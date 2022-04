Hořice usilují o stavbu sportovní haly, opravit starou se už nevyplatí

Už před časem se nového zázemí v Hořicích dočkali fotbalisté, také školní hřiště prošla rekonstrukcí.

Podkrkonošské město má i další velké plány. V širším centru Hořic u vrchu Gothard a Smetanových sadů by měl vzniknout nový areál. Největší výzvou je stavba sportovní haly, která by měla stát vedle plaveckého bazénu.

Nad nedalekou sokolovnou je dnes jen hala z 80. let minulého století. Její technický stav vybízí k demolici.

„Už v době vzniku nebyla hala úplně na vrcholu tehdejších technologických možností. Nesplňuje ani parametry pro sporty, které se v Hořicích provozují, proto jsme se shodli, že namísto investic do oprav bude lepší zamyslet se, zda nepostavit novou. Vytipovali jsme místo u bazénu a oslovili firmu, aby posoudila, zda je to vhodné a jak by hala mohla vypadat. Oslovili jsme rovněž všechny oddíly, aby přednesly své požadavky a firma je do plánů zapracovala,“ popsal starosta Hořic Aleš Svoboda (Šance pro rozvoj).

„Rekonstrukce stávající haly by byla pro její stav i typ konstrukce velmi komplikovaná. Jako správné řešení se jeví vybudovat novou halu,“ doplnil ředitel Sportovního zařízení města Hořice Petr Rücker.

Hala za 165 milionů korun by měla mít sportovní plochu o rozměrech 46 na 24 metrů, výšku okolo 9 metrů, prostory přizpůsobené sportům, šest šaten, každou pro 25 lidí, další pro rozhodčí či učitele tělocviku, hlediště pro 300 sedících a technické zázemí.

„Zatím to vypadá velkoryse. Z míčových her se tam bude hrát florbal, volejbal, basketbal nebo tenis, přínos to bude i pro stolní tenisty, místo bude pro bojové sporty jako judo, box nebo MMA, sport pro všechny by měli zastupovat sokolové. Předpokládám, že v zimě tam budou trénovat fotbalisté. Je nutné připomenout, že ve stávající hale sportují i školáci,“ konstatoval Svoboda.

Architekti ve studiovém konceptu počítají s fotovoltaickým zdrojem na ploché střeše nad hlavní hrací plochou o velikosti 1 400 metrů čtverečních. Solární elektrárna by sloužila hale i bazénu.

„Objemem a provozem nemusí znamenat zvýšenou zátěž, nepříznivé vlivy na životní prostředí i na kvalitu bydlení v okolí. Koncept není konečný, dá se upravit, doplnit, zredukovat či rozšířit podle připomínek provozovatelů či oddílů a klubů,“ stojí ve vizi nových sportovišť v Hořicích.

Rovněž podle starosty Svobody bude příprava stavby a její podoba předmětem dalších diskusí:

„Zatím je to idea, první malý krok v procesu. Prvním krokem by měla být změna územního plánu. Následovat bude studie. Musíme se zabývat tím, zda bude budova pasivní, zda bude mít zelenou střechu nebo zda použijeme fotovoltaiku. Myslím si, že celý proces ke stavebnímu povolení potrvá pět až deset let.“

Děti už brusle ani nemají

V Hořicích se dlouho snaží o návrat hokejové tradice, přerušené před desítkami let, i o bruslení na ledové ploše. Nyní dojíždějí do Nové Paky, Jičína či do Lomnice nad Popelkou, bruslit se dá i v nedalekých Mžanech. Řada hořických dětí se k bruslení ani nedostane.

„Kvůli absenci ledové plochy, nezamrzajícím vodním plochám v zimě i dalším faktorům děti již nejenže neumějí bruslit, ale dokonce ani brusle nemají. Letos je to 10 let, kdy jsme naposledy byli schopni absolvovat s jednou třídou výcvik bruslení na zimním stadionu v Nové Pace. V případě realizace ledové plochy rádi zařadíme kurz bruslení do hodin tělesné výchovy, stejně jako to děláme s plaváním,“ uvedl pro internetové stránky města sportovec a pedagog na Zemědělské akademii a Gymnáziu Hořice Vladimír Šorma.

Nové zimní kluziště v Hořicích vznikne mezi současnou sportovní halou a Smetanovými sady jako součást sportoviště.

„Mělo by se jednat o nekryté multifunkční hřiště, které by umožňovalo i letní sporty, například hokejbal či malou kopanou. V zimě by tam byla chlazená lední plocha na bruslení a hokej,“ upřesnil Svoboda.

Padesát let bez hokeje

Ledová plocha bude mít i veškeré zázemí včetně rolbovny, šaten, sociálního zázemí či občerstvení.

„Vzpomínám na časy, kdy jsme hráli hokej v Hořicích soutěžně. Pokud si dobře pamatuji, poslední ročníky se odehrály na začátku 70. let. Byl bych rád, kdyby se hokej v jakékoli formě obnovil. Tohle může být dobrý start, i když rozměry chystaného hřiště jsou menší,“ řekl hokejista a tenista Oldřich Hlavatý.

Výhodou sportoviště bude nejen celoroční užití, ale také mobilita a demontovatelné chlazení. Lze ho přesunout, zvětšit či upravit. Nebo prodat, to kdyby by se v Hořicích rozhodli pro stavbu zimního stadionu.

„Teoreticky by zimní stadion mohl být na místě chystané plochy, to je však zatím potřeba brát s rezervou. Zároveň by tam totiž měl být atletický ovál, který tam už býval. Pokud by budova současné haly nestála, možná by se tam vešla obě sportoviště. Nyní stavba vadí při pohledu na vrch Gothard a na Smetanovy sady, stadion by nebyl tak vysoký. Byl by to celistvý sportovní komplex. Nová hala by stála vedle bazénu, v dosahu jsou tenisové či volejbalové kurty, nedaleko by mělo být kluziště i atletický ovál, blízko je fotbalový areál,“ uvedl Svoboda.