V Hostinném po letech končí obě dětské lékařky, pomůže nemocnice

První pediatrička uzavřela ordinaci v poliklinice v ulici Boženy Němcové na konci roku, druhá skončí v závěru února. Obě jsou v důchodovém věku, v Hostinném měly v péči více než tisíc dětí.

Někteří rodiče si s předstihem zajistili pediatra v okolí, jiní vyčkávají a věří, že péče o nejmenší bude v podkrkonošském městě pokračovat.

„Přemýšlela jsem o tom a nakonec zůstaneme v Hostinném. Má to převzít trutnovská nemocnice, uvidíme, jak to bude fungovat. Případně to budu řešit až pak,“ uvedla Monika.

„Počkáme do konce února, doufáme, že nás na tříletou prohlídku paní doktorka ještě vezme. Pak se uvidí. Když bude nejhůř, pojedeme na pohotovost,“ řekla Kristína.

Přehlašují se radši do Rudníku

Několik rodičů, s nimiž redaktor MF DNES hovořil, se už zaregistrovalo k dětské lékařce v Rudníku, kde se v lednu otevřela nová ordinace.

„Nechtěla jsem být v nejistotě a čekat, až se to v Hostinném vyřeší. Spíš se divím, že dětské lékařky tady už neskončily dávno. Pomohla nám paní doktorka, ke které jsme doteď chodili. Pokud to bude možné, zůstaneme v Rudníku. Není to ideální, ale lepší než jezdit do Trutnova nebo Vrchlabí,“ sdělila Bára Sklenářová.

Do sousední obce bude z Hostinného dojíždět také matka dvou dětí Kristína: „Nevěděla jsem, co bude, tak jsem se raději přihlásila do Rudníka. Když se v Hostinném na jaře ordinace otevře, přejdeme zpátky. Mrzí mě to, protože teď to k doktorce máme pět minut pěšky. Mám dvě malé děti, jež jsou poměrně často nemocné, takže potřebujeme lékaře dost často. Jsem však ráda, že se nám povedlo sehnat lékaře nedaleko odsud.“

Pediatr v Hostinném od dubna

Bez pediatra by Hostinné mělo v nejlepším případě zůstat jen pár týdnů. Městu pomůže trutnovská nemocnice, která je součástí krajského zdravotnického holdingu. Zajistí lékaře, jenž bude pokračovat ve stávající ordinaci.

„Pracujeme na tom, abychom připravili podmínky pro vytvoření ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, která by byla schopná pojmout pacienty obou lékařek. Rodiče pak vyzveme k registraci,“ potvrdil David Neumann, primář dětského oddělení nemocnice v Trutnově.

Nemocnice chce ordinaci otevřít začátkem dubna. „Součástí dětské poradny bude odběrové místo pro laboratorní vyšetření biologických vzorků. Ambulance bude v provozu zpočátku čtyři, později pět dní v týdnu. Bude v ní ordinovat vždy jedna dětská lékařka,“ uvedla mluvčí krajského zdravotnického holdingu Lucie Prouzová. V ordinaci i po jejím převzetí nemocnicí zůstane jedna ze dvou stávajících sester.

Vybavení nové ordinace zajistí město. „Děláme maximum pro to, aby se prvního dubna mohla otevřít,“ ujistila starostka Hostinného Dagmar Sahánková (nestraník, Sdružení pro lepší Hostinné).

Dosud ve městě působily dvě pediatričky, ale jedna by péči o zdejší děti měla zvládnout. „Silně klesá porodnost, takže by to mělo stačit. Pokud by tomu tak nebylo, podnikli bychom kroky, abychom zajistili dalšího pediatra. Ordinace bude mít dostačující kapacitu 1 200 až 1 300 pacientů,“ sdělila dále starostka.

Pediatr je v Rudníku po osmi letech

Vznik nové ordinace pro děti a dorost v Rudníku se rovná malému zázraku. Pediatr se do obce vrátil po osmi letech. Dosud zdejší rodiče s dětmi jezdili za lékařkou do Vrchlabí, která v Rudníku dříve působila. V budově, kde jsou byty a praktický lékař, obec zrekonstruovala ordinaci a pomohla s nákupem vybavení.

Podle starosty Pavla Steklého (nestraník, SPOT30) investovala celkem asi 1,3 milionu korun: „Příchod dětské lékařky předjednalo už předchozí vedení obce. Provedli jsme kompletní rekonstrukci ordinace, na opravu i vybavení jsme získali dotaci z kraje, část jsme zaplatili z vlastního rozpočtu.“

Lékařka Lucia Tippeltová otevřela ordinaci ve zrekonstruovaných prostorách v lednu a plánuje přijmout asi 600 dětí. V provozu bude od pondělí do pátku, z toho čtyři dny v odpoledních hodinách.

„Ordinace je primárně určená pro děti z Rudníka. Pro obec má dostatečnou kapacitu a ještě zbudou místa pro pacienty z okolí. Každý den se registruje kolem dvaceti dětí, takový zájem jsem nečekala. Nikoho nelanařím, ale chápu, že rodiče chtějí mít dětského lékaře co nejblíže. Začátkem ledna se zaregistrovalo také na 150 dětí z Hostinného,“ sdělila Lucia Tippeltová. Druhou ordinaci bude mít v krkonošském Horním Maršově.

Aby mladé rodiny neodcházely

Podle starosty je pediatr pro rozvoj Rudníka jednou z klíčových služeb: „Ordinace patří do základní vybavenosti obce. Pro mladé rodiny s dětmi to může být jeden z důvodů, aby se do Rudníka přistěhovaly nebo neodcházely.“

Průměrný věk lékařů pro děti a dorost je více než šedesát let. V posledních letech zanikly bez náhrady stovky ordinací, praktika nemají tisíce dětí. Rodiče proto musí dojíždět nebo míří na nemocniční pohotovosti.

Na uzavření tří pediatrických ordinací na Náchodsku kraj v roce 2023 reagoval otevřením první ambulance pro děti a dorost v náchodské nemocnici. Ta má v evidenci už více než 800 dětí, které nemají svého lékaře.