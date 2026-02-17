Pro Hradec je lepší stavět nový hokejový areál než pořád opravovat, říká studie

Po 15 měsících má město k dispozici studii proveditelnosti, jak by mohlo naložit se stávajícím stadionem u soutoku Labe a Orlice. Ten má základy z roku 1930 a dávno narazil na své mantinely. Kvůli jasným hranicím městské památkové rezervace i řeky Orlice se nemůže rozvíjet, a tak snahy o opravy extraligové haly i tréninkové dvojky připomínají spíš nekonečný modernizační kolotoč.
Zaparkovat na dohled od zimního stadionu v době zápasu nejvyšší soutěže je takřka nemožné.
Další problémy sice už řešení mají, ale sotva se podaří jednu potíž zalepit, vynoří se dvě jiné. Město musí urgentně řešit opravy havarijního stavu střechy malé haly, další miliony potřebuje chlazení i šatny, stále nekončí ani dlouholetá snaha o důstojné toalety nejen pro diváky.
Vedení města brzy dostane studii proveditelnosti rozvoje lokality. Redakce MF DNES už zná návrh řešení, ale i nekompromisní závěr, který výbor pro územní plánování, rozvoj a investice zaskočil.
Místo haly parkovací dům?
Levněji by vyšla proměna lokality. Na svém místě by zůstala pouze hlavní hala. Strhl by se však vyžilý komplex hotelu Stadion se 72 lůžky a na jeho místě by vyrostla zcela nová hala. A protože za oběť by padla i podstatná část parkoviště před areálem, na místě nevyhovující druhé kryté plochy by mohl vzniknout nový parkovací dům.
Druhá varianta hovoří dost nekompromisně, nebude se snadno poslouchat vedení města ani pamětníkům.
„Závěr studie proveditelnosti skutečně zní, že nelze dlouhodobě zajistit rozvoj hokeje na tomto území, především z důvodu parkování a tréninkové haly. Ta současná není v dobrém stavu a není účelné vynakládat další finance na neustálé opravy,“ řekl šéf výboru pro územní plánování Martin Soukup (ODS).
|
Kolem nové haly v Pardubicích panuje mnoho nejasností. Ve hře jsou stamiliony
„Dohromady jde o částku kolem miliardy korun, která je v tuto chvíli pro město obrovská tak, že ji nelze zajistit. Krátkodobé opravy jsou možné, ale studie nám doporučila, abychom do 15 až 20 let uvažovali o stavbě zcela nového areálu. Já takové místo zatím nevidím, ale bavit se o tom musíme,“ uvedl Soukup.
Katastrofální stav střechy
V hrozném stavu je hlavně střecha druhé haly, která přibyla před 25 lety kvůli pořadatelství mistrovství světa juniorů. Už tehdy šlo pouze o dočasnou stavbu, což se podepisuje pod zatékání a korozi nosných konstrukcí.
„Střecha je skutečně v katastrofálním stavu a další odklady by znamenaly riziko poruch a budoucích nákladů. Zabývali jsme se myšlenkou větší rekonstrukce střechy, ale ta by vycházela mezi 30 až 40 miliony korun, což nám s ohledem na architektonickou kvalitu druhé haly nepřišlo jako dobrá investice,“ uvedl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast rozvoje a investic.
|
Hradec přemítá, co s hokejovým komplexem. Může i stavět na zelené louce
„Navíc celé území by mělo dostat mnohem důstojnější charakter, proto jen prodloužíme životnost stávající konstrukce, abychom měli dost času na plánování skutečně efektivního a dlouhodobého řešení,“ řekl Řádek.
Město potřebuje hokejového partnera
Podle náměstka primátorky pro architekturu, urbanismus a územní plán Adama Záruby (Změna) by výběr lokality pro případnou stavbu nemusel být neřešitelný. Na rozdíl od financí.
„Jen samotný stadion by mohl stát kolem 2,5 miliardy a pokud by to mělo být na okraji města, musí se počítat s infrastrukturou a dalšími obrovskými náklady,“ vypočítal Řádek.
„Nyní nedokážu posoudit, zda je z dlouhodobého hlediska lepší stěhování, nebo zásadní rekonstrukce. Každopádně víme od sousedů z Pardubic, že stavba nové hokejové haly není snadná záležitost a bez soukromého sektoru to město prakticky není schopné realizovat. Pro rozvoj je proto potřeba jednat s druhým akcionářem a také je potřeba, aby přišel další hokejový partner,“ míní Martin Soukup.
|
4. února 2020
Překážkou pro rekonstrukci stávajícího areálu by mohl být parkovací dům na místě druhé haly.
„S tímto návrhem se nejsem schopen úplně ztotožnit. Je to jeden z nejluxusnějších pozemků v centru města a bylo by škoda jej zaplnit parkovacím domem těsně u památkové rezervace. Parkování by se dalo řešit například v areálu univerzity,“ míní Záruba.
Multisportovní lokalita
Problém zimního stadionu na jednání zastupitelstva prohloubil i příspěvek Jiřího Kose (ANO), jenž se domnívá, že město by mělo uvažovat o zřízení opravdu velké sportovní lokality, protože by se mohla otevřít i otázka stěhování atletického stadionu a plaveckého bazénu. Sousedící stadion Sokola a bazén leží mezi Šimkovými sady a Eliščiným nábřežím.
Výstavba padesátky zkraje 90. let na několik let ukrojila polovinu stadionu. Na něm později sice přibyl umělý povrch, ale atleti i plavci už roky upozorňují na neudržitelný stav obou sportovišť. Vizi nového stadionu téměř před 20 lety oprášila myšlenka na stavbu podzemních garáží, ta však zanikla.
Bazén má svá nejlepší léta za sebou, zatím ale bude muset stačit jen architektonická studie, jež může navrhnout budoucí rozvoj. Sami plavci před lety navrhovali stavbu 25metrového bazénu na místě dnešní slunné loučky u lázeňského areálu, ale to už nikdo nerozpracoval.
Nad finanční síly města
Myšlenka úplně nového multisportovního areálu, kde by se kromě hokejistů zabydleli atleti či plavci, vznikla krátce po vizi velké fotbalové akademie. S ní přišel nový majoritní vlastník klubu FC Hradec. Řešila by mládežnické areály neprakticky rozeseté po městě.
Kromě finanční náročnosti existují i různé další překážky. Například budova městských lázní s umělým vlnobitím je památkově chráněným unikátem a její proměna na cokoliv jiného je vyloučená.
„Připravují se podklady k rekonstrukci plaveckého areálu, ale jeho stěhování považuji za nesmysl,“ připomněl Adam Záruba. Ten soudí, že také atletický stadion by nutně potřeboval rekonstrukci, ale hledání nové sportovní lokality není snadné.
„Tak velkou plochu pro rozvoj několika sportovních odvětví tu nyní nevidím, ale hledání vhodného místa a vytipování ploch v územním plánu, kam by tak velké sportovní plochy šlo umístit, je samozřejmě možné. Svého času se zvažovala stavba atletické haly, která nevyžaduje obrovské prostory, ale i to je tak velká investice, že si ji v blízké době nedovedu představit,“ řekl Záruba.