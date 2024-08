Krakonoš i Smetana. Obnova vrátí sadům v Hořicích historický půvab

Obnova parku začala v loňském roce, poslední část město plánuje na rok 2026.

„Revitalizace Smetanových sadů vychází ze snahy obnovit historický ráz parku, který známe z pohlednic počátku 20. století. Kromě úpravy, omlazení a větší pestrosti zeleně k rozmanitější biodiverzitě bude v parku nová síť cest i zázemí pro nový parket, pergolu či občerstvení,“ říká hořický starosta Martin Pour (nestraník, Hořičtí patrioti).

Na revitalizaci tříhektarového parku Hořice čerstvě získaly dotaci 18,5 milionu korun. Město každý rok uskutečňuje jednu čtvrtinu, druhé pokračování začalo před několika týdny. Hotova je centrální část před pomníkem Bedřicha Smetany. Nebezpečné stromy šly k zemi, staré pěšiny nahradily mlatové cesty s lavičkami a okolí pomníku z roku 1903 rozsvítila květinová plocha.

„Je to velká akce, potřebovali jsme naplánovat kácení. Na začátku jsme si řekli, že do toho půjdeme bez ohledu na to, jestli získáme dotaci. Pro město bylo nemyslitelné na revitalizaci uvolnit dvacet milionů naráz. Myslím si, že je nakonec dobře, že to děláme po etapách,“ vysvětluje starosta, proč je obnova Smetanových sadů rozfázována do čtyř let.

„Rozdělení do etap je fajn, změny jsou pozvolné a je na co se každý rok těšit,“ uvedl obyvatel Hořic Tomáš Štayr.

Nový návrh parku, který vypracoval ateliér Krejčiříkovi, vychází z historického půdorysu z roku 1901. Součástí revitalizace jsou krajinářské úpravy. „Některé stromy byly vysazeny v době vzniku parku. Přestože vizuálně vypadaly v pořádku, vykazovaly problémy,“ poznamenává Martin Pour.

Vrátí se i občerstvení

Smetanovy sady jsou dějištěm kulturních a společenských akcí, bylo tu třeba zahájení turistické sezony v Podkrkonoší či 6. ročník Hořického Food Festivalu.

Město plánuje stavbu dřevěného jeviště pro hudební produkce a vrátit by se mělo také občerstvení, které v parku sloužilo už za první republiky. V provozu bylo ještě v 60. letech, ale chátralo a v 80. letech ho město nechalo strhnout.

„Zůstal tam pouze podstavec. Občerstvení není součástí dotace, plánujeme ho zrealizovat za městské peníze,“ dodává starosta.

Založení Smetanových sadů na úpatí vrchu Gothard inicioval v roce 1900 hudební spolek Dalibor. O tři roky později se v parku objevil první pomník Bedřicha Smetany od Mořice Černila. V roce 1910 následoval pomník Antonína Dvořáka podle návrhu Miloslava Vávry. Do přírodní galerie přibyly další pomníky, symbolem parku se stala skulptura Krakonoše od Ladislava Šalouna z roku 1908.

Smetanovy sady se stanou dalším historickým místem, které zůstane zachováno pro další generace. Mezi lety 2016 a 2020 prošla citlivou rekonstrukcí sto let stará secesní plovárna a sluneční lázně Dachova. Jejich charakteristickým prvkem je centrální pavilon s barevnými vitrážemi a dřevěné kabiny.