Podvody za miliony. Gang vymáhal falešnou pohledávku, padělal faktury i soudní listiny

Autor:
  10:29
Kriminalisté na Náchodsku rozkryli rozsáhlou hospodářskou kauzu. Za hlavu skupiny označili jednašedesátiletého muže, který vystupoval s legendou, že je právník s vysokou školou, přitom byl už dříve soudně trestaný. Podle policie mu pomáhali čtyři lidé a tři firmy, pokoušeli se třeba o ovládnutí jiné společnosti. V případu figurují i padělané dokumenty.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Komisař z oddělení hospodářské kriminality v Náchodě už skupinu stíhá pro jedenáct skutků. Zahrnují podvody, krácení daní, zkreslování údajů o stavu hospodaření, legalizaci výnosů z trestné činnosti, padělání veřejných listin, maření spravedlnosti a poškození věřitele.

Už prověřování ukázalo sofistikovanou síť podvodů, cílem skupiny bylo získat peníze a zmanipulovat právní procesy.

Padělané usnesení náchodského okresního soudu

Falešný právník na začátku roku 2023 podle kriminalistů přesvědčil zástupkyně jedné společnosti z Náchodska, že je schopen vymoci neexistující pohledávku.

„Na základě smyšlených právních služeb vystavil sérii faktur, které společnost uhradila v celkové výši přesahující 850 tisíc korun. Aby utvrdil jejich důvěru, předložil jednatelkám společnosti padělané usnesení Okresního soudu v Náchodě s falešným razítkem a smyšleným číslem jednacím,“ popsala jeden ze skutků mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Zkusili daňový únik i ovládnout firmu

Kriminalisté přišli také na pokus o daňový únik. Falešný právník s dalšími obviněnými, kteří ovládali firmu, podle policie připravili fiktivní faktury, které byly zaúčtovány a uplatněny v daňových přiznáních. Tím se pokusili vylákat nadměrné odpočty DPH ve výši přes 500 tisíc korun.

Jednou z obviněných je čtyřiapadesátiletá žena, partnerka falešného právníka. Ta podle policie přijala na účty „svých“ společností víc než tři miliony korun, které pocházely z trestné činnosti. Částky vydávala za příjmy z obchodní činnosti, přestože žádný smluvní vztah neexistoval.

„Peníze byly následně použity pro osobní potřebu obviněných a provoz jejich firem,“ řekla mluvčí.

Další část případu se týká pokusu o ovládnutí jiné společnosti z Náchodska prostřednictvím padělaných a antedatovaných dokumentů. Obvinění podle kriminalistů vyhotovili falešné smlouvy o zástavě obchodního podílu, návrhy na zápis změn do obchodního rejstříku, pracovní smlouvy, výplatní pásky, výzvy k úhradě smyšlených závazků a další listiny.

Tyto dokumenty poté putovaly jako důkazní prostředky do insolvenčního řízení, cílem bylo získat neoprávněně nejméně 7,4 milionu korun.

Hlavní obviněný podle kriminalistů také pomáhal, aby jeden z obviněných získal úvěry za dva miliony korun. Peníze si nechal poukázat na účet, s nímž disponoval.

Podle policie také vyhotovil padělané listiny, které se týkaly neexistujících a smyšlených pohledávek.

Chtěli vyšachovat skutečné věřitele

Součástí spisového materiálu jsou i falešné dohody o přistoupení k dluhu a uznání dluhu ve výši pěti milionů korun. Tyto dokumenty měly následně posloužit v insolvenčním řízení tak, aby zmařily uspokojení pohledávek dalších věřitelů a došlo na vyhlášení insolvence.

„Obvinění jednali jako členové organizované skupiny, která systematicky připravovala a předkládala padělané listiny s cílem uvést soud v omyl. Jednání směřovalo bezprostředně k dokonání trestného činu, ačkoliv k jeho dokonání nakonec nedošlo. Přesto se jedná o závažné pokusy o maření spravedlnosti, podvod a poškození věřitele,“ uvedla mluvčí.

Policie pokračuje ve vyšetřování a zajišťování důkazů. Obviněným hrozí tresty až na 10 let a osm měsíců, právnickým osobám peněžité tresty, zákaz činnosti nebo zrušení subjektu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nevypadala jako na fotce, to začalo hádku. Za vraždu prostitutky dostal mladík 18 let

Osmnáct let dostal u královéhradeckého krajského soudu silový sportovec Tomáš Suchánek, který v bytě na sídlišti v Hradci Králové před necelým rokem zavraždil dvaapadesátiletou čínskou prostitutku....

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Plzeň - Hradec 3:3, gólová smršť v závěru, hosté i v deseti srovnali

Šest gólů, dramatický závěr. Utkání 11. kola fotbalové Chance ligy mezi Plzní a Hradcem Králové nakonec vítěze nemělo, skončilo 3:3. Domácí dvakrát prohrávali, v samém závěru ale proti hostům, kteří...

Gang falešných bankéřů viní z podvodů za 100 milionů, peníze ukryli do bitcoinu

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí začal projednávat případ česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů se škodou přes 100 milionů korun. Obžalovaných je v české větvi kauzy 20. Pro...

Podvody za miliony. Gang vymáhal falešnou pohledávku, padělal faktury i soudní listiny

Kriminalisté na Náchodsku rozkryli rozsáhlou hospodářskou kauzu. Za hlavu skupiny označili jednašedesátiletého muže, který vystupoval s legendou, že je právník s vysokou školou, přitom byl už dříve...

8. října 2025  10:29

Žena na Jičínsku přejela do protisměru a srazila se s kamionem. Nehodu nepřežila

Při čelní srážce auta s kamionem v Konecchlumí na Jičínsku v úterý odpoledne zemřela jednašedesátiletá řidička osobního vozu. Nehoda se stala na silnici I/35 spojující Hradec Králové a Jičín. Na webu...

7. října 2025  22:19

Pomoc chřástalům. KRNAP vykoupil louku v Černém Dole, kde mohly být další apartmány

Stavbě dalšího apartmánového komplexu v krkonošském Černém Dole zabránila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP). Od majitele koupila za šest milionů korun bezmála osmihektarovou louku na...

7. října 2025  16:35

Finský mistr z Kuopia v Hradci. Další zápas na krev, tuší kouč

Možná by si vzhledem k náročnému programu, který táhnou už několikátý týden, od zápasů raději trochu odpočinuli. Hokejisté hradeckého Mountfieldu si na to ale budou muset ještě pár dnů počkat. Poté,...

7. října 2025  9:04

Jičín chce přestěhovat až třetinu doručovacích boxů, nabídne jiná místa

Schránky pro samoobslužné vyzvednutí zásilek zaplavily šestnáctitisícový Jičín. Často stojí na nevhodných místech, brání řidičům ve výhledu a kazí estetický dojem. Město se proto rozhodlo zakročit....

7. října 2025  8:50

Bílý most ve Špindlerově Mlýně už je bezpečný, novinkou je kovové zábradlí

Krkonošský Špindlerův Mlýn po několika měsících oprav otevřel ikonický Bílý most. Bez velkých úprav sloužil 114 let, ale kvůli havarijnímu stavu byl hrozbou pro chodce. Pokud by nedošlo k celkové...

6. října 2025  17:53

Zemřel první porevoluční starosta Hradce, byl u odstraňování komunistických soch

Ve věku nedožitých 83 let zemřel první porevoluční starosta Hradce Králové Josef Potoček. Podle smutečního oznámení odešel náhle 24. září. Za jeho působení se krajské město vypořádávalo se sochami...

6. října 2025  16:57

Nevypadala jako na fotce, to začalo hádku. Za vraždu prostitutky dostal mladík 18 let

Osmnáct let dostal u královéhradeckého krajského soudu silový sportovec Tomáš Suchánek, který v bytě na sídlišti v Hradci Králové před necelým rokem zavraždil dvaapadesátiletou čínskou prostitutku....

6. října 2025  11:45,  aktualizováno  14:23

Gang falešných bankéřů viní z podvodů za 100 milionů, peníze ukryli do bitcoinu

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí začal projednávat případ česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů se škodou přes 100 milionů korun. Obžalovaných je v české větvi kauzy 20. Pro...

6. října 2025  8:43,  aktualizováno  12:10

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Plzeň - Hradec 3:3, gólová smršť v závěru, hosté i v deseti srovnali

Šest gólů, dramatický závěr. Utkání 11. kola fotbalové Chance ligy mezi Plzní a Hradcem Králové nakonec vítěze nemělo, skončilo 3:3. Domácí dvakrát prohrávali, v samém závěru ale proti hostům, kteří...

5. října 2025  17:37,  aktualizováno  18:13

Nejtěsnější výsledek. V Hradci Králové zvítězilo ANO nad SPOLU jen o 62 hlasů

Vysoká volební účast a nejtěsnější souboj o hlasy voličů, takové byly volby do Poslanecké sněmovny v Hradci Králové. ANO zde zvítězilo s 28,92 procenty hlasů, koalice vládních stran mu ale dýchá na...

5. října 2025  14:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.