Nadšenci točí film v orlickohorském Hobitíně, má odrážet život v Sudetech

„Jsem velký fanoušek Středozemě i Tolkiena a Orlické hory mi některá místa ve Středozemi připomínají. Chtěl jsem, aby tady bylo místo, které by Středozem připomínalo každému,“ odpověděl před pěti lety tehdy dvacetiletý nadšenec fantasy Svatoslav Hofman na dotaz, proč v pohraničí buduje vlastní Hobitín. Staví malá, útulná obydlí po vzoru hrdinů ze slavné knižní i filmové ságy Pán prstenů a Hobit.

Po pěti letech se orlickohorský Hobitín rozrostl o tři menší stavby a nyní už kameraman a střihač Hofman v něm natáčí s kamarádem film Stíny Kraje. Dva mladí tvůrci, kteří se potkali na filmové škole, už natočili polovinu a nyní na crowdfundingovém serveru vybírají v kampani Stíny Kraje - už jen krok do Středozemě peníze na zbytek. Rádi by vybrali 250 tisíc, do konce sbírky zbývá týden.

„Chceme do světa vypustit snímek pestrý, hravý i trochu strašidelný, s ručně vyrobenými kostýmy i kulisami a v odpovídajícím technickém zpracování,“ říkají tvůrci.

Příběh zasadili do období mezi Hobitem a Pánem prstenů. Inspiraci našli v několika Tolkienových knihách a těží z motivů, které se zatím ve filmovém zpracování neobjevily.

Stíny Kraje popisují rozmanitost hobitích povah, nedůvěřivost ke všemu cizímu a touhu po zakázaném dobrodružství, na které nenápadně vrhají stín bytosti obcházející hranice Kraje.

„Nechceme, aby film působil jako trapná hra na realitu. Snažíme se o opojné audiovizuální dílko v autenticky vytvořených kulisách a v orlickohorské krajině, která nám evokuje místa z tolika milovaných knih. Bylo by těžké prozrazovat cokoliv z příběhu, scénář stojí na momentech překvapení i lehkém matení diváka,“ říká scenárista a režisér snímku Jaroslav Kejzlar.

S první kampaní uspěli už loni na jaře, v červnu padla první klapka. Na celý film to však nedalo. Několik silně propršených dnů navíc nadšence připravilo o desítky tisíc. „Nabranou ztrátu se nám sice už podařilo dohnat a dotočit, na zbytek ale peníze nestačily,“ přiznávají.

Hobití vesnice v Orlických horách se skládá z pěti staveb. Tři menší, postavené dodatečně, jsou zapuštěné do země. „Jsou to filmové kulisy ve skutečné hobití velikosti,“ upozorňuje zakladatel Hobitína Svatopluk Hofman.

Kolo od vozu jako lustr, vyhozená prkýnka na okna

Turisticky nejatraktivnější je jistě hospůdka Zelený drak. „Návštěvníci si dovnitř mohou vzít vlastní jídlo a pití a posedět. Vejde se sem pohodlně až sedm lidí,“ líčí pětadvacetiletý filmař.

V největší chaloupce je velký dřevěný sud, který slouží jako ložnice pro dva.

„Dále je tu světnička se židlemi, stolem a lavicí, kde může posedět tak deset lidí. V obou obydlích si můžete prohlédnout předměty, které nám slouží jako rekvizity, třeba sušené rostliny nebo mapu Středozemě,“ vyjmenovává. Kolem jsou rostliny a malé ploty, to pro správnou pohádkovou atmosféru.

Vlastní verzi světa Pána prstenů si chtěl Hofman vytvořit už jako kluk. Při stavbě Hobitína používal odpadní materiály. Kolo od vozu posloužilo jako lustr, vyhozená prkýnka v popelnici se hodila na rámování oken.

„Zatímco nory byly hotové asi za měsíc, největší obydlí nám zabralo víc jak rok. Je to vlastně lesní domek, který jsem zrekonstruoval a přizpůsobil hobitímu stylu,“ líčí.

Mladý kameraman si musel osvojit práci řemeslníka. „Nory jsem musel zaizolovat proti vlhkosti, na povrch bylo nutné nakupit drny s trávou. Vykopal jsem díru na základy. Nikdy jsem se takové věci neučil, prostě jsem dělal, co mě zrovna napadlo. Myslel jsem při tom hlavně na to, aby to dobře vypadalo ve filmu. Snažil jsem se vůbec nepoužívat metr a pracovat hlavně podle oka,“ vzpomíná.

Odraz života v Sudetech

Ve filmu se v menších rolích objeví i několik starousedlíků. „Například Rudolf Schmidt ze Šedivin, který hraje sedláka, nám zapůjčil stoletý vůz, který měl roky ve stodole,“ prozrazuje.

Jak do Hobitína Je v Rovenských Šedivinách v Orlických horách .

. Nejsnáze se k němu lze dostat ze silnice z Dobrušky přes Kounov do Deštného v Orl.h.

U silnice (za obcí Kounov) stojí cedule s šipkou a nápisem Czech Hobbiton . Vlastníci Hobitína doporučují nechat auto tam a dál jít pěšky. Od silnice to trvá asi 5 minut.

. Vlastníci Hobitína doporučují nechat auto tam a dál jít pěšky. Vstupné do hobitího komplexu je dobrovolné. Peníze jdou na údržbu a vylepšování.

Ve Stínech Kraje se dále objeví jeho manželka paní Janka. „Mezi místními je známou malířkou na sklo a je příbuzná s hereckou rodinou Kronerových. Dále ve filmu hraje paní Kamila Dolanská z Polomu a v dětském komparzu její syn Luboš. Paní Marie Palenčárová ze Sedloňova se objeví v roli matky hobitích dětí, které jsou také ze Sedloňova. Další místní nám poskytují pozemky, kde můžeme natáčet,“ pochvaluje si.

Snímek Stíny Kraje má odrážet život v Sudetech.

„Naše postavy se chovají podobně jako zdejší obyvatelé. Hledí si svého, žijí na samotách dál od sebe, nezajímají se příliš o okolí a chvíli jim trvá, než přijmou někoho cizího. Žijí tradičnějším způsobem, ne vše už dnes platí, ale určité věci přetrvávají. My to ale nebereme jako něco negativního, zkrátka si myslíme, že hobiti a obyvatelé Sudet k sobě mají blízko,“ uvažuje.

Ve filmu se objeví asi dvacet herců, štáb tvoří dalších patnáct lidí. Hlavní postavou je hobitka Kordulka, kterou hraje Dominika Dufková se zkušenostmi z divadla Klauniky v Brně.

„Další dvě postavy mají zkušenost z ochotnických divadel a například Jiří Kaperštein, který hraje hobita Trousila, se objevil v komparzu v několika českých i koprodukčních filmech. Zbytek herců jsou amatéři,“ říká Hofman.

Stíny Kraje vznikají jako nezávislý film, z něhož tvůrci nebudou mít peníze, ale chtějí ho protlačit na festivaly.

„Dárci, kteří nám přispěli, uvidí premiéru v jednom z pražských kin. Teprve jednáme ve kterém. Ti, co si za příspěvek koupili film na disku nebo odkaz ke stažení, ho uvidí hned po premiéře,“ prozrazuje. Po nějakém čase se snímek objeví na YouTube s titulky v různých jazycích. Premiéra má být v první polovině roku 2020.