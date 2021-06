Každá sekunda stála za to, říká horolezec. Ve sněhovém vězení četl Máchu

Celá země sledovala vaše uvěznění pod vrcholem Baruntse, kde jste v sedmi tisíci metrech zůstali kvůli sněhové vánici a mlze. Příliš se nemluvilo o samotném výstupu. Jak náročný byl?

Vystup to byl krásný, ale dal nám opravdu zabrat. Lezli jsme ve strmém ledu a kolmé skále. Podmínky stěny byly mnohdy bídné: špatný led a labilní skála. Navíc lezecké obtíže gradovaly v závěrečné části stěny. I Mára prohlásil že to byl nejtěžší vystup v jeho životě, a to má doma dva Zlaté cepíny (prestižní mezinárodní ocenění každoročně udělované ve Francii za nejlepší horolezecké výstupy, pozn. red.)