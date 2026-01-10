Hradec přemítá, co s hokejovým komplexem. Může i stavět na zelené louce

Petr Záleský
  8:36
Stovky milionů korun stály za posledních osmnáct let opravy zimního stadionu v Hradci Králové. Přestože se uvnitř i zvenčí kompletně proměnil a práce nekončí, město uvažuje o přelomovém řešení. Ve hře je zásadní proměna, ale i stěhování z centra. Rozhodnou peníze.
Malá hala zimního stadionu v Hradci Králové dostala provizorní střechu před...

Malá hala zimního stadionu v Hradci Králové dostala provizorní střechu před třiadvaceti lety, na zásadní opravu zatím čeká. (3. května 2024) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Vpravo je malá hala hradeckého zimního stadionu, vlevo velká hala.
Malá hala hradeckého zimního stadionu
Hradec vs. Sparta. Mela před brankou hostů
Malá hala hradeckého zimního stadionu
14 fotografií

Protože areál potřebuje zásadní rekonstrukci a přitom je kvůli místu u Orlice vyloučen další růst, začíná si město připouštět vizi nového hokejového komplexu.

Konkrétní umístění ani náklady zatím nezná, určitě se však nevydá cestou Pardubic, kde by už příští rok měla začít růst nejmodernější multifunkční aréna v Evropě s kapacitou přes 22 tisíc diváků a s odhadovanou cenou přes deset miliard korun.

Vpravo je malá hala hradeckého zimního stadionu, vlevo velká hala.
Malá hala hradeckého zimního stadionu
Hradec vs. Sparta. Mela před brankou hostů
Malá hala zimního stadionu v Hradci Králové dostala provizorní střechu před třiadvaceti lety, na zásadní opravu zatím čeká. (3. května 2024)
14 fotografií

Studie proveditelnosti, která prověří možnosti revitalizace i případnou proměnu lokality, má být hotová na začátku příštího roku. Jedno je však téměř jisté: zmíní možnost upustit od rozvoje stávajícího stadionu a současně navrhne výstavbu na jiném místě.

„Studie vede k závěru, že v místě, kde je postaven celý areál, se v delším časovém horizontu hokej rozvíjet nemůže. To znamená, že pravděpodobně budeme muset přistoupit k opravám a zároveň přemýšlet, kde Hradec postaví nový zimní stadion. Je to především z důvodu, že stojí v památkové zóně. Také nám tam komplikuje život doprava,“ řekl předseda výboru pro územní plánování a radní Martin Soukup (ODS).

Areál není v dobrém stavu

Studie, kterou bude mít město už brzy k dispozici, se původně měla zabývat spíš opravami a dosud nejodvážnějším nápadem nejspíš bylo vybudování malé haly v místě dosluhujícího hotelu Stadion.

Když Hradec studii proveditelnosti zadával, jedním z nápadů bylo také otevření nábřeží Orlice podél zimního stadionu. Ulice od Moravského mostu k Jiráskovým sadům dosud slouží jen jako obslužní ke stadionu a pro veškerou další infrastrukturu je uzavřená. Právě dokončené opravy sociálních zařízení v hale jsou jen kapkou v moři dalších nutných investic.

„Není žádným velkým tajemstvím, že zimní stadion je ve špatném stavu a že stojíme před velmi zásadní investicí. Bylo by rozhodně vhodné, aby v příštích pěti až sedmi letech začala zásadní rekonstrukce hlavní haly. Druhá hala byla od začátku brána jen jako dočasná, na ní pravděpodobně budeme řešit pouze opravy střechy, aby se její životnost prodloužila,“ popsal náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje Lukáš Řádek (TOP 09) první možný scénář, co si počít s hokejovým areálem.

Sportovní haly v Hradci potřebují nové střechy, oprava čeká i zimní stadion

Neodkladná je hlavně oprava střechy druhé haly, která se narychlo dodělávala kvůli pořadatelství hokejového mistrovství světa juniorů na přelomu let 2001 a 2002.

„Střecha je největší problém, ale hala je zatím provozuschopná. Pochopitelně je však její stav potřeba řešit co nejdříve, protože problémů by mohlo přibývat,“ potvrdil generální manažer klubu Mountfield HK Aleš Kmoníček.

„Uvidíme podle ceny“

I náměstek primátorky pro rozvoj města zmínil druhý scénář, se kterým pravděpodobně studie proveditelnosti brzy přijde. Ten mluví o velkém hokejovém stěhování mimo centrum Hradce Králové.

„Je na místě bavit se také o nové územní koncepci, tedy jestli je úplně optimální, abychom měli hokejový areál zrovna v tom nejcennějším místě. Jestli by nebylo lepší vybřednout z klasických konzervativních schémat a podívat se, jestli by nebylo rozumnější, aby celý areál byl jinde,“ míní Lukáš Řádek.

„Výnos ze stávajících pozemků by pak mohl být investován do některého z pěkných míst, která si to zaslouží. Asi se shodneme i na tom, že zvlášť hala číslo dva nepatří k tomu nejlepšímu z architektury, co Hradec Králové nabízí,“ říká Řádek.

„Uvidíme, co nám ukáže studie proveditelnosti. Zásadním parametrem bude cena případné rekonstrukce, časová náročnost a možné rozdělení na etapy. Pokud by se ukázalo, že je daleko racionálnější bavit se o zcela novém projektu – a ta verze může být na stole – potom je to otázka konzultace územního plánu. Ale toto bych rozvinula, až budeme mít tvrdá data. Uvidíme, o jakých financích se bavíme,“ doplnila primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Hřiště tu bylo už před 95 lety

Hradec Králové zatím nemá vytipovanou lokalitu, kde by mohl nový hokejový areál vystavět. Na podobný problém naráží i myšlenka na stavbu velké fotbalové akademie, kterou nadhodili noví vlastníci klubu FC Hradec. Obě akce mají i jinou společnou potíž – obrovské finanční náklady, které nyní nejsou v možnostech města.

4. února 2020

„Ideálním řešením by skutečně bylo přesunout celý hokejový komplex mimo centrum, to ale není ekonomicky reálné. Podle mě je tedy třeba zásadně a architektonicky citlivě zrekonstruovat stávající areál, přesunout druhé hřiště blíž k hlavní hale a celou lokalitu odpovědně využít pro další urbanistický a sportovní rozvoj našeho města,“ soudí senátor Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec), člen výboru pro územní plánování.

„Zimní stadion a související budovy již nesplňují moderní standardy a jejich technický stav vyžaduje okamžité zásahy. Plánujeme rozsáhlou rekonstrukci,“ zdůrazňuje Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro architekturu a urbanismus.

Spor Hradce a ABD Invest o čtvrt miliardy pokračuje, strany smíru nedosáhly

Hradecký hokej je s areálem u Jiráskových sadů svázán už 95 let. Hřiště s umělým osvětlením na místě dnešní haly vzniklo v roce 1930. Stadion s hledištěm pro osm tisíc diváků se však otevřel až v roce 1976 a druhá ledová plocha přibyla v roce 1980. Rozsáhlá modernizace začala v roce 2007.

Navzdory obrovským investicím je potřeba učinit zásadní rozhodnutí: Buď zůstane areál u soutoku, nebo se najde jiné místo ve městě a současně i peníze na nový hokejový komplex.

Mountfield má podporu až do roku 2028

Příznivci hradeckého extraligového hokejového klubu Mountfield HK si mohou oddechnout. Akcionářská smlouva mezi městem a společností Mountfield, která má po této sezoně skončit, bude platit ještě nejméně další dvě hokejové sezony. Nezmění se ani výše dosavadního příspěvku. Oba partneři ročně do klubu přisypou každý po 24,75 milionu korun.

„Nejvýraznější změnou je, že náš partner zřídil dceřinou společnost s názvem Mountfield sportovní, která vše zastřešuje kvůli sjednocování svých sponzorských aktivit ve sportu a kultuře. Všechny marketingové aktivity, práva a povinnosti vyplývající z akcionářské dohody přebírá společnost Mountfield sportovní ve stejném rozsahu jako dosud. Nemění se ani výše stávající podpory, ale jsou tam i úhrady dalších nákladů na provoz zimního stadionu,“ řekla primátorka a předsedkyně dozorčí rady klubu Pavlína Springerová (HDK).

Obě strany také čekají, s čím přijde studie proveditelnosti a rozhodnutí o budoucnosti hokejového areálu u Jiráskových sadů. Expertiza spolupráci s určitou pravděpodobností ovlivní.

„V tomto roce nás čeká s druhým akcionářem diskuse, která bude navazovat na studii proveditelnosti stadionu. Budeme se bavit o dalších plánech, o možném posouvání spolupráce i o dalším prodlužování smlouvy končící v roce 2028,“ doplnila primátorka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Hotel Hořec v Malé Úpě je perlou Krkonoš. Prohlédněte si radikální proměnu

Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel...

Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel zásadní proměnou. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.

OBRAZEM: Zimní pohádka v Orlických horách. Lyžaři se díky mrazu mají čím kochat

Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)

Zimní krajinka jak malovaná. Kdo v těchto mrazivých dnech vyrazí do Orlických hor, sveze se na prašanu a užije si i krásných scenérií okolo. Přírodního sněhu je zatím kolem Deštného jen kolem 30...

Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž zranil nožem dva lidi. Policisté centrum evakuovali a pachatele nedlouho poté zadrželi v nedaleké Fakultní nemocnici Hradec Králové....

Opuštěný hotel na náměstí raději koupilo město, bálo se vzniku ubytovny

Secesní průčelí hotelu Orlice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku

Kdysi tu bývaly plesy, u vstupu fungovala restaurace a v hotelových pokojích se střídali turisté, obchodní cestující a pracovní návštěvy místních průmyslových podniků. Hotel Orlice, někdejší Panský...

Lidé jsou pro něj bezcenní. Mladistvému vrahovi prodavaček soud potvrdil devět let

Mladistvý obžalovaný z dvojnásobné vraždy přichází v doprovodu vězeňské eskorty...

Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci, když zamítl jeho odvolání....

Hradec přemítá, co s hokejovým komplexem. Může i stavět na zelené louce

Malá hala zimního stadionu v Hradci Králové dostala provizorní střechu před...

Stovky milionů korun stály za posledních osmnáct let opravy zimního stadionu v Hradci Králové. Přestože se uvnitř i zvenčí kompletně proměnil a práce nekončí, město uvažuje o přelomovém řešení. Ve...

10. ledna 2026  8:36

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz. Uzavřeli hlavní silnici

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz a uzavřeli silnici....

V Trutnově v Polské ulici v noci na sobotu hořela neobývaná budova, nikomu se nic nestalo. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř, nasadili i výškovou techniku. Hasičům komplikoval...

10. ledna 2026  8:07

Vlak v Trutnově vjel na špatnou kolej a mířil proti lokomotivě

Hlavní nádraží v Trutnově

Dopolední provoz na hlavním nádraží v Trutnově poznamenal incident. Přijíždějící vlak tam najel na obsazenou kolej, kde stála samotná lokomotiva. Strojvedoucí však bezpečně zastavil, podle...

9. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  15:48

Na Jičínsku se ráno srazila tři auta, zranění řidiči skončili v nemocnici

Nehoda tří aut u Konecchlumí na Jičínsku (9. ledna 2026)

Na silnici I/35 mezi Konecchlumím a Úlibicemi na Jičínsku se v pátek ráno střetla tři auta. Záchranáři převzali do péče tři zraněné řidiče. Úsek byl zavřený, ale po půldruhé hodině ho policisté znovu...

9. ledna 2026  9:05,  aktualizováno  12:57

Lidé jsou pro něj bezcenní. Mladistvému vrahovi prodavaček soud potvrdil devět let

Mladistvý obžalovaný z dvojnásobné vraždy přichází v doprovodu vězeňské eskorty...

Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci, když zamítl jeho odvolání....

8. ledna 2026  8:49,  aktualizováno  12:38

Traktor vjel na zamrzlý rybník u Dobrušky, téměř celý zmizel pod ledem

Traktor spadl do rybníka u Dobrušky. (8. ledna 2026)

Malotraktor se propadl ledem do zamrzlého rybníka u osady Spáleniště nedaleko Dobrušky na Rychnovsku. Na místo vyrazili hasiči, povolali i potápěče. Rozřezávali led, poté stroj vytáhli.

8. ledna 2026  12:07,  aktualizováno  12:33

SP v alpském lyžování Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

Američanka Mikaela Shiffrinová jede slalom ve Špindlerově Mlýně.

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde...

8. ledna 2026

OBRAZEM: Zimní pohádka v Orlických horách. Lyžaři se díky mrazu mají čím kochat

Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)

Zimní krajinka jak malovaná. Kdo v těchto mrazivých dnech vyrazí do Orlických hor, sveze se na prašanu a užije si i krásných scenérií okolo. Přírodního sněhu je zatím kolem Deštného jen kolem 30...

8. ledna 2026  5:11

Na Hradecku shořel autobus. Cestující unikli, řidič se nadýchal kouře

U Žantova na Hradecku shořel autobus. (7. ledna 2026)

V Žantově na Královéhradecku ve středu odpoledne oheň zničil linkový autobus. Včetně řidiče v něm cestovalo 15 lidí, z toho 12 dětí. Řidič se nadýchal zplodin hoření a převzali si jej do péče...

7. ledna 2026

Dav ucpal východ, kritizují evakuaci po útoku v Hradci. Obchoďák postup hájí

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Hradecké obchodní centrum Futurum čelí kritice kvůli tlačenici po pátečním útoku v nehtovém studiu. Lidé na sociálních sítích upozornili, že evakuační východ byl v prvních chvílích zablokovaný. Lidé...

7. ledna 2026  11:21

Advantage Consulting, s.r.o.
BRUSIČ NEREZU

Advantage Consulting, s.r.o.
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 33 000 - 37 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Hradec bude hostit Ironmana i další roky. A chce nejnáročnější verzi jako na Havaji

Vítěz závodu Ironman 70.3 Hradec Králové Michele Bortolamedi z Itálie...

Od úterního odpoledne je jasné, že světoznámá značka závodů Ironman v Hradci Králové zůstane minimálně do roku 2030. A co víc: šéf prestižního podniku vůbec poprvé zmínil i touhu uspořádat tu...

6. ledna 2026  16:57

V josefovské pevnosti hořel přístřešek, plošinu nemohli hasiči použít

V pevnosti v Josefově na Náchodsku hořel přístřešek, škoda je nízká. (5. ledna...

V pevnosti Josefov u Jaroměře na Náchodsku hořelo. Požár vznikl v přístřešku v obytném domu v Okružní ulici. Hasiči zasáhli včas, takže oheň do podkroví nepronikl. Příčinou se zabývá vyšetřovatel.

6. ledna 2026  16:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.