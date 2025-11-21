Záchranná mise začala ve čtvrtek odpoledne. „Dvě posádky čtyřkolek s horskými záchranáři z Pece pod Sněžkou a záchranná služba z Temného dolu vyrazily spolu s polskými kolegy na hřebeny ke Slezské boudě, kde poskytly první pomoc šedesátileté německé turistce, které se vymklo z rukou otužování,“ uvedla Horská služba ČR na facebookovém profilu.
Na hřebenech Krkonoš panovaly ve čtvrtek nehostinné podmínky, vál silný vítr, byla vysoká vlhkost a teplota kolem minus pěti stupňů. Záchranáři však dodali, že pocitová teplota byla až minus 16 stupňů.
„Chování turistiky hraničilo s hazardováním se zdravím. Její stav byl při příjezdu záchranářů velmi vážný. Naměřená tělesná teplota 28 °C a bezvědomí si žádalo urychlený transport do nemocnice,“ sdělil mluvčí horské služby Marek Fryš.
Kvůli nepříhodným klimatickým podmínkám nemohl na hřebeny vzlétnout vrtulník. Ženě proto záchranáři zabezpečili tepelný komfort a převezli ji do údolí, kde už ji vyzvedl vrtulník. „Otužování je zcela jistě přínosné pro zdraví člověka, ale pokud se pouštíte do takto extrémní formy otužování, mějte na paměti, že je třeba vše dobře naplánovat a zabezpečit,“ poznamenal Fryš.
Podle serveru Novinky.cz byla žena jen lehce oblečená a na sobě měla kraťasy.
Do hor vyrazila z polské strany Krkonoš. „Byla v druhém stupni podchlazení, nemohla pokračovat,“ uvedla polská horská služba na Facebooku.