zchátrale. Zda investor přistoupí k částečné demolici, ukáže až detailnější průzkum budov.

„Stavebně historický průzkum a také studie, kterou odsouhlasil Národní památkový ústav, bourání některých částí předpokládá,“ připustila šéfka družstva.

Hostinné se pokoušelo pro bývalý průmyslový areál najít investora dlouhodobě.

„V minulosti město objekt Labského mlýna testovalo na trhu a nabízelo k odkupu, nepřihlásil se však žádný vhodný zájemce,“ řekl místostarosta Petr Bartoš (nestraník, PRO Zdravé Hostinné). Rekonstrukce za desítky až stovky milionů korun by podle něj byla nad možnosti města.

Coop Development se výstavbou družstevních bytů zabývá od roku 2012. Rezidenční projekty realizoval v Berouně, Kralupech nad Vltavou, Pardubicích nebo v Liberci. Několik družstevních domů postavil i v Praze. Hostinné je zdaleka nejmenším městem, kde projekt s desítkami bytů připravuje.

„Družstevní model může fungovat i v menších městech, nejenom v regionálních centrech,“ míní Anna Ježková.

„Základní kámen obnovy celého Hostinného“

Radnice očekává, že o byty bude zájem. Usuzuje tak i podle toho, jak velká poptávka je po městských bytech a stavebních parcelách. „Zatím nenastala situace, kdy bychom neobsadili městský byt. Zájem o městské nájemní bydlení je trvalý,“ poznamenal Petr Bartoš.

Pro Hostinné může být přestavba Labského mlýna důležitým impulzem ke zpomalení nebo zvrácení tamního demografického vývoje. Za posledních 20 let počet obyvatel klesl o 600, dnes jich tu žije 4 200.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Město se vylidňuje a potřebuje nové záměry a vize. Rekonstrukce bývalého zámku může představovat základní kámen revitalizace celého Hostinného. Okolí nemovitosti je urbanisticky cenné a vhodné pro bydlení. Může vzniknout vyhledávaný hodnotný veřejný prostor,“ míní místostarosta.

Na konci Hostinného v části Dobrá Mysl roste nová rezidenční lokalita, kde město připravilo 31 parcel pro stavbu rodinných domů. Naprostá většina pozemků už je prodána.

Hlavní výhodou družstevního bydlení oproti koupi nemovitosti je, že si lidé nemusí brát hypotéku. Úvěr si vezme družstvo, jeho členové po zaplacení 25 až 30 procent kupní ceny bytu získávají právo si ho pronajmout. Zbývající část pořizovací ceny družstvu splácí měsíčním nájmem. Po uhrazení celé ceny mohou byt získat do vlastnictví.

Model družstevního bydlení se osvědčil v Dobrušce na Rychnovsku, kde před dvěma lety skončila stavba čtyř domů s 52 byty. Všechny si budoucí družstevníci zamluvili, ještě než začala stavba. Družstevní byty mají letos začít stavět ve Dvoře Králové nad Labem. Také Okresní stavební bytové družstvo Liberec plánuje postavit tři domy s 36 byty v Seifertově ulici.