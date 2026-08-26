Začíná horolezecký festival. Orchestr u skal poví příběh o hledání klidu

Předzvěstí je dnešní Koncert pro klid z dílny Police Symphony Orchestra (PSO) od 18:00 v Adršpachu. Tentokrát propojí dokumentární film, osobnosti z horolezeckého prostředí, hudbu, tanec a přírodu do příběhu hledání rovnováhy mezi klidem a neklidem.
Novinkou letošního festivalu bude lezecké testcentrum či talk show novináře Tomáše Etzlera.
Přehlídka nabídne 32 soutěžních snímků z jedenácti zemí. Mezi českými autory najdeme Tomáše Galáska, Honzu Šimánka nebo Jana Považana, který přiveze koprodukční film Flow: Voices from Rivers, Rocks, and Sky.
Tahákem bude snímek Essence II: Story of Nina Caprez, který sleduje hosta loňského ročníku, švýcarskou lezkyni Ninu Caprez.
„Nina Caprez během svého pobytu strávila téměř dva týdny v Teplicích nad Metují a Adršpachu, poznala místní komunitu, vylezla několik obtížných cest a stala se výraznou součástí festivalové atmosféry,“ vyzdvihl ředitel festivalu Petr Kašpar, který film produkoval.
Testovací centrum na statku
Návštěvníci najdou vylepšenou chill out zónu v nově zrekonstruovaném parčíku vedle radnice. Změny čekají program ve škole, kam se vrací promítání filmů. Na statku, kde bude testcentrum, vyroste 20 metrů široká boulderová stěna, na které si lze vyzkoušet lezečky, chyty a další vybavení. Budou tu i workshopy a ukázky moderních tréninkových metod.
„Ambicí festivalu je vytvořit největší a nejkomplexnější lezecké testovací centrum v České republice a místo, kde si lezci nebudou vybavení jen prohlížet, ale především si jej skutečně vyzkouší,“ poznamenal ředitel.
V programu nechybí oblíbené Mistrovství ČR v Trickline, boulderové závody a koncerty. Vystoupí liberecká punkrocková sestava Kohout plaší smrt a kapely Hamba a Furt Fajn. Vrcholem sobotního programu bude koncert Dana Bárty s beatboxerem Endruem a klavíristou Jenem Hovorkou.
Do Teplic přijede také italská lezkyně Camilla Moroni, ultracyklista a dobrodruh Daniel Polman nebo česká thru-hikerka a spisovatelka Tereza Kopecká. Ve škole bude expozice o Reinholdu Messnerovi, který letos vyprodal pražskou O2 arenu při světové tour The Last Expedition.
V parku bude venkovní výstava o životě české lezkyně a misionářky Diny Štěrbové.
Nové noční spoje
Festival letos s podporou Královéhradeckého kraje vypraví nové noční spoje hromadné dopravy.
Po skončení festivalového programu se cestující dostanou autobusem ve směru na Polici nad Metují, Hronov a Náchod a do Adršpachu a do Trutnova. Noční autobusy pojedou také na hlavní nádraží, odkud jezdí noční vlaky na Meziměstí a Broumov. Noční mimořádné autobusy pojedou ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Přesné odjezdy jsou dohledatelné v aplikaci IDOS.
Letos budou v Teplicích zpoplatněná některá parkoviště. „Spojili jsme se se společností EasyPark, takže parkování na festivalu se bude platit jednoduše přes aplikaci. Parkování na jeden den bude za 150, na dva a více dní za 300 korun. Kompletní informace jsou na mhff.cz,“ uvedli pořadatelé.
Koncert pro klid s kulisou Adršpašských skal
Police Symphony Orchestra se vrací do Adršpachu, tentokrát bude hrát na louce pod Křížovým vrchem. Areál se otevře ve středu 26. srpna v 17:30, začátek je v 18:00.
Orchestr po šestnácti letech přichází s jednou změnou, výtěžek z jejich tradičního koncertu pod širým nebem na Broumovsku nepůjde na benefici, ale zůstane muzikantům, kteří z něj pokryjí výdaje na další rozvoj.
„Abychom mohli rozdávat radost jinde, nejdříve se musíme dobře postarat sami o sebe. PSO je teď v situaci, kdy potřebuje získat pevnou půdu pod nohama, abychom mohli dál naplňovat vizi, kterou mu Petra Soukupová před šestnácti lety vtiskla, tedy hudbou pomáhat druhým,“ uvedla výkonná ředitelka PSO Tereza Skalová.
Hlavními postavami večera budou Klid a Neklid, dvě síly, které hledají společnou řeč. Dialog se odehraje přes hudbu, pohyb, světlo i ticho. Orchestr doplní tanečnice, herecké vstupy a hosté Tomáš Klus, Jiří Kučerovský a skupina Prago Union.
„Poselství koncertu věnovanému hledání rovnováhy ve světě, který nutí být neustále v pohybu, nemusí mít jen jeden správný výklad. Pokud si každý divák odnese svůj vlastní, pak to splní záměr,“ říká režisér Dominik Kalivoda.
Večer začne doprovodným programem, který připravuje horolezecký festival. Předpremiéru si v 18:10 odbude dokument Essence II: Story of Nina Caprez, v 18:35 bude debata se slacklinerkou Annou Hanuš Kuchařovou a v 19:30 začne koncert.
„Před rokem jsem navštívil koncert ve Fóru Karlín. Byl jsem ohromen,“ vysvětlil ředitel festivalu Petr Kašpar jeden z důvodů, proč se rozhodl spojit s PSO síly před začátkem tradiční teplické přehlídky.
Pořadatelé doporučují koupit si vstupenky online předem a vzít si s sebou vlastní židli či deku k sezení. Vhodné je vyrazit včas, do Adršpachu se dá dostat vlakem i autobusem, z Teplic nad Metují pojede speciální kyvadlová doprava. Auto je možné zaparkovat zdarma v Teplicích nebo za poplatek na parkovištích v Adršpachu, kde je však jen určitá kapacita. Více prodrobností na webu PSO.