Pád horolezce z pískovcové věže v Adršpachu, zraněného ze skal vyzvedl vrtulník

Muž se zranil při lezení v okrajové části skalního města v Nové partii, nedaleko Starosty. Kvůli špatně dostupnému terénu záchranáři přivolali vrtulník letecké záchranné služby.
„Zraněný muž byl vyzvednut z terénu v lanovém podvěsu s lezcem-hasičem. Pak jsme ho na přilehlé louce ošetřili a broumovská pozemní posádka ho převezla do náchodské nemocnice. Muž utrpěl poranění hlavy a povrchová poranění horní končetiny,“ popsala mluvčí krajských záchranářů Lucie Hanušová.
Kromě zdravotníků a policie zasahovali profesionální hasiči i dobrovolné jednotky z Adršpachu a Teplic nad Metují, dále také dobrovolníci ze Skalní záchranné služby.
„Do celého skalního masivu posíláme síly a prostředky obvykle ve stejném složení: lezeckou skupinu z Velkého Poříčí a profesionální jednotku z Broumova, většinou se také účastní i místní jednotky, aby se mohly střídat při transportu. Tentokrát se zasahující záchranáři rozhodli pro lanový podvěs na vrtulníku,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Zbyněk Voříšek.
Hasiči ve čtvrtek měli i tři další zásahy v Suchém Dole, Dolsku a Horním Lochově, během nichž přepravovali lidi v nouzi z terénu.