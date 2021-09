Tě v tom nechali, dobíral si spoutaný muž strážníka, před nimž utíkal bos

Vše začalo tak, že si hlídka všimla podezřelé trojice postávající u zaparkovaného auta. „Strážníci pojali podezření, že jsou pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky a chystají se k jízdě. Zanedlouho opravdu vyjeli. Ve chvíli, kdy hlídka zapnula světelný signál k zastavení vozidla, řidič prudce zrychlil,“ uvedla mluvčí Městské policie Hradec Králové Veronika Ludvíková.

Řidič ujížděl ulicemi města, co to šlo, ale v jednu chvíli nezvládl rychlost, dostal smyk a naboural. To ho však nezastavilo a ujížděl dál.

„V jedné z ulic hradeckého předměstí pak znenadání zastavil a bosý se rozběhl pryč,“ uvedla mluvčí.

Hlídka vyrazila za ním. On se v jednu chvíli otočil, v ruce držel láhev a postavil se do pozice připraven k boji. Strážníci v něm v ten moment poznali muže, po kterém policie už dříve pátrala. Agresor vykročil proti nim, ale strážníci ho dokázali dostat na zem a spoutat.

Pak se jim snažil namluvit, že si šel zaběhat a neustále s nimi diskutoval. „Jste všichni zrádci, tohle je zrada lidství,“ pokřikoval.



V momentě, kdy už ležel na břiše v poutech s rukama za zády, se snažil ve strážníkovi, který na něho dohlížel, vyvolat strach a dobírat si ho. Vše je možné slyšet na zveřejněném videu.



„Ty jsi tady teďka se mnou sám? Ty vo*e asi jo. To jsou dobrý kámoši ne? Jste k hov*u jako policajti. Nikdo tě nemá rád, a to tě ani nezná. Teď jsem v tobě vyvolal strach, ty vo*e. Nechali tě v tom, vid? Proč se na to nev***reš. Už ani k sobě se neumíte chovat. Co kdybych byl nebezpečnej? Já si teda lehnu, ale seš tady sám. Tohle já bych kámošovi neudělal,“ prohlašoval.



„Muž podezřelý z trestného činu odmítl dechovou zkoušku a byl předán policii,“ dodala mluvčí strážníků.