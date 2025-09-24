Stovkou přes obce, chvílemi v protisměru. Opilá řidička riskantně ujížděla hlídce

Autor:
  12:13
Značně nebezpečnou jízdu předvedla posádka vozu značky BMW na Náchodsku. Když si auta všimla policejní hlídka v Novém Městě nad Metují a chtěla jej zastavit, vůz ještě zrychlil. Honička skončila nárazem do plotu a vyvráceným stromem. Ukázalo se, že za volantem byla dvacetiletá opilá řidička.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Rychle jedoucího vozu značky BMW si policisté povšimli v Novém Městě 20. září časně ráno. Do pronásledování se zapojily čtyři hlídky, žena ujížděla přes Českou Skalici směrem k Červenému Kostelci.

„Řidička opakovaně ignorovala výzvy k zastavení, které byly doprovázeny výstražným světelným a zvukovým signálem a nápisem STOP. Policisté použili i výzvu přes megafon: Jménem zákona zastavte vozidlo. Řidička však pokračovala v jízdě vysokou rychlostí, často přesahující v obci i 100 km/h, a nebezpečně přejížděla do protisměru i v nepřehledných úsecích,“ popsala mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Žena ujela asi 15 kilometrů. Honička skončila ve 3:45, když nezvládla vůz v pravotočivé zatáčce v obci Studnice, vyjela ze silnice a narazila do plotu u domu a také hlavního uzávěru plynu, navíc vyvrátila strom. Škoda na autě činí přibližně 30 tisíc korun a na majetku třetích osob zhruba 60 tisíc. Nikdo se nezranil.

Po nehodě policisté řidičku i mladistvého spolujezdce přiměli vystoupit. Použili donucovací prostředky, konkrétně jim hrozili namířenou střelnou zbraní.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Řidička se podrobila dechové zkoušce, která prokázala alkohol. První měření ukázalo hodnotu 1,18 promile, druhé potvrdilo 1,17 promile. Test na omamné a psychotropní látky byl negativní. Poté žena podstoupila lékařskou prohlídku a odběr krve. Technická závada na voze nebyla zjištěna.

Řidičce hrozí ve správním řízení pokuta až 25 tisíc korun a zákaz řízení na 18 měsíců. Podle mluvčí není vyloučeno, že policisté věc překvalifikují na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který trestní zákoník stanoví až tříletý trest.

Po trávě i v protisměru. Řidič ujížděl policii, pak vyskočil z jedoucího auta

„Policie České republiky důrazně apeluje na všechny řidiče, aby usedali za volant pouze střízliví a respektovali výzvy policejních hlídek. V tomto případě lze hovořit o velkém štěstí, že nedošlo ke zranění žádné osoby,“ poznamenala.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Dvojnásobná vražda prodavaček v Hradci míří k soudu, mladík byl při útoku příčetný

Kriminalisté po sedmi měsících uzavřeli případ dvojnásobné vraždy prodavaček v královéhradeckém obchodě Action z února letošního roku. Spis s návrhem na obžalobu mladistvého, který byl podle závěru...

Nekonečná pře o úklid listí z městských stromů. Manželé za něj chtějí 140 tisíc ročně

Spor o úklid listí na soukromé zahradě v Chlumci nad Cidlinou na Královéhradecku ani po osmi letech nebere konce. Případ se po zrušení předchozích rozsudků nyní točí kolem možnosti finanční náhrady....

Okruh kolem Rozkoše zvládne skoro každý, cyklisté narazí na kiosky i pláže

Redakce iDNES.cz vyzkoušela nový cyklookruh okolo vodní nádrže Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Kolaře čeká pohodový výlet přírodou, s výhledem na hladinu východočeského moře i vzdálené Krkonoše....

Stovkou přes obce, chvílemi v protisměru. Opilá řidička riskantně ujížděla hlídce

Značně nebezpečnou jízdu předvedla posádka vozu značky BMW na Náchodsku. Když si auta všimla policejní hlídka v Novém Městě nad Metují a chtěla jej zastavit, vůz ještě zrychlil. Honička skončila...

24. září 2025  12:13

Podpořte lom Libeč jako přírodní památku, žádají aktivisté Trutnov

Ekologičtí aktivisté bojující za záchranu lomu v Libči se v pondělí dočkali a mohli vystoupit před zastupiteli Trutnova. Už na jaře zaslali Královéhradeckému kraji podnět na vyhlášení lokality...

24. září 2025  9:39

Na třech židlích se sedět nedá, odmítá kumulování funkcí lídr Starostů Cogan

Dvakrát se stal poslancem a dvakrát kvůli tomu skončil v křesle starosty Nové Paky. Josef Cogan (STAN) byl v čele města 16 let, pro kumulování funkcí pochopení nemá. Jako lídr v Královéhradeckém...

23. září 2025  16:15

Šofér rozpáral auto o strom. Záchranáři nemohli uvěřit, jaké měl štěstí

Velké štěstí měl šofér, který v pondělí boural u Svinišťan na Náchodsku. Osobní auto rozpáral o strom, přičemž část vozu zůstala nedaleko silnice a další kus náraz odhodil daleko do pole. K údivu...

23. září 2025  13:38

Po Emilovi přichází Lukáš. Myslivci u Hradce natočili mládě losa, mířilo na jih

Losa evropského pozorovali dva myslivci u Dohalic na Královéhradecku. Podle nich šlo o odrostlé mládě, kterému hned začali přezdívat Lukáš. Jeho další osud může být podobný příběhu mediálně...

23. září 2025  11:51

Hocha obžalovali z dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci, hrozí mu deset let

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podalo obžalobu v případě vražd dvou prodavaček v Hradci Králové, které spáchal mladistvý. K činům se přiznal. Vzhledem k nízkému věku mu za...

23. září 2025  10:11

V Polici slaví sto let šroubování. Nový majitel povzbuzuje Merkur k návratu

Premium

Sto let šroubování. Vtipným sloganem si výrobce stavebnice Merkur v Polici nad Metují na Náchodsku připomněl jubileum na cestě k jedné z nejslavnějších českých hraček. Šroubky a matičky se totiž v...

22. září 2025

Hasiči ukáží záchrannou techniku i vyproštění osob z auta při požáru

Metro.cz

Už 80 let chráníme město. A budeme dál. Tak se jmenuje akce, která se v sobotu koná u příležitosti oslav 80 let hradeckých hasičů v Parku 360 na letišti. Začátek je v 10 hodin.

22. září 2025  18:16

Do staveniště u D35 najelo nákladní auto, nabouralo dva pracovní stroje

Nejspíš málo pozorný byl dvaapadesátiletý šofér nákladního auta, který v Čistěvsi na Královéhradecku vjel do staveniště při budoucí dálnici D35. Naboural přitom dva odstavené pracovní stroje,...

22. září 2025  16:34

Na kudlu v zádech pro Bartoše jsme nezapomněli, říká Pirát Bulíček

Piráti v posledních letech ochutnali hořkou volební medicínu. Před čtyřmi lety je v projektu PirStan na kandidátce sněmovních voleb přeskákali Starostové. Loni to nevyšlo v krajských volbách. Přesto...

22. září 2025  11:35

Hradecký kouč Horejš: Zvedli jsme se, ale víme, jak je to křehké

Minimálně pro tuto chvílí jsou fotbalisté Hradce Králové z nejhoršího venku. Po prvních pěti kolech tápání se skoro nezadržitelně sunou tam, kde před sezonou chtěli být.

22. září 2025  8:44

Flek zvýšil hlas, pak rezignoval. Nakonec ale slavil: To se nepovede každý zápas

Po dvou třetinách by na jejich výhru nikdo nevsadil ani korunu. V Hradci Králové po nich totiž prohrávali 0:3. Přesto nakonec mistrovská Kometa odvezla tři body po vítězství 5:3. Poté, co se v...

22. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.