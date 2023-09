Pivo z Náchoda se pije i v Nepálu, česká hospoda je místním fenoménem

Ačkoliv sám horolezec pochází z Plzně, na čep hospody v hlavním městě Káthmándú si vybral produkt z kraje lezení zaslíbeného, z východočeského Náchoda, kde se vaří z vody čerpané poblíž Adršpašsko-teplických skal.

„Točené pivo se do nedávna v Nepálu prakticky nedalo koupit. Výjimečně ho nabízelo jen pár hospod, ale to bylo pivo nepálské. Až letos na jaře se nám díky obrovské podpoře a velké pomoci z pivovaru Primátor podařilo přivézt do Nepálu první točené zahraniční,“ říká horolezec Honza Trávníček.