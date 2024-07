Vyhořelý zámek v Maršově bude sloužit seniorům. Investor Otruba se dohodl s obcí

Zámek Horní Maršov Byl postaven v roce 1792 v pozdně barokním slohu. Alfons Aichelburg ho v roce 1869 rozšířil a přestavěl v novorenesančním stylu. Hlavní schodiště na jižním průčelí nechali mezi lety 1906 a 1910 vybudovat tehdejší majitelé Czernin-Morzinové. Po druhé světové válce byl zámek zkonfiskován. V roce 1947 objekt získal národní výbor a do 80. let v něm byla internátní škola v přírodě. Od roku 1997 je zámek v soukromých rukou. V 90. letech ho obec prodala ruskému podnikateli, od něj ho v roce 2018 koupila společnost Zámek Horní Maršov podnikatele Vladimíra Racka. Památka v létě 2018 vyhořela a následné vyšetřování ukázalo, že požár si objednal právě Racek. Soud jej poslal v roce 2020 na devět let do vězení.