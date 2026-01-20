Policii ujížděl šestnáctiletý hoch se zákazem řízení, byl pod vlivem a naboural

Autor:
  15:37
Teprve šestnáctiletý řidič ujížděl u Červeného Kostelce na Náchodsku policejní hlídce, která ho chtěla zastavit kvůli rychlé jízdě. Ukázalo se, že mladík navíc před jízdou pil alkohol a měl soudem zakázáno řídit motorová vozidla. Při ujíždění na křižovatce naboural jiný vůz.

Policejní hlídka si v noci z 15. na 16. ledna v Červeném Kostelci všimla auta se zapnutými mlhovkami, přestože nebyla snížená viditelnost. Když chtěla rychle jedoucí vůz značky Audi zastavit a na ulici se otočila, řidič začal ujíždět.

„Na výzvy k zastavení, výstražná světla, zvukové znamení ani nápis STOP POLICIE nereagoval a pokračoval v nebezpečné jízdě přes Lhotu za Červeným Kostelcem směrem na Olešnici,“ popsala policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Při odbočování vlevo poblíž čerpací stanice ve Lhotě řidič narazil do jiného vozu, ale pokračoval rychle dál. Zastavil se až poté, kdy po vjezdu na zasněženou cestu mezi poli najel na zemědělský pozemek.

„Vozidlo se vlivem poškození zastavilo. Řidič utekl do volného terénu, kde byl po krátké době policisty dostižen a zajištěn za použití donucovacích prostředků,“ uvedla mluvčí. Jeden z policistů na hříšníka mířil zbraní, druhý ho zajistil.

Až následně vyšlo najevo, že jde o šestnáctiletého mladistvého, který ještě nemůže vlastnit příslušné řidičské oprávnění a má navíc uložený zákaz řízení motorových vozidel. Dechová zkouška u něj také prokázala přítomnost alkoholu.

Při incidentu se nikdo nezranil, ale škody na vozidlech a zemědělském pozemku se odhadují na 150 tisíc korun. Případem se policisté dál zabývají.

Policii ujížděl šestnáctiletý hoch se zákazem řízení, byl pod vlivem a naboural

Stovka kamionů a tribuna přístupná jen na lyžích. Pořadatelé poháru velebí oblevu

Premium
Stavba tribun pro Světový pohár žen v alpském lyžování, který se koná ve...

Týden před lyžařským Světovým pohárem už ve Špindlerově Mlýně stojí tribuny i stany pro závodnice a novináře. Do skiareálu navážela celkem dva tisíce tun materiálu stovka kamionů. V záloze byly i...

16. ledna 2026  18:25

Po D11 uhánělo auto v protisměru. Vůči policii si řidič dovolil drzý manévr

Řidič na D11 jel v protisměru

Řidiče na hradecké dálnici D11 překvapilo ve čtvrtek v noci auto jedoucí v protisměru. Jeho šofér nereagoval na výzvy policie a pokračoval v cestě. Když ho hlídka podruhé dojela, zahlédla vůz, jak...

16. ledna 2026  16:48

