Proti útlumu osmiletých gymnázií v kraji se zvedla vlna odporu. Petici za záchranu víceletých gymnázií v kraji podepsalo k dnešku přes 210 lidí.
Důvodem opatření je nedostatečná naplněnost tříd i zvýšení šancí na přijetí pro žáky devátých tříd, řekli dnes zástupci vedení Královéhradeckého kraje.
„Osmiletá gymnázia v Nové Pace, Hořicích a v Hostinném v posledních letech s obtížemi naplňují nové ročníky, kdy v jedné třídě studuje například jen patnáct dětí. Chceme proto umožnit vyšší šance na přijetí žákům devátých tříd, kteří chtějí studovat čtyřletá gymnázia, o která je výrazně větší zájem,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO).
Jde o Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou v Nové Pace, Zemědělskou akademii a Gymnázium Hořice a Krkonošské gymnázium a Střední odbornou školu v Hostinném. Zřizovatelem těchto škol je kraj.
Na novopackém gymnáziu a střední škole vznikne čtyřletý obor pedagogické lyceum, který od příštího roku rozšíří nabídku studijních možností pro absolventy základních škol. Současně s tím škola přestane nabírat žáky do osmiletého gymnázia, uvedlo hejtmanství.
V případě hořické zemědělské akademie a gymnázia bude postupně snížena kapacita osmiletého gymnázia a současně se navýší kapacita gymnázia čtyřletého.
V Hostinném bude pauza několik let
„V Hostinném je zájem o studium osmiletého gymnázia dlouhodobě nejslabší z celého kraje, uchazeči na této škole navíc dosahují dlouhodobě nejslabších výsledků v přijímacím řízením. V následujících letech proto postupně žáci dokončí studium osmiletého gymnázia a nejpozději za čtyři roky se v Hostinném otevře první třída čtyřletého gymnázia,“ sdělil mluvčí kraje Dan Lechmann.
Zdůraznil, že ve všech třech případech jsou přijaté změny v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR 2030+ i s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje.
Omezení víceletých gymnázií podle autorů petice povede ke znevýhodnění nadaných dětí. Takzvaná venkovská gymnázia mají zásadní význam pro vzdělanost regionu, uvedli. Zrušení víceletých gymnázií podle nich bude znamenat omezení přístupu ke vzdělání, nárůst dojíždění a oslabení regionálního školství.
Petice požaduje zrušení pokynů k neotevírání nových ročníků víceletých gymnázií či veřejné projednávání plánů na změny sítě škol za účasti rodičů žáků i odborníků.
Na posledním zasedání krajského zastupitelstva kritizovali vedení kraje za plán na omezení víceletých gymnázií někteří opoziční zastupitelé. Poukazovali na nekoncepční postup a nedostatečnou komunikaci o chystaných krocích. Královéhradecký kraj zřizuje 14 gymnázií, z nichž 13 je víceletých.