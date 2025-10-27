Tři gymnázia neotevřou první ročníky osmiletého studia, kraj rozhodl o útlumu

Autor: ,
  16:00
Osmiletá gymnázia v Nové Pace a Hořicích na Jičínsku a v Hostinném na Trutnovsku příští školní rok z rozhodnutí kraje neotevřou první ročníky osmiletého studia. Nahradí je čtyřletými studijními obory. Zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení v pondělí schválili krajští radní.
Studenti v Hostinném demonstrují proti záměru vedení Královéhradeckého kraje...

Studenti v Hostinném demonstrují proti záměru vedení Královéhradeckého kraje omezit osmiletá gymnázia. Od gymnázia vyrazili na protestní pochod. (2. října 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Studenti v Hostinném demonstrovali proti rušení osmiletých gymnázií. (2. října...
Budova osmiletého gymnázia v Šalounově ulici v Hořicích
Náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO) se setkala s ředitelem...
Náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO) navštívila školní statek...
17 fotografií

Proti útlumu osmiletých gymnázií v kraji se zvedla vlna odporu. Petici za záchranu víceletých gymnázií v kraji podepsalo k dnešku přes 210 lidí.

Důvodem opatření je nedostatečná naplněnost tříd i zvýšení šancí na přijetí pro žáky devátých tříd, řekli dnes zástupci vedení Královéhradeckého kraje.

„Osmiletá gymnázia v Nové Pace, Hořicích a v Hostinném v posledních letech s obtížemi naplňují nové ročníky, kdy v jedné třídě studuje například jen patnáct dětí. Chceme proto umožnit vyšší šance na přijetí žákům devátých tříd, kteří chtějí studovat čtyřletá gymnázia, o která je výrazně větší zájem,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO).

Studenti v Hostinném demonstrují proti záměru vedení Královéhradeckého kraje omezit osmiletá gymnázia. Od gymnázia vyrazili na protestní pochod. (2. října 2025)
Studenti v Hostinném demonstrovali proti rušení osmiletých gymnázií. (2. října 2025)
Budova osmiletého gymnázia v Šalounově ulici v Hořicích
Náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO) se setkala s ředitelem hořické akademie Stanislavem Neumanem. (červenec 2025)
17 fotografií

Jde o Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou v Nové Pace, Zemědělskou akademii a Gymnázium Hořice a Krkonošské gymnázium a Střední odbornou školu v Hostinném. Zřizovatelem těchto škol je kraj.

Na novopackém gymnáziu a střední škole vznikne čtyřletý obor pedagogické lyceum, který od příštího roku rozšíří nabídku studijních možností pro absolventy základních škol. Současně s tím škola přestane nabírat žáky do osmiletého gymnázia, uvedlo hejtmanství.

V případě hořické zemědělské akademie a gymnázia bude postupně snížena kapacita osmiletého gymnázia a současně se navýší kapacita gymnázia čtyřletého.

V Hostinném bude pauza několik let

„V Hostinném je zájem o studium osmiletého gymnázia dlouhodobě nejslabší z celého kraje, uchazeči na této škole navíc dosahují dlouhodobě nejslabších výsledků v přijímacím řízením. V následujících letech proto postupně žáci dokončí studium osmiletého gymnázia a nejpozději za čtyři roky se v Hostinném otevře první třída čtyřletého gymnázia,“ sdělil mluvčí kraje Dan Lechmann.

Nerušte nám osmileté gymnázium hned, žádá Hostinné. Čísla jsou však neúprosná

Zdůraznil, že ve všech třech případech jsou přijaté změny v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR 2030+ i s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje.

Omezení víceletých gymnázií podle autorů petice povede ke znevýhodnění nadaných dětí. Takzvaná venkovská gymnázia mají zásadní význam pro vzdělanost regionu, uvedli. Zrušení víceletých gymnázií podle nich bude znamenat omezení přístupu ke vzdělání, nárůst dojíždění a oslabení regionálního školství.

Petice požaduje zrušení pokynů k neotevírání nových ročníků víceletých gymnázií či veřejné projednávání plánů na změny sítě škol za účasti rodičů žáků i odborníků.

Hořice bojují za osmileté gymnázium, radní zvažují utlumit i další dvě

Na posledním zasedání krajského zastupitelstva kritizovali vedení kraje za plán na omezení víceletých gymnázií někteří opoziční zastupitelé. Poukazovali na nekoncepční postup a nedostatečnou komunikaci o chystaných krocích. Královéhradecký kraj zřizuje 14 gymnázií, z nichž 13 je víceletých.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nemohoucí krávy tahá na jatka naviják, veterináři se obrátí na policii

Státní veterinární správa podá trestní oznámení na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme. Spolek v...

Plánoval i extrémnější útoky. Za ubodání prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let

Na devět let do vězení poslal Krajský soud v Hradci Králové sedmnáctiletého mladíka, který letos v únoru ubodal dvě prodavačky obchodu Action. Znalci u obžalovaného zjistili sexuální deviaci...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

„Bodám do davu, užiju si zábavu.“ Vrah prodavaček z Hradce poslouchal Řezníka

Mladík, který v Hradci Králové v únoru zavraždil dvě prodavačky a u něhož znalci odhalili agresivní sadismus, měl při výsleších sdělit, že si s oblibou pouštěl Řezníka. Podle sexuoložky Kateřiny...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Opilý bezdomovec v hospodě vytáhl z igelitky sto tisíc, svědek volal strážníky

Starší muž s igelitkou peněz zaujal v pátek večer návštěvníky jedné hradecké restaurace. Když už opilý platil útratu, rozložil po stole bankovky v hodnotě přes 100 tisíc korun. Hosté měli strach, aby...

27. října 2025  15:37

Další zima jako loterie pro řidiče. Parkoviště na Šerlichu se nerozšíří

Premium

Turisty mířící autem na hřebeny Orlických hor čeká i v letošní sezoně loterie, zda na ně především za hezkého počasí zbude parkovací místo. Rozšiřování parkoviště na nejoblíbenějším nástupním bodě v...

27. října 2025

Seniorka v kavárně domlouvala předání peněz, podvod odvrátila žena od vedlejšího stolu

Penzistka v Náchodě málem přišla o téměř 400 tisíc korun. Podvodník ji zmanipuloval sérií telefonátů, že má napadený účet, žena proto vybrala hotovost a chtěla ji předat údajnému bezpečnostnímu...

27. října 2025  12:15

Rozsypaná obrana Hradce opět s nulou. Horejš: Pomohl nám výkon v Ostravě

Dva stopeři, jejichž neúčast si tým ještě před několika snad ani nedovedl představit, opět nehráli. Filip Čihák stále léčí zlomenou lícní kost, Tomáš Petrášek sice už byl připravený do hry zasáhnout,...

26. října 2025  13:12

Diagnóza agresivní sadismus. Chtějí vidět strach a odpor, vysvětluje sexuolog

Premium

Specializuje se na léčbu duševních nemocí, sexuálních poruch či terapie parafilních (deviantních) pacientů. Psychiatr a sexuolog Ondřej Trojan v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, co se honí hlavou...

26. října 2025

Design umí potěšit, říká sklářka. Pro Neratov tvořila bohoslužebné náčiní

Leona Marie Špačková předala v létě kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách bohoslužebné předměty, na nichž pracovala dva roky. I díky projektu Sklo pro Neratov budou zdejší mše...

26. října 2025  8:06

Hradec Kr. - Teplice 0:0, gól hostů kvůli ofsajdu neplatil, dál pokračují bez prohry

Už šest ligových zápasů v řadě tepličtí fotbalisté neprohráli. Na půdě Hradce Králové tuto sérii prodloužili díky remíze 0:0. Za hosty se sice trefil Matyáš Kozák, jeho gól však kvůli ofsajdu...

25. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:24

V sedle jsem usínal, říká ultracyklista o závodě od Španělska po Rumunsko

Má za sebou extrémní cyklistické závody v Polsku, Švýcarsku i v Nizozemsku. Ale pět tisíc kilometrů dlouhý Transcontinental Race ze Španělska přes Francii, Itálii, Albánii, Makedonii, Srbsko a...

25. října 2025  7:53

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

„Bodám do davu, užiju si zábavu.“ Vrah prodavaček z Hradce poslouchal Řezníka

Mladík, který v Hradci Králové v únoru zavraždil dvě prodavačky a u něhož znalci odhalili agresivní sadismus, měl při výsleších sdělit, že si s oblibou pouštěl Řezníka. Podle sexuoložky Kateřiny...

24. října 2025  18:06

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Dotykový terminál i trezor pro zbraně. Policejní služebna projde modernizací

Metro.cz

Hlavní služebna trutnovské městské policie se po 20 letech dočká zásadních úprav, modernizací projdou také prostory kamerového dohledu. Stávající vybavení bylo už zastaralé.

24. října 2025  17:56

Řidiči pojedou Jaroměří po opraveném průtahu koncem října, most má zpoždění

O jeden dopravní špunt na trase z Hradce Králové do Krkonoš bude méně. Rekonstrukce čtyřkilometrového průtahu Jaroměří na Náchodsku, kde dopravu už čtvrtý měsíc řídí semafory, se chýlí ke konci. S...

24. října 2025  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.