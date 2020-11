Zběsilou honičku s recidivistou bez řidičáku ukončily až varovné výstřely

Honička odstartovala v sobotu 18. října půl hodiny po půlnoci, když policisté z Ústí nad Orlicí chtěli zastavit a zkontrolovat vozidlo Opel Astra. Podobné totiž viděli chvíli předtím řítit se vysokou rychlostí v obci Libchavy. Řidič ale na světelný nápis STOP ani na zapnuté majáky nereagoval, naopak začal ujíždět.

„Začal dělat manévry typu blikání směrovkou doprava, odbočení doleva, zvyšování rychlosti, nerespektování červené na semaforu a úprk směr Libchavy. V obci měli na tachometru naši policisté, kteří vozidlo pronásledovali, téměř 150 kilometrovou rychlost,“ popsala honičku mluvčí policie Pardubického kraje Markéta Janovská.

K první hlídce se brzy přidala další, ale řidič pokračoval rychle a nevyzpytatelně, přejížděl do protisměru, projížděl místními komunikacemi, kličkoval mezi rodinnými domy. Jeho zběsilá jízda pokračovala směrem na Sopotnici a Potštejn, u obce Borovnice Homole vjel do lesa a na přilehlou komunikaci u pole, kde ztratil nad vozidlem kontrolu a dostal se do smyku.

„Řidič smyk sice vyrovnal, ale policisté ho se svým autem zablokovali. Řidič se nehodlal jen tak lehce vzdát, s vozidlem začal manévrovat, popojíždět, couvat, a protože policisté měli obavu o svůj život a zdraví, použili varovné výstřely, hrozbu namířenou střelnou zbraní a jiné donucovací prostředky k tomu, aby vozidlo zastavili a posádku dostali z vozidla ven,“ popsala zásah mluvčí policie.

V autě seděli čtyři mladíci, jeden nezletilý

Ve vozidle cestovali kromě jednadvacetiletého řidiče ještě tři spolujezdci ve věku 28, 27 a 17 let. Všichni byli zajištěni a jedenadvacetiletého řidiče převezli policisté z Královéhradeckého kraje, kde honička skočila, do policejní cely. Velmi dobře ho znají.

„Jedná se o recidivistu, který nikdy nevlastnil platný řidičský průkaz, přesto byl několikrát přistižen jako řidič. Například před nedávnem ho už Okresní soud v Ústí nad Orlicí pravomocně potrestal, a to odnětím svobody na osm měsíců s podmínečným odložením za současného vyslovení dohledu na zkušební dobu v trvání tří roků a k zákazu řízení všech motorových vozidel do září roku 2023. Podobnou sankci pak muži uložil příkazem i Městský úřad v Kostelci nad Orlicí,“ vyjmenovala mluvčí Královéhradecké policie Magdaléna Vlčková.

Muže proto policisté obvinili z přečinu a pokračujícího přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu soud může uložit trest až do výše dvou let odnětí svobody. Protože se přečinů dopouštěl opakovaně, počká si na rozsudek ve vazební věznici.