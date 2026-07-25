Může se hokej dál rozvíjet v současném areálu ve středu města? Není výhodnější začít uvažovat o stavbě zcela nového hokejového zázemí? Kde by komplex mohl stát, jak se na tuto možnost tváří město a kolik by vše mohlo stát?
Nejen tyto otázky už několik měsíců řeší město, které se teď chystá na třináctou extraligovou sezonu.
Shoda: chce to nový areál
Přestože jsou známy jen velmi hrubé odhady nákladů a totéž platí o lokalitě pro zcela nový hokejový areál, v Hradci Králové panuje shoda: stavba na zelené louce je takřka nezbytná.
K této variantě nasměrovala oba akcionáře – město a společnost Mountfield – studie proveditelnosti. „Případná rekonstrukce areálu není tou nejlepší a nejefektivnější cestou. Za předpokladu, že jen do oprav stávajícího areálu má být investováno kolem dvou miliard korun, je vždy lepší to vložit do úplně nového projektu, kterému by slušela pěkná část Hradce Králové,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).
Tento názor sdílí i generální manažer klubu Mountfield HK Aleš Kmoníček. „Já věřím, druhý akcionář Mountfield je o tom přesvědčen, a město dnes už také, že pokud se má hokej v Hradci Králové posunout, je potřeba, aby tým hrál na jiném, modernějším stadionu. Když se bavíme o otázce, jestli rekonstruovat nebo stavět nový, tak všechno směřuje k tomu, že by se měl postavit nový stadion,“ řekl manažer pro klubový web.
A protože prostředky města velmi pravděpodobně na novou arénu stačit nebudou, Hradec by současně rád otevřel i téma příchodu dalšího strategického partnera.
Kde by mohl stát?
Vzápětí po nejdůležitějším zjištění studie, že klub již dávno přerostl pevně dané území ve středu města a nemůže dál růst, začaly pršet nápady, kde by nová hala mohla vyrůst: letiště, takzvaný cirkusplac v Malšovicích, na místě atletického stadionu Sokola, u centra Aldis nebo v parku na Moravském Předměstí.
Tyto nápady na sociálních sítích padaly nejčastěji. I když jednání jsou teprve v počátcích, nejdál se od začátku roku dostala varianta hokejového stěhování ještě blíž k soutoku – na louku u kampusu Univerzity Hradec Králové.
„V srpnu máme další termín jednání s univerzitou. Další konkrétní lokality zatím nemáme vytipované, protože možnost u soutoku považujeme za prioritu. Nicméně, samozřejmě se díváme do územního plánu. Mohly by se objevit tři či čtyři varianty, které bychom prověřovali, ale v takové fázi zatím nejsme,“ doplnila primátorka, podle které by verze soutok byla vhodná i díky vlastnictví strategických pozemků.
„Jihlava má zimák, který je tak akorát“
V červnu se vedení hradecké radnice vypravilo za inspirací na nejnovější zimní stadion v republice – do Horácké multifunkční arény v Jihlavě.
Role průvodce připadla bývalému reprezentačnímu obránci, jihlavské legendě Bedřichu Ščerbanovi.
Primátorka odhadla náklady na rekonstrukci stávajícího hradeckého areálu na dvě miliardy korun. „Jen“ zhruba o 200 milionů víc vynaložila Jihlava na stavbu nové arény a podle hradecké delegace by velmi podobná investice mohla padnout i u soutoku. Nejmodernější český stadion má kapacitu 5750 diváků, ještě zhruba o dva tisíce více se jich do Horácké arény vejde například na koncerty.
„Jihlava má zimák, který je tak akorát. Je to zkrátka příjemný stadion s dostačující kapacitou, ale zároveň má velmi kulturní prostředí a obrovským plusem jsou výrazné multifunkce. Má restauraci, na střeše atletickou dráhu, jsou tam posilovny, fanshop i možnost ubytování, takže to není pouze hokejová hala,“ popsala Pavlína Springerová.
„Jihlava řešila podobné dilema jako my. A myslím si, že to vyřešili velmi dobře, Horácký stadion je krásný. Pevně věřím, že to pomůže k tomu, aby si město svůj názor co nejrychleji ujasnilo a rozhodlo, co se bude dít dál,“ podotkl Aleš Kmoníček.
Proměna stávajícího areálu
Přestože mnoho fanoušků a patriotů tu skutečnost vstřebává jen velmi těžko, současný areál tvrdě narazil na své limity a stáří. Extraliga sice v žádném případě není ohrožena třeba vinou nesplněných bezpečnostních či technických opatření, ale další rozvoj je jen velmi komplikovaný. Není tu prostor pro parkování, logistiku, lepší dopravní napojení ani pro větší komerční a kulturní akce.
Autoři studie přesto pracovali i s myšlenkou, že klub v areálu mezi Moravským mostem a Jiráskovými sady zůstane. V takovém případě navrhují zásadní proměnu. Na svém místě by zůstala pouze hlavní hala. Strhl by se však vyžilý komplex hotelu Stadion se 72 lůžky a na jeho místě by vyrostla zcela nová hala.
A protože za oběť by padla i podstatná část parkoviště před areálem, na místě nevyhovující druhé kryté plochy by mohl vyrůst nový parkovací dům.
„Čekáme na finální verzi studie proveditelnosti, která se týká celého areálu zimního stadionu a obou hal. Víme, že investice nutné k opravě a dalším zásahům by se pohybovaly možná kolem dvou miliard korun. Případná rekonstrukce areálu není tou nejlepší a nejefektivnější cestou,“ řekla primátorka.
„Závěr studie proveditelnosti skutečně zní, že nelze dlouhodobě zajistit rozvoj hokeje na tomto území, především z důvodu parkování a tréninkové haly. Ta současná není v dobrém stavu a není účelné vynakládat další finance na neustálé opravy,“ doplnil šéf výboru pro územní plánování Martin Soukup (ODS).
Udržovací opravy
I kdyby se město vydalo cestou pouze nezbytných oprav a prodloužením životnosti současného areálu, náklady budou obrovské. I za předpokladu zachování druhé haly, vysloužilého hotelu a rezignace na vznik moderního multisportoviště, čekají investice do střech, zajištění statiky i dílčích oprav.
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4. února 2020
Ty aktuální pro klubový web vypočítal Aleš Kmoníček: „Je realizována poslední etapa rekonstrukce WC pro veřejnost ve velké hale, výměna osvětlení spodního ochozu a vyztužení nosné konstrukce střechy velké haly. Dále to jsou rekonstrukce v šatnách pro hostující týmy a sportující veřejnost. Rozsáhlejší oprava proběhla v sociálním zázemí šatny juniorů. V plánu je oprava střechy malé haly, kde se čerstvě dokončilo výběrové řízení. Největší investicí bylo rozšíření kapacity chladicí části.“
„Není žádným velkým tajemstvím, že zimní stadion je ve špatném stavu a že stojíme před velmi zásadní investicí. Bylo by rozhodně vhodné, aby v příštích pěti až sedmi letech začala zásadní rekonstrukce hlavní haly. Druhá hala byla od začátku brána jen jako dočasná, na ní pravděpodobně budeme řešit pouze opravy střechy, aby se její životnost prodloužila,“ popsal náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje Lukáš Řádek (TOP 09).