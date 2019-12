Na první vrstvě mokrého sněhu už v krkonošských svazích hrozí laviny

V Trutnově se rozhořel kuriózní spor o to, zda je běžnou výbavou školy terénní auto s obsahem motoru 5,5 litru....

Dálnice D35 z Hradce do Jičína bude hotová dřív než D11 na hranici

Za sedm let by se mohlo z Hradce do Jičína jezdit po nové dálnici D35. Přestože se o ní příliš nemluví, její přípravy...